Chiếc bình nước này đang gây "sóng gió" trên MXH: Có gì mà khiến hội phụ huynh Việt Nam cãi vã, cho rằng đây là cách dạy con hư?

Với những ai có con đang đi học, câu chuyện "mất bình nước" có lẽ không hề xa lạ. Có phụ huynh mua vài chiếc mỗi năm, có người vừa mua hôm trước thì hôm sau con đã để quên ở trường.

Chắc hẳn đã quá quen với tình trạng này, thế nên mới đây, một phụ huynh đã nảy ra ý tưởng: thay vì mua bình nước cho con, chị mua hẳn 1 thùng nước đóng chai sẵn và cho con mang đi theo ngày. Vỏ chai sau khi dùng xong sẽ được con gái mang về để mẹ gom bán ve chai. Chị cho rằng đây là cách làm thông minh, rẻ hơn việc cứ mua bình nước.

Chỉ một chia sẻ tưởng như hài hước của một phụ huynh đã nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi.

Chiếc bình nước gây "sóng gió"

Người khen, kẻ chê

Ở góc nhìn của người mẹ, không khó để hiểu sự bất lực. Trẻ tiểu học, nhất là lớp 1, lớp 2, rất dễ quên đồ. Một chai nước đóng sẵn có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Không phải nhớ mang bình về, không phải lo bình bị rò nước làm ướt sách vở, cũng không phải tiếc khi con lại làm mất thêm một món đồ. Đó là lựa chọn xuất phát từ sự tiện lợi và thực tế trong cuộc sống hằng ngày.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, nếu cứ mỗi lần con làm mất đồ, người lớn lại thay bằng một giải pháp "dễ hơn", liệu trẻ có học được cách chịu trách nhiệm với đồ dùng của mình? Một chiếc bình nước thực ra không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng việc giữ gìn một món đồ cá nhân lại là kỹ năng mà trẻ sẽ cần suốt cuộc đời. Nếu hôm nay là chiếc bình, ngày mai có thể là áo đồng phục, cặp sách, rồi sau này là điện thoại, máy tính hay những tài sản có giá trị hơn.

Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng con họ từng rất hay quên đồ. Thay vì mua mới ngay, họ cùng con quay lại lớp tìm, dán tên lên bình, quy định nếu làm mất thì phải dùng chiếc bình cũ ở nhà hoặc chờ một thời gian mới được mua cái khác. Chỉ sau vài lần như vậy, trẻ bắt đầu cẩn thận hơn.

Ngoài câu chuyện trách nhiệm, cuộc tranh luận còn mở rộng sang vấn đề môi trường và sức khỏe. Việc sử dụng chai nhựa dùng một lần mỗi ngày sẽ làm tăng lượng rác thải nhựa và đi ngược với những gì nhà trường vẫn giáo dục học sinh về bảo vệ môi trường. Chưa kể, nguy cơ vi nhựa hiện hữu nếu thường xuyên sử dụng nước từ chai nhựa dùng một lần trong thời gian dài.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến phản biện, nếu chai nhựa được thu gom, phân loại và tái chế đúng cách thì tác động đến môi trường sẽ giảm đáng kể. Theo nhóm phụ huynh này, không nên "bắt cóc đạo đức" một lựa chọn cá nhân hay quy kết rằng cứ dùng nước đóng chai là thiếu ý thức bảo vệ môi trường. Bởi thực tế, nhiều gia đình chọn giải pháp này vì sự tiện lợi hoặc vì con thường xuyên làm mất bình nước, chứ không phải cố tình tạo thêm rác thải.

Câu chuyện môi trường cần được nhìn ở bức tranh lớn hơn, từ hệ thống thu gom, tái chế đến ý thức của toàn xã hội, thay vì chỉ xoáy vào một chiếc chai nước của một đứa trẻ. Quan trọng hơn là hình thành thói quen phân loại, tái chế rác và giáo dục trẻ ý thức sử dụng tài nguyên hợp lý, thay vì biến một chiếc chai nước thành thước đo đạo đức của cha mẹ.

Thực tế, đây không phải cuộc tranh luận đúng - sai tuyệt đối, mỗi gia đình đều có hoàn cảnh khác nhau và sẽ có cách lựa chọn phù hợp với mình. Nhưng có lẽ điều đáng để suy nghĩ nhất không phải là nên mua bình nước hay mua nước đóng chai. Điều quan trọng hơn là trẻ học được gì từ lựa chọn ấy.

Nếu chiếc bình nước chỉ đơn thuần là một vật dụng để uống nước, việc thay bằng chai nước mỗi ngày có thể không tạo ra khác biệt quá lớn. Nhưng nếu xem đó là cơ hội để dạy con biết giữ gìn đồ dùng cá nhân, biết trân trọng những gì mình đang có và hiểu rằng mỗi lần bất cẩn đều kéo theo một hệ quả nhất định, thì giá trị của chiếc bình lại lớn hơn rất nhiều.

Giáo dục đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Một chiếc bình nước không quyết định một đứa trẻ sẽ trưởng thành ra sao. Nhưng cách người lớn phản ứng khi con làm mất chiếc bình ấy có thể âm thầm hình thành trong trẻ ý thức về trách nhiệm, tính tự lập và thói quen ứng xử với chính đồ dùng của mình.