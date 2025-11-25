Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đi làm 10 năm mới nhận ra 3 kiểu đồng nghiệp tệ hơn lương thấp

25-11-2025 - 14:14 PM | Sống

Lương bèo hay deadline gấp còn có thể chịu được. Nhưng đồng nghiệp kiểu này mới là thứ làm bạn mệt mỏi, hao năng lượng.

1. Đồng nghiệp “cướp công”

Họ không chỉ lấy ý tưởng của bạn, mà còn biết cách thổi phồng công lao mình. Dù bạn làm tốt, thành quả cuối cùng lại thuộc về họ. Trong dài hạn, năng lực của bạn bị lu mờ, cơ hội thăng tiến giảm, mệt hơn cả lương thấp.

2. Đồng nghiệp “mọi chuyện đều drama”

Họ biến việc nhỏ thành to, biến deadline bình thường thành “khủng hoảng văn phòng”. Năng lượng bạn mất cho drama nhiều khi vượt quá năng lượng cho công việc thật. Áp lực tâm lý kiểu này còn hại hơn áp lực từ KPI hay sếp gắt.

Đi làm 10 năm mới nhận ra 3 kiểu đồng nghiệp tệ hơn lương thấp- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

3. Đồng nghiệp “không bao giờ nhận lỗi”

Sai thì đổ, lỗi thì lấp, trách nhiệm thì chuyển. Bạn sẽ mất thời gian sửa lỗi cho họ, phải gánh hậu quả của sai lầm không phải mình gây ra. Deadline nhẹ cũng trở thành áp lực nặng nề, hiệu suất tụt 0 tổn hại hơn cả lương thấp.

Chọn đồng nghiệp thông minh còn quan trọng hơn chọn lương cao hay công việc thú vị. Môi trường xung quanh quyết định 50% năng suất và sức khỏe tài chính. Năng lực bạn có, nhưng nếu gồng gánh đồng nghiệp “tệ”, cơ hội vẫn giảm.

"Chơi với người tốt như vào hàng hoa, khi đi ra hương còn vương vấn": 3 kiểu đồng nghiệp thúc đẩy sự nghiệp của bạn thăng tiến

Theo Hà Nguyên

Phụ nữ số

