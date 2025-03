5 ngành nghề khó thất nghiệp trong 5 năm tới

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động, việc lựa chọn ngành nghề phù hợp không chỉ giúp lao động trẻ có được công việc ổn định mà còn đảm bảo mức thu nhập hấp dẫn trong tương lai. Theo nhiều báo cáo và dự đoán, có một số ngành nghề đang trên đà phát triển mạnh với nhu cầu nhân lực cao và ít có nguy cơ bị đào thải trong vòng 5 năm tới. Những ngành này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế mà còn mang lại cơ hội việc làm bền vững cho thế hệ trẻ.

Công nghệ thông tin (IT) tiếp tục là ngành mũi nhọn với nhu cầu nhân sự tăng cao do sự bùng nổ của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI). Theo báo cáo từ TopDev, Việt Nam cần hơn 500.000 nhân sự IT vào năm 2025, trong khi nguồn cung hiện tại chưa đáp ứng đủ một nửa.

Các vị trí như lập trình viên, chuyên gia bảo mật, kỹ sư AI hay phân tích dữ liệu không chỉ có mức lương khởi điểm hấp dẫn từ 15 - 25 triệu đồng/tháng mà còn có cơ hội thăng tiến mạnh mẽ trong môi trường quốc tế.

Báo cáo TopDev cho thấy mức lương trung bình của lập trình viên tại Việt Nam vào năm 2024 ước tính dao động từ 1.100 - 3.000 USD/tháng (khoảng 28 - 70 triệu đồng) tùy thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm có thể cao hơn đối với những vị trí quan trọng.

Ngành y tế và chăm sóc sức khỏe cũng đang có nhu cầu lớn về nhân lực trong bối cảnh dân số già hóa và ý thức chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. PGS Liên Hương (Thứ trưởng Bộ Y tế) cho biết dự báo về nhân lực y tế trong giai đoạn 2021-2030, cả nước cần bổ sung thêm khoảng 72.000 bác sĩ và 304.000 điều dưỡng.

Những công việc trong lĩnh vực này không chỉ đảm bảo tính ổn định mà còn mang lại thu nhập cao, với mức lương khởi điểm từ 10 - 15 triệu đồng/tháng và có thể tăng lên đến 50 - 70 triệu đồng đối với các bác sĩ có chuyên môn cao.

Thương mại điện tử và logistics đang trở thành xu hướng tất yếu nhờ sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số và thói quen mua sắm trực tuyến. Ngành này đòi hỏi nguồn nhân lực lớn trong các vị trí như quản lý chuỗi cung ứng, phân tích dữ liệu khách hàng và vận hành kho bãi.

Dựa trên tốc độ tăng trưởng hiện tại, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) dự báo năm 2025, doanh thu từ thương mại điện tử tại Việt Nam có thể chạm mốc 45 tỉ USD đưa Việt Nam vào nhóm 3 thị trường thương mại điện tử lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Từ đó, tạo ra hàng trăm ngàn cơ hội việc làm với mức lương trung bình từ 12 - 20 triệu đồng/tháng cho các vị trí quản lý vận hành.

Kỹ thuật cơ khí - tự động hóa cũng là ngành nghề ít có nguy cơ thất nghiệp do nhu cầu sản xuất công nghiệp và công nghệ tự động hóa ngày càng cao. Việt Nam đang là điểm đến của nhiều doanh nghiệp FDI, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử và ô tô. Mức lương cho kỹ sư cơ khí - tự động hóa dao động từ 12 - 30 triệu đồng/tháng tùy theo kinh nghiệm và trình độ chuyên môn.

Marketing (tiếp thị) và truyền thông số là lĩnh vực đang bùng nổ mạnh mẽ nhờ sự phát triển của nền kinh tế số và các nền tảng mạng xã hội. Các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến tiếp thị kỹ thuật số, thương hiệu cá nhân và quảng cáo trực tuyến tạo ra nhu cầu lớn đối với các vị trí như chuyên viên SEO, content marketing hay chuyên gia phân tích dữ liệu khách hàng.

Theo báo cáo từ VietnamWorks, mức lương của nhân sự ngành này dao động từ 10 - 25 triệu đồng/tháng, với những vị trí cao cấp có thể đạt mức 50 triệu đồng/tháng.

Nhìn vào xu hướng phát triển của thị trường lao động, có thể thấy cơ hội luôn rộng mở cho những ai có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chọn đúng hướng đi. Việc lựa chọn một ngành nghề phù hợp với xu thế không chỉ giúp đảm bảo công việc ổn định mà còn mang lại cơ hội phát triển bền vững, thu nhập hấp dẫn và đóng góp tích cực cho nền kinh tế.