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Bộ Y tế thu hồi số công bố của 313 loại mỹ phẩm phổ biến, bao gồm loạt sản phẩm M.O.I Comestic do Hồ Ngọc Hà làm đại diện | Sức Khỏe 24H

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Bộ Y tế thu hồi số công bố của 313 loại mỹ phẩm phổ biến, bao gồm loạt sản phẩm M.O.I Comestic do Hồ Ngọc Hà làm đại diện | Sức Khỏe 24H

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi 313 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho 14 doanh nghiệp.

Ngày 27/7, Cục Quản lý dược Bộ Y tế đã ban hành quyết định về việc thu hội 313 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp. Theo Quyết định, lý do thu hồi các sản phẩm là theo đề nghị tự nguyện của các doanh nghiệp không còn nhu cầu kinh doanh các sản phẩm này. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành.

Trong quyết định, Cục Quản lý Dược nêu rõ các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường đối với những sản phẩm trong danh mục bị thu hồi sẽ phải thực hiện theo quy định; đồng thời Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thi hành.

Cụ thể, các doanh nghiệp đã gửi văn bản đề nghị thu hồi trong khoảng từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4/2026. Trên cơ sở đề nghị của Phòng Quản lý mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi toàn bộ 313 số tiếp nhận. Văn bản có phụ lục đi kèm, liệt kê chi tiết 14 đơn vị có sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố gồm:
- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Natural Queen.
- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Bán lẻ Hồng Lâm.
- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại SUSU Việt Nam.
- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thanh Nam Anh.
- Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xuất nhập khẩu Mỹ phẩm Hoàng Hưng Long.
- Công ty TNHH Phát Anh Minh.
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO.
- Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Châu Linh.
- Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ANC Việt Nam.
- Công ty TNHH American Beauty.
- Công ty TNHH Truyền thông và Marketing Trang Phạm.
- Công ty TNHH TM Đầu tư CTC Group.
- Công ty TNHH Noma Medical.
- Công ty TNHH M.O.I Cosmetics.

    Trong danh sách, nhiều sản phẩm mỹ phẩm thuộc thương hiệu quen thuộc, được nhiều người tiêu dùng sử dụng, nhiều thương hiệu quốc tế như Shiseido, Muji, Rohto, Rosette, Softymo, Bigen, Hatomugi, Sunstar, OMI Brother, H&S, Meishoku, Pelican Soap, Sana, Salon Link, Dokudami, MANIS...

    Danh sách cũng ghi nhận nhiều dòng mỹ phẩm từ sản phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp như Armalla, Bio Organic, Gemlites..., mỹ phẩm chăm sóc da như Matrigen, Nubio Dermaceuticals, ASCEplus, EXOCODE, By Pharmicell Lab, GANA, MD638... Bên cạnh đó, hàng loạt sản phẩm chống nắng, sữa rửa mặt, dầu tẩy trang, dầu gội, kem ủ tóc, kem nhuộm tóc, son môi, serum, toner, mặt nạ, nước hoa, kem dưỡng, sản phẩm chăm sóc cơ thể và chăm sóc răng miệng cũng nằm trong danh mục bị thu hồi số tiếp nhận.

    Đáng chú ý, trong danh mục của Công ty TNHH M.O.I Cosmetics (TPHCM) có nhiều sản phẩm thuộc các bộ sưu tập nhãn hàng son môi Love M.O.I Matte Lipstick Limited Edition gồm 6 sản phẩm Love M.O.I Matte Lipstick by Thùy Tiên, son Sparkling Matte Lipstick, cùng các dòng sữa rửa mặt, chì kẻ mày, nước hoa và mặt nạ...

Danh sách 40 sản phẩm của nhãn hàng M.O.I có số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm bị thu hồi đợt này theo hình thức tự nguyện. Ảnh: Cục Quản lý Dược

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là số do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp khi tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm. Số tiếp nhận Phiếu công bố có giá trị chứng nhận sản phẩm mỹ phẩm đã được tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường khai báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc mỹ phẩm sẽ được lưu thông trên thị trường mà không có giá trị chứng nhận sản phẩm đó đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, đáp ứng tất cả các yêu cầu của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và các phụ lục (Annexes) kèm theo. ... Như vậy, phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có thể hiểu là khi một tổ chức, cá nhân muốn đưa sản phẩm ra thị trường thì phải làm phiếu này để chứng minh được rằng sản phẩm đó đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, đáp ứng các điều kiện, yêu cầu theo quy định và được đăng ký khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định của Cục Quản lý Dược nhằm cập nhật và quản lý hồ sơ công bố mỹ phẩm theo đúng quy định, đồng thời bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động lưu hành sản phẩm trên thị trường.

Theo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế

Bộ Y tế thu hồi số công bố của 313 loại mỹ phẩm phổ biến, bao gồm loạt sản phẩm M.O.I Comestic do Hồ Ngọc Hà làm đại diện | Sức Khỏe 24H - Ảnh 4.Bộ Y tế đề xuất trang bị kiến thức chuẩn bị tuổi già cho người từ 40 tuổi

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Minh Ánh

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