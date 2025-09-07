5 món đồ dưới 500 nghìn giúp tôi giảm hẳn 30% áp lực việc nhà

“Áp lực việc nhà” hóa ra nằm ở chi tiết nhỏ

Nhiều người nghĩ muốn nhàn việc nhà thì phải mua máy rửa bát, robot hút bụi hay máy giặt sấy. Nhưng thực tế, không phải ai cũng có điều kiện chi cả chục triệu cho các thiết bị này.

Tôi từng nằm trong nhóm “chịu đựng”: bếp lúc nào cũng bừa bộn, quần áo chồng đống, lau nhà xong lại bẩn. Cho đến khi một người bạn chỉ cho vài món đồ giá rẻ nhưng cực hữu ích, tôi mới nhận ra: thay đổi nhỏ đôi khi mới tạo khác biệt lớn.

Dưới đây là 5 món tôi đã thử, tất cả đều dưới 500 nghìn, nhưng giúp giảm hẳn 30% áp lực việc nhà.

1. Xe đẩy mini 3 tầng – 450.000 đồng

Trước đây, nấu ăn xong là cả bàn bếp lộn xộn: dao, thớt, chai dầu ăn, lọ gia vị. Mỗi lần dọn dẹp, tôi mất thêm 15 phút. Từ khi mua chiếc xe đẩy mini 3 tầng, mọi thứ được phân khu:

- Tầng 1: gia vị, chai dầu ăn

- Tầng 2: dao, thớt, hộp nhựa

- Tầng 3: khăn lau, túi rác nhỏ

Bánh xe xoay 360 độ, kéo ra kéo vào dễ dàng. Chỉ món này thôi đã giảm kha khá thời gian tìm đồ và lau dọn.

2. Máy hút bụi mini cầm tay – 280.000 đồng

Ngày nào nhà cũng có bụi, tóc rụng, vụn bánh… Trước kia, tôi hay cúi người quét, vừa mỏi lưng vừa mất thời gian. Chiếc chổi điện mini chạy pin sạc giải quyết gọn.

Chỉ cần cầm lướt qua là bụi, tóc được hút vào hộp chứa nhỏ, sau đó tháo ra đổ đi. Không thay thế robot hút bụi được, nhưng với diện tích nhỏ, góc bàn ăn hay ghế sofa thì cực kỳ tiện.

3. Kệ inox dán tường – 150.000 đồng/chiếc

Phòng tắm và bếp của tôi từng ngập chai lọ: dầu gội, nước rửa bát, lọ gia vị… Đặt dưới sàn thì ướt át, mất vệ sinh. Tôi mua liền 4 chiếc kệ inox dán tường loại chịu lực, không cần khoan.

Giờ mọi chai lọ gọn trên kệ, sàn nhà trống hơn, lau dọn nhanh gấp đôi. Một chiếc kệ nhỏ mà hiệu quả thì lớn.

4. Máy xay cầm tay mini – 320.000 đồng

Thay vì lỉnh kỉnh máy xay sinh tố cỡ lớn, tôi mua chiếc máy xay mini: nhỏ gọn, rửa nhanh, tiện xay hành, tỏi, ớt, rau củ.

Trước kia băm hành tỏi mất 5 phút và cay mắt, giờ chỉ cần 30 giây. Nấu ăn buổi tối nhờ vậy nhẹ nhàng hơn hẳn.

5. Dụng cụ rửa rau thông minh – 90.000 đồng

Nghe thì buồn cười, nhưng món rẻ nhất này lại khiến tôi bất ngờ. Một chiếc rổ có tay quay, vừa rửa rau vừa làm ráo nước. Thêm kẹp gắp đồ nóng đi kèm, tôi không còn phải chờ lâu cho rau ráo hay lo bỏng tay khi lấy đồ hấp.

Thời gian rút ngắn, bữa ăn gọn gàng hơn.

Bảng chi tiêu minh họa

Món đồ Giá (nghìn đồng) Hiệu quả tiết kiệm thời gian/ngày Xe đẩy mini 3 tầng 450 Giảm 10 phút tìm đồ, lau dọn Chổi điện mini 280 Giảm 8 phút quét bụi, nhặt tóc Kệ inox dán tường (2 cái) 300 Giảm 7 phút lau dọn sàn Máy xay mini 320 Giảm 5 phút băm hành tỏi Rổ quay + kẹp gắp 90 Giảm 3 phút rửa & gắp đồ Tổng ~1.440 Giảm 33 phút/ngày (~30%) áp lực

Vì sao nên chọn “đúng món nhỏ” thay vì “cố đồ lớn”?

- Tiết kiệm tài chính: 5 món này tổng cộng chưa đến 1,5 triệu, vẫn rẻ hơn một chiếc robot hút bụi.

- Phù hợp nhà nhỏ: Không phải ai cũng có chỗ để máy móc to. Đồ mini, kệ gọn hợp căn hộ.

- Giảm áp lực ngay lập tức: Không cần học cách dùng phức tạp, chỉ lắp đặt và dùng ngay.

Kết

Nhiều khi, nhàn việc nhà không phải do bạn ít làm, mà là chọn đúng trợ thủ. Với tôi, 5 món đồ nhỏ dưới 500 nghìn đã giúp giảm hẳn 30% áp lực dọn dẹp và nấu nướng.

Không cần chờ có tiền mua đồ đắt đỏ, chỉ cần khéo chọn vài món hợp lý, bạn đã có thể dành thêm thời gian cho bản thân và gia đình.