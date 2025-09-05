Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5 thói quen buổi sáng chẳng tốn một xu nhưng giúp chị em "hồi phục" làn da, bù đắp lượng collagen đã mất

05-09-2025 - 09:16 AM | Sống

Không cần mỹ phẩm tiền triệu hay liệu trình tốn kém, chỉ với vài thói quen buổi sáng đơn giản, chị em đã có thể “nạp lại” collagen cho làn da, giữ nhan sắc trẻ trung ngay cả khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh.

Ai cũng muốn có làn da mịn màng, săn chắc và tràn đầy sức sống. Collagen chính là “chìa khóa” giúp da giữ được sự tươi trẻ ấy. Thế nhưng, quá trình lão hóa tự nhiên khiến lượng collagen trong cơ thể phụ nữ dần suy giảm, bắt đầu từ những nếp nhăn nhỏ, sự khô ráp, rồi tiến tới chảy xệ.

Đặc biệt, khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, sự sụt giảm estrogen khiến tốc độ mất collagen diễn ra nhanh hơn gấp nhiều lần, khiến da xuống cấp thấy rõ. Nếu không kịp thời chăm sóc, phụ nữ ở giai đoạn này sẽ phải đối diện với tình trạng lão hóa nhanh như lao xuống dốc.

Tin vui là, vẫn có những thói quen buổi sáng cực đơn giản, chẳng tốn một xu, nhưng có thể giúp chị em nuôi dưỡng làn da, hỗ trợ bù đắp collagen tự nhiên. Đó là: 

1. Dậy sớm và giữ nhịp sinh học ổn định

Ngủ muộn, thức dậy thất thường khiến đồng hồ sinh học đảo lộn, cơ thể tiết nhiều hormone stress (cortisol) gây phá hủy collagen. Ngược lại, nếu duy trì thói quen thức dậy sớm và ổn định vào một khung giờ, da sẽ được “lập trình” lại chu kỳ phục hồi. Phụ nữ tiền mãn kinh càng cần điều này vì nội tiết vốn đã bất ổn, da dễ xuống cấp nhanh hơn.

2. Uống một cốc nước ấm khi bụng rỗng

Sau một đêm dài, cơ thể thiếu nước nghiêm trọng. Uống một cốc nước ấm vào buổi sáng không chỉ thanh lọc hệ tiêu hóa mà còn cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da. Khi da đủ nước, quá trình tổng hợp collagen và elastin diễn ra thuận lợi hơn. Đây là cách rẻ tiền nhất để chống khô da, nếp nhăn. Nhưng nhớ là nước ấm nhẹ 30 - 45 độ C thôi nhé.

3. Thực hành hít thở sâu 5 phút

Hít thở đúng cách giúp tăng lượng oxy trong máu, kích thích tuần hoàn, nhờ đó nuôi dưỡng tế bào da tốt hơn. Chỉ 5 phút hít vào sâu bằng mũi, giữ vài giây rồi thở ra chậm bằng miệng đã đủ để làm giảm căng thẳng. Với chị em tiền mãn kinh vốn dễ lo âu, mất ngủ thì thói quen này còn giúp cân bằng tâm trạng, hạn chế hormone stress phá hủy collagen.

4. Vận động nhẹ để đánh thức cơ thể

Không cần tập gym, chỉ vài động tác kéo giãn hoặc đi bộ quanh nhà cũng đủ để thúc đẩy máu lưu thông, da hồng hào và săn chắc hơn. Khi lưu lượng máu tăng, dưỡng chất và oxy đến da nhiều hơn, hỗ trợ quá trình tái tạo collagen tự nhiên. Buổi sáng khi bụng rỗng là "thời điểm vàng" để chị em làm điều này.

5. Đón ánh nắng sớm

Ánh nắng dịu buổi sáng là nguồn vitamin D tự nhiên, giúp cơ thể hấp thụ canxi và duy trì sức khỏe xương khớp - yếu tố gắn liền với sản sinh collagen. Dưới 10 phút phơi nắng nhẹ kết hợp vận động ngoài trời sẽ giúp da khỏe mạnh từ bên trong. Tuy nhiên, cần lưu ý chỉ nên tận dụng nắng sớm trước 8h để tránh tia UV gây hại.

Theo Chiến My

Đời sống & pháp luật

