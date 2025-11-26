EQ cực thấp mới hỏi đồng nghiệp 3 câu này

Trong môi trường công sở, cách bạn trò chuyện, giao tiếp với đồng nghiệp không chỉ thể hiện kỹ năng xã hội mà còn phản ánh sự tinh tế, và mức độ trưởng thành cảm xúc. Những câu hỏi tưởng chừng bình thường nhưng thực tế thì không. Dưới đây chính là 3 câu hỏi như vậy, người hỏi có thể "vô tình" chẳng có ý gì, nhưng người nghe lại khó chịu vô cùng.

1 - Hỏi về lương

Câu hỏi về lương của đồng nghiệp là một trong những sai lầm phổ biến nhất. Trong nhiều công ty, thông tin về thu nhập của từng người là thứ phải bảo mật tuyệt đối. Tuy nhiên ngay cả khi không bắt buộc phải bảo mật lương, việc bạn hỏi đồng nghiệp về mức lương của họ vẫn là "cấm kỵ".

Người EQ thấp thường không nhận ra điều đó, mặc dù mục đích của họ có thể chỉ là tò mò hoặc muốn so sánh để định hướng nghề nghiệp, nhưng với đồng nghiệp, đó có thể là câu hỏi khiến họ không thoải mái. Vì lúc này, bạn vô tình đặt họ vào vị thế phải giải thích cách công ty đánh giá năng lực, trong khi đây là chuyện hoàn toàn cá nhân và thường liên quan đến chiến lược phát triển nghề nghiệp của mỗi người. Chưa kể, tiền nong là thứ vốn đã nhạy cảm, không phải ai cũng muốn tiết lộ.

Một người có EQ cao sẽ hiểu rằng thay vì hỏi thẳng, họ có thể tham khảo mức lương qua các nguồn công khai - ví dụ điển hình là thông tin tuyển dụng của công ty, dữ liệu thị trường.

2 - Hỏi về đời sống cá nhân

Một dạng câu hỏi khác mà người EQ thấp thường hay nói chính là tìm hiểu quá sâu về đời sống cá nhân của đồng nghiệp. Họ có thể hỏi về mối quan hệ tình cảm, thói quen riêng, hay thậm chí là các vấn đề tài chính khác ngoài chuyện tiền lương.

Mặc dù việc quan tâm nhau là điều tích cực, nhưng ranh giới giữa quan tâm và tò mò tọc mạch chuyện riêng tư, vốn cũng rất mong manh. Người có EQ thấp thường không nhận ra những câu hỏi kiểu này khiến đối phương cảm thấy bị soi mói, mất tự do trong việc quyết định chia sẻ hay không, và đôi khi có thể tạo ra khoảng cách thay vì gắn kết.

Thay vì hỏi trực tiếp, người khéo léo sẽ tạo cơ hội để đồng nghiệp tự chia sẻ nếu họ muốn, thông qua những câu chuyện chung, trò chuyện về sở thích hay các hoạt động ngoại khóa, thay vì đào sâu vào những vấn đề cá nhân nhạy cảm. Cách tiếp cận tinh tế này vừa giúp duy trì mối quan hệ tốt vừa thể hiện sự trưởng thành về cảm xúc.

3 - Hỏi về nội dung cuộc họp mình không được tham gia

Việc quan tâm hay tò mò đến các quyết định, thông tin quan trọng trong công ty là điều bình thường, nhưng không phải lúc nào cũng nên hỏi.

Người EQ thấp thường hỏi thẳng về chi tiết cuộc họp, nội dung thảo luận hay quyết định đã được đưa ra, mà không nghĩ đến việc đồng nghiệp có thể cảm thấy phiền phức hoặc không thoải mái khi phải tóm tắt, giải thích cho họ. Điều này đôi khi khiến người được hỏi có cảm giác bạn đang "can thiệp" vào công việc mà bạn không được phân công.

Chưa kể, việc hỏi cho vui, hỏi cho biết mà chẳng giúp đỡ được gì cũng phần nào khiến bạn trở thành người phiền phức, chỉ thích buôn chuyện trong mắt đồng nghiệp.

Trên thực tế, EQ không chỉ là khả năng nhận biết cảm xúc của bản thân, mà còn là cách bạn ứng xử tinh tế với cảm xúc của người khác. Những câu hỏi kể trên không phải lúc nào cũng gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng chúng là những tín hiệu rõ ràng về sự thiếu nhạy cảm trong môi trường công sở. Người EQ cao biết cân nhắc trước khi hỏi, biết tôn trọng ranh giới, và luôn tìm cách đạt được mục tiêu mà không làm ảnh hưởng đến cảm giác của người khác.