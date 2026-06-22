5 loại thực phẩm có lượng “calo âm”, muốn giảm cân mà không biết ăn thì chỉ có “tiếc hùi hụi”

Bạn từng nhìn những đĩa rau xanh ngắt mà thầm nghĩ " ăn cái này chắc no được hai tiếng là cùng" chưa? Sự thật có thể lại ngược lại nếu bạn biết chọn đúng loại rau khi giảm cân đấy.

Về mặt khoa học, không có món nào thực sự khiến cơ thể đốt nhiều năng lượng hơn lượng calo nó nạp vào. Nhưng có những thực phẩm calo cực thấp, nhiều nước và chất xơ đến mức gần như là "ăn cho vui miệng" mà cơ thể vẫn nhận đủ tín hiệu no. Chúng thường được gọi là nhóm thực phẩm "calo âm".

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Nhóm thực phẩm này tuy nhìn đơn giản nhưng lại có khả năng lấp đầy dạ dày và kéo dài cảm giác no đáng ngạc nhiên, mà không khiến bạn phải dằn vặt vì sợ tăng cân. Nếu đang trên hành trình giảm cân mà chưa biết tận dụng 5 cái tên này, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ phait "tiếc hùi hụi" thật:

1. Dưa chuột

Nếu phải chọn một quán quân "calo âm" trong cuộc đua giảm cân, dưa chuột xứng đáng đứng đầu bục vinh quang.

Cả trái dưa gần như chỉ là nước đóng gói, tỷ lệ nước chiếm hơn 95% trọng lượng, mỗi 100g chỉ vỏn vẹn khoảng 15 calo, ăn cả rổ cũng chưa bằng một lát bánh quy. Bí quyết nằm ở chỗ nó chiếm chỗ trong dạ dày rất nhanh nhờ kích thước lớn nhưng năng lượng gần như không đáng kể, lại có thêm chất xơ hòa tan làm chậm tiêu hóa, giúp cơn đói bị "câu giờ" lâu hơn hẳn.

Ngoài no bụng, dưa chuột còn mang theo chút kali, vitamin C và vitamin K, vừa lợi tim mạch vừa giúp da dẻ căng mọng, coi như giảm cân mà còn được tặng kèm làn da đẹp.

Mẹo nhỏ là đừng gọt vỏ, vì phần lớn chất xơ và chất chống oxy hóa nằm ngay ở lớp vỏ xanh đó. Cũng đừng phí của mà ép lấy nước, chất xơ quý giá sẽ bị bỏ lại trong bã, coi như công cốc. Ai dễ đầy hơi hoặc có hội chứng ruột kích thích thì nên ăn từ tốn, vì dưa chuột ăn nhiều một lúc dễ gây sinh hơi, bụng ậm ạch ngược lại với mong muốn.

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2. Cần tây

Nếu dưa chuột là quán quân thì cần tây là á quân sát nút, với 90 đến 99% là nước, mỗi nhánh cỡ trung bình chỉ khoảng 23 calo. Loại rau này nổi tiếng trong giới ăn kiêng nhờ một đặc tính khá vui: nhai cần tây tốn năng lượng gần bằng lượng calo nó cung cấp, nên gần như "ăn không công".

Bên cạnh chuyện "calo âm" chất xơ trong cần tây còn giúp đường huyết ổn định hơn sau bữa ăn, hạn chế những cơn thèm ngọt bất chợt hay khiến nhiều người giảm cân "sa ngã" giữa chừng.

Cần tây cũng không hề nghèo dinh dưỡng, vẫn có kali, kẽm, mangan cùng loạt vitamin nhóm B, C, K. Để giữ trọn dưỡng chất, nên ăn sống hoặc chần sơ thay vì nấu kỹ, vì nhiều vitamin tan trong nước dễ "bốc hơi" khi đun lâu. Người có vấn đề về thận nên ăn vừa phải, vì cần tây chứa lượng natri tự nhiên cao hơn nhiều loại rau khác, ăn vô tội vạ lại phản tác dụng.

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3. Súp lơ

Một cốc súp lơ khoảng 107g chỉ chứa 27 calo, trong khi 92% trọng lượng là nước, xứng đáng là "vũ khí bí mật" của hội giảm cân thông minh.

Điểm "ăn tiền" nhất của súp lơ là khả năng thay thế, biến hóa cho những món vốn nhiều calo. Bào nhỏ súp lơ làm "cơm súp lơ" ăn thay cơm trắng là mẹo quen thuộc của dân giảm cân, giúp giảm đáng kể lượng calo trong khẩu phần. Nhờ chất xơ làm chậm tiêu hóa, bụng vẫn no dù lượng calo nạp vào ít hơn hẳn.

Súp lơ còn chứa nhiều hợp chất thực vật tốt cho tim mạch. Khi nấu, nên hấp hoặc luộc sơ thay vì chiên xào đẫm dầu mỡ, không thì công cuộc giảm cân coi như đổ sông đổ bể chỉ vì một chảo dầu. Người bị rối loạn tuyến giáp nên ưu tiên ăn súp lơ đã nấu chín thay vì ăn sống thường xuyên, vì loại rau họ cải này khi ăn sống nhiều có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu i-ốt.

4. Bưởi

Một nửa quả bưởi cỡ trung bình chỉ khoảng 42 calo nhưng lại chứa đến hơn 40mg vitamin C, gần một nửa nhu cầu vitamin C mỗi ngày. Vị ngọt the dịu tự nhiên giúp thỏa cơn thèm trái cây mà không phải lo lắng như khi cầm que kem.

Ngoài danh xưng "calo âm", lượng chất xơ trong bưởi giúp giảm cảm giác thèm ăn, hạn chế việc lượn lờ quanh tủ lạnh tìm đồ ăn vặt. Bưởi còn giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ kiểm soát viêm, một yếu tố liên quan mật thiết đến tình trạng tích mỡ nội tạng, kẻ thù số một của hành trình giảm cân.

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Để tận dụng tối đa, nên ăn bưởi nguyên múi thay vì ép lấy nước, vì ép sẽ loại bỏ gần hết chất xơ và khiến đường trong bưởi hấp thu nhanh hơn, dễ làm tăng đường huyết. Một lưu ý quan trọng là bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt thuốc hạ mỡ máu nhóm statin và vài loại thuốc huyết áp, nên ai đang dùng thuốc này cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn bưởi thường xuyên.

5. Quả mọng

Dâu tây, việt quất, mâm xôi là mặc dù có lượng calo cao nhất trong danh sách "calo âm" nhưng vẫn rất thấp spo với mặt bằng chung của mọi loại trái cây và rau củ. Chúng dao động khoảng 32 đến 50 calo trên 100g, với một cốc dâu tây tầm 49 calo.

Dù xếp cuối bảng nhưng quả mọng vẫn là cứu cánh cho hội giảm cân thèm ngọt, vì vị ngọt tự nhiên giúp thỏa mãn cơn thèm bánh kẹo mà không nạp đường tinh luyện, lại có thêm chất xơ và chất chống oxy hóa dồi dào.

Nên ăn quả mọng tươi, tránh dạng sấy khô hay đóng hộp có thêm đường. Vì lúc đó lượng calo tăng vọt so với quả tươi, ăn vào coi như "tự hại" công sức giảm cân bấy lâu. Người mắc bệnh thận giai đoạn nặng nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn nhiều việt quất hay mâm xôi do hàm lượng kali tương đối cao.

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Tuy nhiên, cần nhớ rằng chọn thực phẩm chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh giảm cân. Để thấy hiệu quả thực sự, vẫn cần vận động đều đặn để đốt calo, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, ăn chậm nhai kỹ, bổ sung đủ protein để giữ cơ bắp, đồng thời giữ tinh thần thoải mái và hạn chế đồ ăn chế biến sẵn. Có vậy, hành trình giảm cân mới bền vững và không ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe bạn nhé!

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