5 kinh nghiệm phong thủy được truyền tai nhiều nhất: Người xưa nhắc đi nhắc lại vì tin rằng giúp gia đạo yên ổn, tài lộc hanh thông

Phong thủy từ lâu đã là một phần trong văn hóa Á Đông. Với nhiều người, đó không chỉ là câu chuyện về may mắn hay tài lộc mà còn là cách sắp xếp không gian để cuộc sống trở nên ngăn nắp, cân bằng và thoải mái hơn. Trải qua hàng trăm năm, các thầy phong thủy đã đúc kết nhiều "khẩu quyết" ngắn gọn, dễ nhớ, được truyền từ đời này sang đời khác. Dưới đây là 5 nguyên tắc phổ biến nhất vẫn được nhiều người áp dụng khi bài trí nhà cửa.

1. "Tọa Bắc hướng Nam": Ngôi nhà đón nhiều ánh sáng tự nhiên

Đây là một trong những câu phong thủy nổi tiếng nhất. Theo quan niệm truyền thống, nhà tọa Bắc, hướng Nam được cho là dễ đón ánh nắng, lưu thông không khí tốt và tạo cảm giác ấm áp vào mùa đông, mát mẻ hơn vào mùa hè.

Ở góc độ thực tế, việc tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên cũng giúp không gian sống thông thoáng, hạn chế ẩm mốc và tiết kiệm năng lượng.

2. "Môn đối môn, tất hữu xung": Cửa đối cửa nên có cách hóa giải

Một nguyên tắc khác thường được nhắc đến là hai cánh cửa không nên đối diện trực tiếp nhau, đặc biệt là cửa chính đối diện cửa sau hoặc cửa phòng ngủ.

Theo phong thủy, điều này khiến dòng khí đi thẳng ra ngoài, khó tụ khí. Vì vậy, nhiều gia đình sử dụng bình phong, kệ trang trí hoặc cây xanh để tạo điểm ngắt, đồng thời tăng sự riêng tư và giúp không gian hài hòa hơn.

3. "Ngũ hành cân bằng": Đừng để một yếu tố lấn át toàn bộ ngôi nhà

Phong thủy coi Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ là năm yếu tố cần được cân bằng.

Ví dụ, nếu không gian sử dụng quá nhiều gam màu nóng, người xưa khuyên nên bổ sung cây xanh hoặc các tông màu dịu để tạo cảm giác dễ chịu. Ngược lại, nếu căn phòng quá lạnh hoặc quá tối, có thể thêm ánh sáng và những gam màu ấm để cân bằng thị giác.

Dù không xét dưới góc độ tâm linh, đây cũng là nguyên tắc thiết kế nội thất được nhiều chuyên gia đánh giá cao vì giúp không gian bớt đơn điệu.

4. "Tâm bình thì khí thuận": Phong thủy tốt bắt đầu từ chính con người

Đây được xem là một trong những triết lý quan trọng nhất của phong thủy phương Đông.

Nhiều tài liệu phong thủy cho rằng, dù nhà cửa được bố trí đẹp đến đâu nhưng chủ nhân luôn nóng nảy, căng thẳng hoặc sống trong tiêu cực thì cũng khó cảm nhận được sự bình yên. Bởi vậy, ngoài việc sắp xếp không gian, người xưa còn nhấn mạnh đến việc giữ tinh thần lạc quan, sống điều độ và duy trì các mối quan hệ hài hòa trong gia đình.

5. "Thuận tự nhiên": Điều cốt lõi của phong thủy

Điểm chung của nhiều câu khẩu quyết phong thủy là khuyến khích con người sống hài hòa với tự nhiên.

Một ngôi nhà nhiều ánh sáng, sạch sẽ, thông gió tốt, cây cối xanh tươi và được sắp xếp gọn gàng luôn mang lại cảm giác dễ chịu hơn. Đây cũng là lý do nhiều nguyên tắc phong thủy vẫn được áp dụng trong thiết kế hiện đại, dù người sử dụng có tin vào yếu tố tâm linh hay không.

Các câu khẩu quyết phong thủy chủ yếu được đúc kết từ kinh nghiệm dân gian và quan niệm truyền thống, không phải là những quy luật đã được khoa học chứng minh. Vì vậy, bạn có thể xem đây như những gợi ý để tạo nên không gian sống hài hòa, thay vì quá phụ thuộc hay lo lắng nếu ngôi nhà không đáp ứng đầy đủ mọi nguyên tắc.

Suy cho cùng, một ngôi nhà mang lại cảm giác bình yên không chỉ nhờ hướng nhà hay cách bài trí, mà còn đến từ sự sạch sẽ, ngăn nắp, ánh sáng tự nhiên và bầu không khí yêu thương giữa những người cùng chung sống. Đó cũng là "phong thủy" bền vững nhất mà ai cũng có thể tạo ra cho chính ngôi nhà của mình.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo