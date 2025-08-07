Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một số món đồ không cần đắt tiền, nhưng nếu chọn đúng và mua sớm trước khi nghỉ hưu, chúng có thể đồng hành bền bỉ suốt nhiều năm. Dưới đây là 5 vật dụng tôi đã đầu tư khi còn đi làm – và đến nay, sống nhàn ở tuổi 60, tôi vẫn thấy chúng là những khoản chi hoàn toàn xứng đáng.

Tôi nghỉ hưu ở tuổi 55, sau gần 30 năm làm kế toán trong một công ty dược. Trước thời điểm nghỉ, tôi đã chuẩn bị khá kỹ về tài chính, bao gồm cả khoản tiết kiệm, bảo hiểm sức khỏe và dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng, dễ sống hơn.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là: không phải khoản tiết kiệm lớn hay gói bảo hiểm đắt đỏ nào, mà chính những món đồ đơn giản tôi mua từ khi còn đi làm – giờ lại trở thành “bảo bối” giúp tôi tiết kiệm thời gian, sức lực và cả tiền bạc mỗi ngày.

1. Máy giặt sấy 2 trong 1 – 12 triệu đồng

5 món đồ tôi mua từ trước nghỉ hưu, đến giờ vẫn dùng mỗi ngày, nhàn thân và không hề hối tiếc- Ảnh 1.

Tôi đầu tư chiếc máy giặt sấy này khi được công ty thưởng cuối năm, cách đây 6 năm. Ban đầu tôi còn phân vân vì nghĩ Hà Nội có nắng, phơi đồ cũng nhanh khô, không cần đến sấy.

Nhưng từ khi dùng rồi thì không thể quay lại được nữa. Mùa mưa phùn hay những ngày lạnh ẩm ướt, chỉ cần bấm nút là quần áo khô ráo, không mùi hôi, không lo ẩm mốc. Giờ về hưu, tôi không còn đủ sức bê chậu đồ ra sân thượng như trước, nên mới càng thấy chiếc máy này “đáng đồng tiền bát gạo”.

2. Bộ nồi gang chống dính – 2 triệu đồng

5 món đồ tôi mua từ trước nghỉ hưu, đến giờ vẫn dùng mỗi ngày, nhàn thân và không hề hối tiếc- Ảnh 2.

Nhiều người thích nồi inox bóng bẩy, nhưng tôi chọn bộ nồi gang Nhật mua lại từ một người quen về nước. Dù nặng tay nhưng giữ nhiệt tốt, nấu nhanh và bền cực kỳ.

Đến nay, sau gần 10 năm, bộ nồi vẫn dùng tốt, nấu canh, kho cá hay ninh xương đều ngon. Tôi không phải mua đi mua lại nồi rẻ tiền mỗi năm nữa. Mỗi lần dùng, tôi lại thầm cảm ơn chính mình khi xưa đã không tiếc tiền vì "mua tốt một lần".

3. Ghế thư giãn điều chỉnh – 1,5 triệu đồng

5 món đồ tôi mua từ trước nghỉ hưu, đến giờ vẫn dùng mỗi ngày, nhàn thân và không hề hối tiếc- Ảnh 3.

Chiếc ghế này tôi mua khi bắt đầu bị đau lưng nhẹ do ngồi làm việc quá nhiều. Giờ nghỉ hưu, tôi dùng nó hàng ngày để đọc sách, ngủ trưa hoặc gác chân thư giãn.

Không phải ghế massage công nghệ cao, chỉ là một chiếc ghế ngả lưng cơ bản, bọc vải êm, nhưng giúp tôi ngủ ngon và thư giãn tốt hơn rất nhiều. Đầu tư cho giấc ngủ và lưng cột sống là điều tôi ước mình làm sớm hơn.

4. Hộp chia thuốc 7 ngày – 120.000 đồng

5 món đồ tôi mua từ trước nghỉ hưu, đến giờ vẫn dùng mỗi ngày, nhàn thân và không hề hối tiếc- Ảnh 4.

Nghe thì nhỏ nhặt, nhưng chiếc hộp này lại giúp tôi rất nhiều. Khi chưa dùng, tôi hay quên uống thuốc huyết áp và vitamin, có lúc còn uống nhầm liều.

Từ ngày có hộp chia sẵn theo ngày và buổi, tôi quản lý được thuốc dễ hơn, không cần ghi nhớ nhiều. Đôi khi con gái tôi ghé qua, nhìn hộp thuốc cũng yên tâm hơn vì biết mẹ vẫn tự lo được sức khỏe.

5. Máy xay sinh tố mini – 450.000 đồng

5 món đồ tôi mua từ trước nghỉ hưu, đến giờ vẫn dùng mỗi ngày, nhàn thân và không hề hối tiếc- Ảnh 5.

Tôi không còn sức kéo chiếc máy xay công suất lớn ra bếp mỗi ngày như hồi còn khỏe. Từ khi có máy mini, tôi pha nước ép, sinh tố nhanh gọn – chỉ mất 5 phút mỗi sáng. Thiết bị nhỏ, dễ rửa, cắm điện là dùng ngay.

Dù giá chưa đến nửa triệu nhưng tính ra mỗi lần dùng chỉ vài nghìn đồng – rẻ hơn cả mua cốc sinh tố ngoài hàng, lại sạch sẽ và tiện lợi. Với người lớn tuổi sống tiết kiệm và chú trọng sức khỏe như tôi, món này thật sự đáng giá.

Kinh nghiệm rút ra: Mua ít, mua đúng – dùng lâu và thấy “sướng thật”

Nhiều người đến gần tuổi nghỉ hưu mới cuống cuồng sắm sửa hoặc mua theo trào lưu. Nhưng theo tôi, chọn mua sớm những món thực sự phục vụ cho cuộc sống sau này – và ưu tiên tính tiện dụng, bền, tiết kiệm thời gian – sẽ giúp bạn sống nhàn hơn về sau.

Bảng tóm tắt 5 món đồ “đáng tiền” trước khi nghỉ hưu

STTMón đồGiá mua (ước tính)Tác dụng chính
1Máy giặt sấy 2 trong 112.000.000 VNDTiết kiệm thời gian, không phơi đồ
2Bộ nồi gang Nhật2.000.000 VNDNấu nhanh, giữ nhiệt, bền theo năm tháng
3Ghế thư giãn điều chỉnh1.500.000 VNDHỗ trợ giấc ngủ, đỡ đau lưng
4Hộp chia thuốc 7 ngày120.000 VNDQuản lý thuốc hiệu quả, tránh quên liều
5Máy xay sinh tố mini450.000 VNDPha sinh tố nhanh, dễ rửa, dùng hàng ngày

Kết luận:

Nghỉ hưu không có nghĩa là cắt giảm hết mọi chi tiêu, mà là chi tiêu thông minh hơn. Nếu còn đang đi làm, bạn hoàn toàn có thể chọn đầu tư dần những món hữu ích như trên – để khi về hưu, cuộc sống thật sự nhàn – đủ – và dễ chịu mỗi ngày.

