5 tháng nộp ngân sách Nhà nước 12.300 tỷ, doanh nghiệp này đang lời lãi ra sao?

Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Hội nghị giao ban điều hành sản xuất tháng 6/2025.

Theo báo cáo của Ban Kế hoạch, Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5/2025, trong đó một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch như sản lượng nguyên khai sản xuất đạt 104,7% kế hoạch, sản lượng Alumina đạt 102% kế hoạch, than xuất khẩu đạt 138% kế hoạch.

Cụ thể, than nguyên khai sản xuất của tập đoàn đạt 3,38 triệu tấn, bằng 103,8% kế hoạch tháng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 17,65 triệu tấn, bằng 46,4% kế hoạch năm và bằng 102,8% so với cùng kỳ.

Trong tháng 5, tiêu thụ than đạt 4,7 triệu tấn, bằng 92,9% kế hoạch tháng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2025, sản lượng than tiêu thụ ước đạt 22,24 triệu tấn, bằng 44,5% kế hoạch năm và đạt 101,6% so với cùng kỳ năm trước (tương đương 43,2% kế hoạch điều hành tăng trưởng).

Bốc xúc đất đá ước thực hiện 14,4 triệu m3, bằng 100% kế hoạch tháng. Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 69,1 triệu m3, bằng 45,7% kế hoạch năm và bằng 102% so với cùng kỳ.

Mét lò tổng số ước đạt 24.400 mét, bằng 101% kế hoạch tháng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 114.300 mét lò, bằng 41,8% kế hoạch năm và bằng 105% so với cùng kỳ.

Sản xuất Alumina ước thực hiện 131.000 tấn, bằng 102% kế hoạch tháng, lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 625.000 tấn, bằng 48% kế hoạch năm và bằng 102% so với cùng kỳ.

Sản xuất điện ước đạt 1.006 triệu kWh, bằng 99,3% kế hoạch tháng. Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 4,89 tỷ kWh, bằng 48,5% kế hoạch năm và bằng 114% so với cùng kỳ (đạt 46,1% kế hoạch điều hành tăng trưởng)…

Doanh thu tổng số toàn Tập đoàn tháng 5 ước đạt 16.340 tỷ đồng, bằng 100,8% kế hoạch tháng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng doanh thu ước đạt 77.880 tỷ đồng , bằng 45,1% kế hoạch năm và bằng 104% so với cùng kỳ (đạt 43,1% kế hoạch điều hành tăng trưởng năm 2025).

Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước tháng 5 ước đạt 2.700 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 12.300 tỷ đồng , bằng 49,1% kế hoạch năm và bằng 107% so với cùng kỳ (đạt 45,8% kế hoạch điều hành tăng trưởng).

Lợi nhuận hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 5 ước đạt 400 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 2.800 tỷ đồng , bằng 82% kế hoạch năm, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 40,3% kế hoạch tăng trưởng năm 2025…

Trong tháng 6, tập đoàn dự kiến khai thác than nguyên khai sản xuất 3,12 triệu tấn, mét lò đào 23.920 mét lò (trong đó lò XDCB là 900 mét), bốc xúc đất đá 13 triệu m3, than tiêu thụ dự kiến 5,04 triệu tấn, sản xuất Alumina 125.000 tấn và sản xuất điện 1,02 tỷ kWh…

Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam hoạt động chính trong 4 lĩnh vực là Than, Khoáng sản, Điện lực và Vật liệu nổ công nghiệp. Tập đoàn hiện có 68 công ty con và đơn vị trực thuộc hoạt động tại 43 tỉnh thành trên cả nước, với tổng số lao động đạt trên 97.000 người.

Đây là nhà sản xuất than lớn nhất Việt Nam với 21 Công ty sản xuất than hầm lò và lộ thiên với tổng công suất khai thác khoảng 47 - 50 triệu tấn/năm.

Theo Chiến lược phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, tập đoàn đặt mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, đóng góp vai trò quan trọng vào sự phát triển của kinh tế nhà nước; duy trì vị trí then chốt là một trong ba trụ cột về năng lượng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia; khai thác bền vững, có kế hoạch đầu tư bền vững dài hạn và phù hợp với cam kết của Việt Nam phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.