5 cô gái Việt là "nhân chứng" cho sự thay đổi cuộc sống nhờ "dao kéo": Đẹp, giàu, bản sao Phạm Băng Băng

Yên Đan

Từ một cô gái bình thường, Yên Đan (Đỗ Yên Đan, sinh năm 1997, Đắk Lắk) cũng vụt sáng thành hot girl nhờ nhan sắc và tài năng của mình. Theo chia sẻ, Yên Đan thực hiện phẫu thuật hàm móm từ năm 2017 và ngày càng xinh đẹp.

Trên MXH, Yên Đan hiện đang có gần 1 triệu người theo dõi ở TikTok. Nội dung chủ yếu trên kênh của cô là về lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Năm 2024, Yên Đan giật giải Quán quân chương trình thực tế Ngôi sao chốt đơn.

Hiện tại ngoài vai trò KOL, KOC trên MXH, Yên Đan còn là người mẫu, diễn viên và gây chú ý khi tham gia bộ phim truyền hình ăn khách Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Năm 2025, mỹ nhân nhận về nhiều lời khen khi diễn cặp trên sân khấu với SOOBIN Hoàng Sơn trong một số tiết mục.

Yên Đan trước và sau khi phẫu thuật hàm móm

Nhan sắc xinh đẹp của Yên Đan

Angela Chu

Angela Chu (Angela Lâm Châu, sinh năm 1991, An Giang cũ) vẫn luôn được xem là một trong những trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ thành công hàng đầu. Sau khi thay đổi nhan sắc vào năm 2013, cô được nhiều người gọi là “Phạm Băng Băng phiên bản Việt” vì nét hao hao với nữ diễn viên Trung Quốc.

Năm 2019, Angela Chu kết hôn với một doanh nhân người Thái Lan và thường xuyên di chuyển giữa 2 nước. Tuy nhiên thời gian gần đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện ra toàn bộ tài khoản MXH của Angela biến mất, đều không thể tìm kiếm. Điều này khiến không ít người thắc mắc, cuộc sống hiện tại của cô nàng thế nào, đang ở đâu và lý do gì khiến cô phải “ở ẩn”.

Angela Chu trước đây và sau này

Angela Chu trước khi "biến mất" khỏi MXH

Vũ Thanh Quỳnh

Vũ Thanh Quỳnh (sinh năm 1992, Nam Định cũ) được biết rộng rãi sau khi tham gia chương trình Change Life vào khoảng năm 2015. Hành trình phẫu thuật chỉnh hàm, răng và các can thiệp thẩm mỹ đã giúp cô thay đổi diện mạo, tự tin hơn và được mời làm mẫu, hợp tác truyền thông, được xem là màn dao kéo thành công nhất tại Việt Nam. Hiện tại cô tiếp tục làm việc trong lĩnh vực làm đẹp.

Thanh Quỳnh cũng từng tham gia chương trình Người Ấy Là Ai mùa 3 và được ghép đôi với Alan Phạm, một Việt kiều điển trai. Ở thời điểm đó, cặp đôi gây sốt vì sự ăn ý nhưng cuối cùng cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Cho đến nay, cô vẫn khá kín tiếng về chuyện yêu đương.

Khó mà tin được đây là cùng một người

Hình ảnh gần đây của Vũ Thanh Quỳnh

Lê Thị Hồng Hạnh

Á hậu 3 Miss Grand Vietnam Lê Thị Hồng Hạnh (sinh năm 2000, Thái Bình cũ) cũng là một trường hợp phẫu thuật thành công. Cô từng công khai việc can thiệp ngoại hình gồm nâng mũi, cắt mí, chỉnh răng và tiêm filler cằm, môi vào các năm 2020 - 2021. Cô cho biết quyết định này xuất phát từ sự thiếu tự tin vì ngoại hình bị chê bai, miệt thị trước đó.

Hồng Hạnh có vẻ ngoài sắc nét hơn nhờ can thiệp thẩm mỹ

Trương Mỹ Nhân

Trước khi kết hôn với Phí Ngọc Hưng và thành hot mom có 2 nhóc tì dễ thương, Trương Mỹ Nhân (sinh năm 1995, TP.HCM) được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô từng tham gia các cuộc thi người mẫu, một trong số đó là The Face.

Trương Mỹ Nhân cũng thừa nhận mình đã chỉnh sửa thẩm mỹ để cân chỉnh đường nét gương mặt. Bên cạnh chỉnh mũi, độn trán và cằm, Mỹ Nhân tiến hành thêu lông mày để khắc phục nhược điểm thưa thớt không đều; gẩy sợi tóc con loại bỏ tóc con mọc lởm chởm giúp vùng trán rộng nhờ vậy mà gương mặt cũng trở nên thanh thoát hơn hẳn. Nhờ đó cô thuận lợi tiến sâu vào nghề mẫu, nhận vai diễn và hoạt động showbiz tích cực hơn.

Trương Mỹ Nhân cũng có kết quả phẫu thuật thẩm mỹ khá thành công

Trương Mỹ Nhân được khen là mẹ 2 con trông mòn con mắt

(Tổng hợp)