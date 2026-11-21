Theo dữ liệu dinh dưỡng từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), thịt bò nạc cung cấp lượng protein chất lượng cao, sắt heme, kẽm và vitamin B12 dồi dào giúp nuôi dưỡng cơ bắp và tạo máu. Tuy nhiên, vì thuộc nhóm thịt đỏ nên Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (WCRF) khuyến nghị mỗi người chỉ nên tiêu thụ tối đa khoảng 350 đến 500g thịt đỏ đã nấu chín mỗi tuần, tương đương trung bình không quá 70g mỗi ngày để bảo vệ tim mạch và phòng ngừa ung thư đại trực tràng.

Thịt bò ngon, giàu dinh dưỡng nhưng cũng không phải "ăn càng nhiều càng bổ" như nhiều người tưởng (Ảnh minh họa)

Ngay cả phần thịt nạc cũng cần ăn chừng mực, chưa kể trên cơ thể con bò còn tồn tại nhiều bộ phận nội tạng hay mô lọc thải rất bẩn. Đáng lo ngại là không ít người vẫn xem đây là đặc sản khoái khẩu hoặc món ăn "đại bổ" mà không lường trước rủi ro sức khỏe đằng sau:

1. Phổi bò

Nhiều người tin vào quan niệm "ăn gì bổ nấy" nên thường mua phổi bò về hầm thuốc bắc hoặc xào nấu với hy vọng bồi bổ đường hô hấp. Tuy nhiên, phổi bò lại nằm trong nhóm bộ phận bẩn hàng đầu của gia súc.

Phổi là cơ quan hô hấp trao đổi khí liên tục với môi trường bên ngoài nên dễ hít phải bụi mịn, nấm mốc, vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh trong chuồng trại. Với cấu trúc gồm hàng triệu phế nang nhỏ li ti, phổi bò rất khó rửa sạch hoàn toàn bùn bẩn và dịch nhầy ẩn sâu bên trong, đồng thời dễ lưu giữ tồn dư thuốc thú y hoặc chất kích thích tăng trưởng nếu vật nuôi không được kiểm soát chặt chẽ.

2. Gan bò

Gan bò giàu vitamin A và sắt nên thường được các bà nội trợ chọn nấu cho người thiếu máu hoặc trẻ nhỏ. Thế nhưng, xét về mặt sinh lý học, gan chính là "nhà máy" lọc thải và chuyển hóa độc tố lớn nhất trong cơ thể con bò.

Phổ bò và gan bò tích tụ nhiều độc tố, có thể cả dư lượng hóa chất từ thứ ăn chăn nuôi (Ảnh minh họa)

Mọi hóa chất từ thức ăn chăn nuôi, thuốc kháng sinh, kim loại nặng hay độc tố nấm mốc aflatoxin khi đi vào cơ thể bò đều được đưa về gan để xử lý. Một số nghiên cứu độc chất học thú y công bố trên tạp chí Food Additives & Contaminants cho thấy gan gia súc thường tích tụ kim loại nặng như cadimi và chì cao hơn hẳn so với phần thịt bắp. Nếu ăn gan bò không rõ nguồn gốc hoặc ăn quá thường xuyên, cơ thể dễ nạp ngược lượng tồn dư độc hại.

3. Lòng bò và dạ dày bò (sách bò, lá lách)

Các món lòng bò nướng, phá lấu hay sách bò xào khế luôn hấp dẫn thực khách nhờ độ giòn sần sật vui miệng. Dù vậy, đây lại là hệ thống tiêu hóa trực tiếp chứa thức ăn lên men, chất thải và hệ vi sinh vật phức tạp của con bò.

Lớp niêm mạc dạ dày và ruột bò có nhiều nếp gấp sâu, rất dễ trú ngụ vi khuẩn đường ruột nguy hiểm như E. coli, Salmonella cùng trứng ký sinh trùng và sán lá. Nếu khâu sơ chế không đảm bảo hoặc nấu chưa chín kỹ, người ăn rất dễ bị ngộ độc tiêu hóa cấp tính. Bên cạnh đó, một số cơ sở thiếu uy tín còn dùng hóa chất tẩy trắng để làm sạch sách bò đen, làm tăng thêm gánh nặng độc chất cho cơ thể.

Nhiều người mê ăn lòng bò mà không hay ăn nhiều hóa hại (Ảnh minh ahoj)

4. Thận bò (bầu dục bò)

Bầu dục bò thường được truyền miệng là món ăn giúp bổ thận, tăng cường sinh lực nên rất được ưa chuộng trên bàn nhậu. Trái ngược với lời đồn đại này, thận bò lại là cơ quan bài tiết chất thải lỏng và lọc máu liên tục suốt vòng đời của vật nuôi.

Các nghiên cứu về an toàn thực phẩm đăng tải trên tạp chí Environmental Science and Pollution Research chỉ ra rằng thận động vật có xu hướng tích lũy kim loại nặng cao, đặc biệt là cadimi, ngay cả khi môi trường chăn nuôi chỉ ô nhiễm ở mức thấp. Ngoài nguy cơ tồn dư kim loại nặng và mùi khai đặc trưng khó khử sạch, thận bò còn chứa hàm lượng purin và cholesterol rất cao, dễ kích hoạt cơn đau gout cấp.

5. Óc của bò

Óc của bò béo ngậy thường được hấp cách thủy hoặc nấu súp với niềm tin giúp bổ não, tăng cường trí nhớ. Thực chất, thành phần chủ yếu của óc của bò là chất béo bão hòa và lượng cholesterol khổng lồ, vượt xa nhu cầu khuyến nghị hằng ngày của cơ thể chỉ trong một khẩu phần nhỏ.

Việc tiêu thụ thường xuyên thực phẩm giàu cholesterol và chất béo bão hòa như óc của bò dễ làm tăng cholesterol xấu trong máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ. Ngoài ra, mô thần kinh trung ương như não và tủy sống của bò cũng thuộc nhóm mô cần kiểm soát kiểm dịch nghiêm ngặt để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm bệnh bò điên.

Ăn thịt bò thế nào để nhận trọn dinh dưỡng mà vẫn an toàn?

Để thịt bò thực sự là thực phẩm vàng cho sức khỏe, bạn nên ưu tiên lựa chọn các phần thịt nạc thăn, bắp bò hoặc thịt vai có nguồn gốc kiểm dịch rõ ràng, tươi mới và ăn đúng định lượng khuyến nghị mỗi tuần. Nếu muốn thưởng thức nội tạng bò, chỉ nên ăn với tần suất hạn chế, sơ chế thật kỹ bằng muối, gừng hoặc giấm, loại bỏ sạch màng nhầy và luôn nấu chín hoàn toàn trước khi ăn.