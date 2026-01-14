TPHCM lập hội đồng thẩm định dự án đường vượt biển Cần Giờ

UBND TPHCM vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) có thể rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 giờ xuống chỉ còn khoảng 10 phút

Hội đồng thẩm định gồm 11 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành và đại diện chính quyền địa phương nơi dự kiến triển khai dự án. Quyền Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh được giao làm Chủ tịch Hội đồng.

Theo quyết định, Hội đồng có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo đúng quy định của Nghị định số 243/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Quá trình thẩm định sẽ tập trung đánh giá toàn diện các nội dung của báo cáo, làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau, đồng thời kiến nghị hướng xử lý và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện khi cần thiết.

Sở Tài chính được phân công làm cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến, phối hợp tổ chức các hoạt động thẩm định và báo cáo kết quả lên UBND TPHCM. Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, sử dụng bộ máy và nhân sự hiện có của cơ quan, đơn vị mình.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 13-1-2026. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thẩm định và báo cáo kết quả bằng văn bản, Hội đồng sẽ tự giải thể theo quy định.