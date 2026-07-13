5 thói quen âm thầm ngốn điện trong nhà

Có lẽ ai cũng từng ít nhất một lần thắc mắc vì sao tiền điện tháng này lại cao hơn tháng trước, dù các thiết bị trong nhà vẫn được sử dụng như bình thường. Thực tế, nguyên nhân đôi khi không nằm ở số lượng thiết bị mà ở những thói quen nhỏ trong quá trình sử dụng. Từ việc bật điều hòa quá lạnh, mở tủ lạnh quá lâu đến để bộ sạc cắm trong ổ điện sau khi dùng, những hành động tưởng chừng vô hại lại âm thầm làm tiêu tốn không ít điện năng. Nhận biết và thay đổi các thói quen này là cách đơn giản để tiết kiệm chi phí, kéo dài tuổi thọ thiết bị và sử dụng điện hiệu quả hơn.

Bật điều hòa ở nhiệt độ quá thấp hoặc mở cửa khi đang sử dụng

Điều hòa là một trong những thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng nhất trong gia đình. Nhiều người có thói quen cài đặt nhiệt độ ở mức 16-20°C với suy nghĩ rằng phòng sẽ mát nhanh hơn. Thực tế, điều hòa chỉ hoạt động với công suất lớn hơn để đạt đến mức nhiệt đã cài đặt, khiến máy nén phải làm việc liên tục và tiêu thụ nhiều điện hơn. Bên cạnh đó, việc mở cửa phòng khi điều hòa đang hoạt động làm không khí lạnh thất thoát, trong khi hơi nóng từ bên ngoài tràn vào. Điều này buộc điều hòa phải hoạt động lâu hơn để duy trì nhiệt độ mong muốn, vừa lãng phí điện vừa làm giảm tuổi thọ của thiết bị.

Sử dụng tủ lạnh chưa đúng cách

Tủ lạnh hoạt động liên tục suốt 24 giờ nên những thói quen sử dụng chưa hợp lý sẽ làm tăng đáng kể lượng điện tiêu thụ. Việc mở cửa tủ quá lâu hoặc mở ra đóng vào nhiều lần khiến hơi lạnh thoát ra ngoài, buộc máy nén phải hoạt động nhiều hơn để làm lạnh trở lại. Ngoài ra, cho thức ăn còn nóng vào tủ cũng làm nhiệt độ bên trong tăng lên, khiến tủ phải tiêu tốn thêm điện để hạ nhiệt. Để tiết kiệm điện, người dùng nên để thực phẩm nguội trước khi bảo quản và hạn chế thời gian mở cửa tủ.

Đặt tủ lạnh ở vị trí không phù hợp

Nhiều gia đình đặt tủ lạnh sát tường hoặc gần bếp nấu, lò vi sóng hay nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp nhằm tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, đây là cách bố trí chưa hợp lý. Trong quá trình hoạt động, dàn nóng của tủ lạnh cần có không gian để tỏa nhiệt. Nếu đặt quá sát tường hoặc gần nguồn nhiệt, khả năng tản nhiệt sẽ giảm, khiến máy phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ bên trong. Vì vậy, nên đặt tủ lạnh ở nơi thông thoáng và giữ khoảng cách phù hợp với tường để thiết bị vận hành hiệu quả hơn.

Cắm sạc điện thoại, máy tính liên tục

Một thói quen khá phổ biến là để bộ sạc cắm trong ổ điện ngay cả khi không sử dụng hoặc cắm sạc thiết bị trong thời gian quá dài. Mặc dù lượng điện tiêu hao của từng bộ sạc không lớn, nhưng khi diễn ra thường xuyên ở nhiều thiết bị, lượng điện lãng phí sẽ tăng lên đáng kể. Ngoài ra, việc cắm sạc liên tục còn có thể làm bộ sạc nóng lên, giảm tuổi thọ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, người dùng nên rút bộ sạc khỏi ổ điện sau khi sử dụng để vừa tiết kiệm điện vừa bảo vệ thiết bị.

Không vệ sinh thiết bị điện định kỳ

Việc vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng điện. Điều hòa bám bụi ở màng lọc sẽ cản trở luồng gió, khiến máy phải hoạt động lâu hơn để làm mát. Quạt điện bám bụi ở cánh quạt và động cơ sẽ quay kém hiệu quả, còn tủ lạnh nếu không được vệ sinh thường xuyên cũng sẽ giảm khả năng làm lạnh. Những thiết bị hoạt động trong tình trạng bám bụi hoặc xuống cấp đều tiêu thụ nhiều điện hơn bình thường. Vì vậy, việc vệ sinh định kỳ không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn kéo dài tuổi thọ của thiết bị.