30-11-2025 - 17:18 PM | Sống

Đồng nghiệp là lý do khiến bạn nghèo đi

Đồng nghiệp vốn là người để học hỏi và chia sẻ đôi khi lại là nguyên nhân khiến bạn nghèo đi từng ngày mà không hay.

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao lương về tay vẫn hết veo, mặc dù tháng này bạn không đi shopping gì ghê gớm? Hãy nhìn xung quanh, nguyên nhân đôi khi không phải do bạn “vung tay quá trán”, mà chính là… đồng nghiệp.

1. Ăn trưa không phải để no, mà là để ‘bắt trend’

Một nhóm đồng nghiệp rủ đi thử quán mới, món mới trending trên mạng – bạn không muốn bị lạc nhịp, thế là… ví ‘bay’. Trung bình mỗi lần ăn trưa bên ngoài văn phòng tốn 50–100k, cộng dồn cả tháng có thể bằng một ngày lương.

Đồng nghiệp là lý do khiến bạn nghèo đi- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

2. Cà phê, trà sữa, snack - khoản chi ‘tàng hình’

Buổi sáng 1 ly café, chiều 1 ly trà sữa, thỉnh thoảng snack office do ai đó mang. Nhỏ xíu, nhưng mỗi ngày vài chục nghìn, một tháng cộng lại vài triệu. Bạn còn tưởng đó là “quà nhẹ tinh thần”, thực ra là đang rút tiền khỏi ví từ từ.

3. Peer pressure kiểu công sở

Mua quà sinh nhật đồng nghiệp, tham gia góp nhóm mua đồ công ty, rủ nhau thử món mới… Đây là khoản chi không bắt buộc nhưng khó từ chối. Đôi khi bạn thấy mình “tự nguyện”, nhưng thực ra là đang chịu áp lực xã hội.

Đồng nghiệp là lý do khiến bạn nghèo đi- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

4. Mua vì sợ bị bỏ lỡ

Nhóm chat share deal, thấy ai cũng mua, bạn cũng mua theo. Chỉ vài click, vài trăm nghìn bay mất và bạn không cảm thấy đau ví ngay lập tức. Đó chính là cái bẫy tâm lý đồng nghiệp tạo ra.

5. Giải pháp không quá phức tạp

Không phải bỏ hết quan hệ, nhưng nên có chiến lược: đặt giới hạn chi tiêu, chuẩn bị bữa trưa mang đi, học cách từ chối nhẹ nhàng, và quan sát chi tiêu nhỏ lẻ hàng ngày. Thử tracking 1 tuần, bạn sẽ sốc vì chính những khoản “nhỏ nhặt” này mới là thủ phạm.

Kết

Đồng nghiệp vốn là người để học hỏi và chia sẻ đôi khi lại là nguyên nhân khiến bạn nghèo đi từng ngày mà không hay. Nhận diện và kiểm soát chi tiêu xã hội là bước đầu tiên để ví bạn bớt ‘mỏng’ hơn.

Theo Hà Nguyên

thanhnienviet.vn

