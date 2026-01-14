TPHCM lập hội đồng thẩm định dự án đường vượt biển Cần Giờ
UBND TPHCM thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất dự án đường vượt biển Cần Giờ - Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức PPP.
UBND TPHCM vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Hội đồng thẩm định gồm 11 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành và đại diện chính quyền địa phương nơi dự kiến triển khai dự án. Quyền Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh được giao làm Chủ tịch Hội đồng.
Theo quyết định, Hội đồng có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo đúng quy định của Nghị định số 243/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Quá trình thẩm định sẽ tập trung đánh giá toàn diện các nội dung của báo cáo, làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau, đồng thời kiến nghị hướng xử lý và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện khi cần thiết.
Sở Tài chính được phân công làm cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến, phối hợp tổ chức các hoạt động thẩm định và báo cáo kết quả lên UBND TPHCM. Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, sử dụng bộ máy và nhân sự hiện có của cơ quan, đơn vị mình.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 13-1-2026. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thẩm định và báo cáo kết quả bằng văn bản, Hội đồng sẽ tự giải thể theo quy định.
Dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) do tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư. Theo đề xuất, dự án tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ với khu vực Vũng Tàu (cũ) sẽ xuất phát từ đường Biển Đông 2, thuộc khu đô thị lấn biển Cần Giờ, và kết thúc tại đường 30/4, phường Tam Thắng, TPHCM.
Dự án có tổng chiều dài hơn 14 km, trong đó phần cầu vượt biển chiếm gần 11 km, còn lại là hơn 3 km hầm. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị ven biển, quy mô 6 làn xe cơ giới, tốc độ khai thác 80 km/giờ, kèm hệ thống chiếu sáng, thoát nước và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.
Vingroup cho rằng đây sẽ là tuyến giao thông trực tiếp đầu tiên nối Cần Giờ với Vũng Tàu, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, từ khoảng 1,5 - 2 giờ xuống chỉ còn khoảng 10 phút.
Để triển khai dự án, tổng nhu cầu sử dụng đất và mặt nước biển ước khoảng 137,5 ha. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do TPHCM tổ chức thực hiện, trong khi nhà đầu tư chịu trách nhiệm bố trí toàn bộ nguồn vốn xây dựng. Việc hoàn vốn cho dự án được đề xuất thực hiện thông qua quỹ đất đối ứng, phù hợp quy định tại Nghị định 257/2025.
Dự án dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2029.
