5 điều phụ nữ nên học từ xu hướng "lối sống tiêu dùng tối giản" đang được nhiều người theo đuổi

Sau quiet luxury hay deinfluencing, mạng xã hội lại rộ lên một xu hướng mới mang tên underconsumption. Không cổ vũ sống khổ hay cắt giảm cực đoan, trào lưu này đơn giản khuyến khích mọi người chỉ mua những gì thật sự cần và sử dụng tối đa những gì mình đang có. Nghe có vẻ đơn giản nhưng lại khiến rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, nhìn lại cách mình tiêu tiền và chăm sóc cuộc sống.

Có một thời gian, nhiều người tin rằng muốn sống đẹp thì phải liên tục mua sắm. Son mới ra phải thử, kem dưỡng đang viral phải có, tủ quần áo luôn thiếu một chiếc váy, còn đồ gia dụng thì chỉ cần mạng xã hội giới thiệu là muốn đặt ngay. Thế nhưng vài năm gần đây, ngày càng nhiều người bắt đầu mệt mỏi với vòng lặp "mua - dùng vài lần - lại mua". Đó cũng là lúc xu hướng underconsumption trở nên phổ biến hơn.

Hiểu đơn giản, underconsumption không phải là ép bản thân sống tối giản đến mức khổ sở hay cấm tuyệt đối việc mua sắm. Điều cốt lõi của xu hướng này là tiêu dùng có chủ đích, tận dụng tối đa những món đồ mình đang sở hữu và chỉ xuống tiền khi thật sự cần thiết. Với nhiều phụ nữ, đây không chỉ là cách tiết kiệm tiền mà còn là cách giảm áp lực, bớt so sánh và dành nhiều thời gian hơn cho những điều có giá trị.

1. Không phải món đồ nào cũng cần mang về nhà

Có bao nhiêu lần bạn mở ứng dụng mua sắm chỉ vì thấy người khác review một món đồ rất hay? Có bao nhiêu món được mua về rồi nằm yên trong tủ suốt nhiều tháng? Xu hướng underconsumption nhắc chúng ta dừng lại vài phút trước khi bấm nút thanh toán và tự hỏi: "Mình thật sự cần hay chỉ đang thích nhất thời?".

Chỉ một câu hỏi nhỏ nhưng có thể giúp tránh rất nhiều quyết định mua sắm cảm tính. Nhiều người áp dụng quy tắc chờ 24 hoặc 48 giờ trước khi mua một món đồ không quá cần thiết. Sau khoảng thời gian đó, họ nhận ra mình chẳng còn muốn sở hữu nó nữa.

2. Học cách dùng hết những gì mình đã mua

Đây là điều khiến rất nhiều người bất ngờ khi theo đuổi underconsumption .

Thay vì mua thêm một chai kem dưỡng mới vì bao bì đẹp hơn, họ dùng hết chai cũ trước. Thay vì mua thêm ba chiếc áo trắng vì đang giảm giá, họ mặc lại những chiếc vẫn còn đẹp trong tủ. Không ít người chia sẻ rằng sau khi bắt đầu thói quen này, họ mới nhận ra mình đang sở hữu nhiều hơn những gì từng nghĩ.

Việc dùng hết một món đồ trước khi mua mới cũng giúp hạn chế lãng phí và khiến mỗi quyết định mua sắm trở nên có giá trị hơn.

3. Đừng để mạng xã hội quyết định ví tiền của mình

Một trong những lý do khiến underconsumption được hưởng ứng là vì nhiều người đã quá mệt với việc lúc nào cũng bị thúc giục phải mua.

Hôm nay là chiếc túi "must-have". Ngày mai là bình nước "ai cũng có". Ngày kia lại đến một loại mỹ phẩm được gọi là "không mua sẽ tiếc". Nếu cứ chạy theo mọi xu hướng, ví tiền sẽ mỏng đi rất nhanh trong khi cảm giác hào hứng chỉ kéo dài vài ngày.

Phụ nữ thông minh không phải là người không bao giờ mua sắm, mà là người biết đâu là nhu cầu của mình và đâu chỉ là hiệu ứng FOMO.

4. Tiền nên được ưu tiên cho trải nghiệm và sức khỏe

Nhiều người theo đuổi underconsumption cho biết họ không hề tiết kiệm để tích tiền trong tài khoản rồi... không dám tiêu.

Ngược lại, khoản tiền bớt mua sắm linh tinh được chuyển sang những điều mang lại giá trị lâu dài hơn như khám sức khỏe định kỳ, học một kỹ năng mới, đi du lịch cùng gia đình hay đơn giản là dành cho một sở thích khiến bản thân vui vẻ.

Một chiếc váy có thể khiến bạn hào hứng vài lần mặc đầu tiên, nhưng một chuyến đi đẹp hay một khóa học hữu ích đôi khi lại trở thành ký ức hoặc kiến thức theo mình nhiều năm. Đó cũng là lý do nhiều người nói rằng underconsumption không khiến cuộc sống nghèo đi, mà khiến nó phong phú theo một cách khác.

5. Hạnh phúc không nằm ở số lượng đồ mình sở hữu

Có một điều rất thú vị là càng lớn tuổi, nhiều phụ nữ càng nhận ra mình không còn cần quá nhiều đồ để cảm thấy đủ đầy.

Một chiếc túi tốt dùng nhiều năm đôi khi đáng giá hơn bốn chiếc chỉ theo xu hướng. Một tủ quần áo gọn gàng giúp việc chọn đồ mỗi sáng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một góc nhà không chất đầy những món đồ ít dùng cũng khiến tâm trạng dễ chịu hơn.

Underconsumption không dạy mọi người sống thiếu thốn. Xu hướng này chỉ nhắc rằng giá trị của một người chưa bao giờ được đo bằng số hộp hàng chuyển phát nhanh nhận mỗi tuần hay số món đồ mới xuất hiện trong nhà.

Điều khiến underconsumption được yêu thích không phải vì đây là một trào lưu mới trên TikTok hay Instagram, mà bởi nó chạm đúng tâm lý của rất nhiều người sau nhiều năm chạy theo tiêu dùng. Khi áp lực phải liên tục mua sắm giảm đi, nhiều người bất ngờ nhận ra mình cũng bớt căng thẳng hơn.

Họ không còn mất hàng giờ lướt các phiên livestream chỉ vì sợ bỏ lỡ ưu đãi. Họ không cảm thấy mình "tụt hậu" khi không mua món đồ đang viral. Thay vào đó, họ dành thời gian đọc sách, tập thể dục, gặp gỡ bạn bè hoặc đơn giản là tận hưởng những món đồ mình đã có.

Có lẽ điều đáng học nhất từ underconsumption không phải là mua ít đi bao nhiêu món mỗi tháng, mà là thay đổi cách nhìn về sự đủ đầy. Khi biết điều gì thật sự cần thiết với mình, bạn sẽ không còn dễ bị cuốn theo những lời quảng cáo hay áp lực phải sở hữu giống người khác. Và đôi khi, chính việc bớt đi vài món đồ lại mở ra nhiều khoảng trống hơn cho sự bình yên, tự do tài chính và cảm giác hài lòng với cuộc sống mà rất nhiều phụ nữ đang tìm kiếm.