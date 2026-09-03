Công an và ngân hàng OCB xác minh giao dịch chuyển khoản 151.000.000 đồng của Đinh Thị Thúy Trang SN 1994 đến Nguyễn Thị Kim Ngọc

Mới đây, Công an xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời hỗ trợ một người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, vào ngày 22/8, do sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch qua ứng dụng ngân hàng, chị Đinh Thị Thúy Trang (SN 1994, trú tại TP Huế) đã chuyển nhầm số tiền 151.000.000 đồng vào tài khoản của người lạ. Trước sự thất lạc của khoản tiền lớn, chị vô cùng lo lắng nên đã trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an xã Bình Sơn đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng OCB xác minh giao dịch, xác định chính xác thông tin chủ tài khoản nhận tiền. Qua quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác minh người nhận nhầm khoản tiền trên là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc.

Với tinh thần trung thực, tự giác và trách nhiệm, ngay khi được lực lượng Công an và ngân hàng thông tin, chị Ngọc đã chủ động phối hợp, tự nguyện thực hiện các thủ tục để trao trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Đến ngày 28/8/2026, với sự hỗ trợ tích cực của các bên liên quan, toàn bộ 151 triệu đồng đã được hoàn trả đầy đủ cho chị Trang.

Cơ quan công an hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Nhận lại trọn vẹn tài sản sau sự cố, chị Đinh Thị Thúy Trang không khỏi xúc động trước tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bình Sơn, đồng thời trân trọng nghĩa cử cao đẹp, lòng trung thực của người nhận tiền. Chị đã viết thư gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể Công an xã Bình Sơn vì sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, giúp người dân vơi bớt khó khăn, hoạn nạn.

Việc hỗ trợ người dân xác minh, thu hồi tài sản chuyển nhầm là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự sắc sảo nghiệp vụ và phẩm chất cao đẹp của lực lượng Công an cơ sở. Qua sự việc này, cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức cẩn trọng trong các giao dịch tài chính trực tuyến. Đồng thời, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần bám sát cơ sở, hết lòng vì nhân dân phục vụ, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, xây dựng cộng đồng gắn kết, kỷ cương và bình yên.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi