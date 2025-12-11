5 kiểu đồng nghiệp thà nghỉ việc còn hơn

Ở nhiều nơi, công ty rất ổn: quy trình rõ ràng, sếp không quá khó, lương – phúc lợi minh bạch. Nhưng kỳ lạ là càng đi làm lâu, bạn càng thấy… mệt. Lý do hiếm khi nằm ở chính sách hay workload. Thứ khiến người trẻ từ từ mất động lực lại chính là “môi trường vi mô” - những đồng nghiệp tác động lên tâm trạng, tinh thần, hiệu suất mỗi ngày.

Dưới đây là 5 kiểu người dễ khiến bạn cân nhắc chuyện chuyển việc, dù thực tế công ty chẳng sai gì.

1. Người nói xấu sau lưng như một phản xạ

Biểu hiện: Ngồi bàn tròn trong 5 phút có thể “phân tích” cả một phòng ban. Luôn tìm được điểm để chê ai đó và lan truyền câu chuyện theo cách tiêu cực nhất.

Tác động: Khi môi trường tràn thông tin độc hại, bạn không thể tập trung 100% cho công việc. Tinh thần cảnh giác tăng, niềm tin giảm. Đi làm lúc nào cũng thấy căng, dù chẳng ai nói thẳng gì với bạn.

2. Người chơi quyền lực - thích dùng vị thế để gây áp lực

Biểu hiện: Không phải sếp nhưng luôn cố thể hiện “quyền lực mềm”: đòi hỏi, ra lệnh, gây sức ép bằng những câu như “team trên đang hỏi đó”, “việc này anh/chị duyệt”.

Tác động: Làm việc chung cảm giác như phải “đi dây”. Bạn liên tục phòng thủ, sợ bị quy trách nhiệm, sợ làm phật ý. Công việc khó nhẹ nhàng vì luôn phải qua một lớp cảm xúc phức tạp.

3. Người luôn tạo phe phái - chia nhóm vô hình trong văn phòng

Biểu hiện: Đi ăn phải đi theo nhóm, chuyện gì cũng “người bên mình - người bên họ”. Hay thả những câu gây chia rẽ kiểu “tụi nó không thích bạn đâu”, “team kia khó tính lắm”.

Tác động: Mất cảm giác an toàn. Cả văn phòng bị chia nhỏ thành những “lãnh địa” vô hình, hợp tác trở nên căng thẳng. Một nơi đáng lẽ phải teamwork lại thành nơi bạn lúc nào cũng phải quan sát, đoán ý và giữ khoảng cách.

4. Người khoe khoang quá đà - biến mọi cuộc nói chuyện thành sân khấu

Biểu hiện: Gặp ai cũng kể thành tích, lương, mối quan hệ, “deal to” mà họ đỡ được. Hay chen lời và chiếm spotlight trong họp.

Tác động: Không gian làm việc trở nên ngột ngạt. Bạn bị cuốn vào cuộc so sánh mà chính mình không muốn. Dần dần, bạn mất năng lượng chỉ để giữ bình tĩnh và tránh xa nguồn ồn ào này.

5. Người hay “gài” - giao tiếp một kiểu, báo cáo một kiểu

Biểu hiện: Nói chuyện riêng thì “ok để đó mình hỗ trợ”, nhưng lên báo cáo lại biến thành “việc này bạn A làm chưa xong”. Thích gửi tin nhắn mập mờ rồi chụp lại để dùng làm bằng chứng khi có xung đột.

Tác động: Đây là kiểu khiến người trẻ căng thẳng nhất vì nó đánh vào cảm giác bị đối xử không công bằng. Bạn mất niềm tin vào sự hợp tác và bắt đầu thu mình lại để tự bảo vệ.

Tóm lại

Rất nhiều người không bỏ công ty vì lương thấp hay quá tải công việc, họ rời đi vì không chịu nổi thói quen ứng xử của một vài cá nhân. Ở môi trường vi mô xấu, bạn không chỉ mệt mỏi mà còn dần thu hẹp bản lĩnh, trở nên cẩn trọng quá mức và mất sự nhiệt tình vốn có.

Đi làm trước tiên là để phát triển bản thân, và đôi khi việc chuyển việc không phải là “yếu”, mà là cách bảo vệ tinh thần - thứ quyết định bạn đi được xa đến đâu.