5 món đồ “giá rẻ bất ngờ” lọt vào danh sách đen âm thầm đánh cắp sức khỏe

Đặc biệt, 5 loại đồ dùng giá rẻ dưới đây từng nhiều lần bị cơ quan chức năng cảnh báo, lọt vào “danh sách đen” vì chứa nguy cơ mất an toàn. Dù rẻ đến đâu, bạn cũng không nên mang về nhà!

1. Giấy lau “siêu rẻ” mua trong livestream - khả năng cao làm từ giấy phế liệu

Bạn có từng mua giấy lau chỉ vài nghìn đồng một gói, vừa lau đã rách, lại còn rơi đầy bụi trắng? Những loại giấy này thường được các xưởng nhỏ tái chế từ sách cũ, thùng carton rồi thêm chất tẩy trắng, huỳnh quang để nhìn “sạch hơn”.

Thực tế, loại giấy này có thể chứa vi khuẩn vượt ngưỡng an toàn , dùng lâu dễ gây kích ứng, ngứa rát da mặt hoặc viêm nhiễm miệng khi dùng lau miệng.

Cách chọn giấy an toàn:

- Ưu tiên loại ghi “100% bột gỗ nguyên sinh”;

- Tìm nhãn “GB/T 20808” (đạt chuẩn về vệ sinh giấy);

- Đốt thử: giấy tốt cháy hết, không khói đen; giấy bẩn cháy khét, còn cặn cứng.

2. Băng vệ sinh “bán theo ký” - rẻ nhưng đầy vi khuẩn

Trên mạng tràn lan loại băng vệ sinh không nhãn mác , bán “tính ký”, “tính bao”. Dù giá rẻ, nhưng loại này không được tiệt trùng , dễ nhiễm khuẩn , thậm chí dùng “bông tái chế” hoặc sợi hóa học độc hại .

Dùng lâu ngày có thể gây viêm nhiễm, ngứa rát vùng kín , ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản.

Chọn băng vệ sinh đúng cách:

- Tuyệt đối không mua loại không bao bì, không hạn sử dụng ;

- Ưu tiên thương hiệu lớn, kiểm định rõ ràng;

- Ngửi thấy mùi thơm nồng, nên bỏ qua - đó có thể là hóa chất che mùi.

3. Nước giặt “thơm nức” giá rẻ - toàn hóa chất, không sạch hơn đâu

Những chai nước giặt chỉ vài chục nghìn nhưng “thơm nức mũi” thường được pha từ hương liệu, chất tạo đặc và nước , hoàn toàn không đủ hoạt chất tẩy rửa.

Thậm chí, có loại chứa formaldehyde (phoóc-môn) hoặc chất huỳnh quang , dễ gây dị ứng da và mẩn ngứa .

Chọn nước giặt an toàn:

- Xem bảng thành phần có “chất hoạt động bề mặt”;

- Ưu tiên loại ít mùi, không hương tổng hợp ;

- Dung dịch chuẩn khi giặt bọt mịn, xả dễ sạch .

4. Màng bọc thực phẩm PVC - gặp nhiệt là “thải độc”

Loại màng bọc siêu rẻ thường giòn, dễ biến dạng khi gặp nóng và bốc mùi nhựa . Đó là màng PVC , khi tiếp xúc với thức ăn nóng có thể giải phóng chất hóa dẻo độc hại - tích tụ lâu ngày ảnh hưởng gan, thận.

Chọn đúng cách:

- Ưu tiên loại ghi “PE” (Polyethylene) ;

- Không dùng để bọc đồ nóng;

- Thử đốt: PE cháy như nến, PVC cháy khói đen, hắc mũi .

5. Bát “giả sứ” cho trẻ - đựng đồ nóng có thể phát tán formaldehyde

Các gia đình có con nhỏ hay dùng bát “giả sứ” (bát melamine) vì nhẹ, khó vỡ. Nhưng nếu hàng rẻ, kém chất lượng, có thể pha tạp nhựa urê-formaldehyde , khi gặp nhiệt sẽ giải phóng độc chất formaldehyde - chất có thể gây ung thư.

Chọn bát cho trẻ:

- Phải có dấu “thực phẩm an toàn” hoặc “QS” ;

- Ưu tiên màu sáng, không hoa văn bên trong ;

- Không dùng cho thức ăn nóng hoặc quay lò vi sóng.

“Của rẻ là của ôi” chưa bao giờ sai. Những món hàng “giá hời” tưởng tiết kiệm, thực chất có thể đánh cắp sức khỏe từng ngày . Đừng vì vài chục nghìn mà đánh đổi sự an toàn của cả gia đình bởi sức khỏe luôn là khoản đầu tư xứng đáng nhất.

Nguồn và ảnh: Sohu