5 thứ đột nhiên xuất hiện chứng tỏ ung thư "không rủ cũng tới", nhiều người mặc kệ rồi hối không kịp

Ung thư là căn bệnh có thể tấn công bất cứ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào. Điều đáng báo động là, nhiều người thường có xu hướng phớt lờ những thay đổi nhỏ, đột nhiên xuất hiện trên cơ thể, cho rằng chúng vô hại hoặc chỉ là vấn đề "tạm thời". Chính sự "mặc kệ" này có thể khiến cơ hội phát hiện sớm ung thư bị bỏ lỡ.

Theo TS. Sean Marchese (Trung tâm Ung thư Trung biểu mô Hoa Kỳ) với kinh nghiệm hơn 15 năm, việc nhận biết và không bỏ qua 5 dấu hiệu sau đây là chìa khóa để cứu sống chính bạn. Hãy lưu ý nếu một trong những thay đổi này bỗng dưng xuất hiện mà không rõ nguyên nhân:

1. Nốt ruồi hoặc tổn thương da

Đây là một trong những dấu hiệu cảnh báo ung thư da mà nhiều người thường xuyên bỏ qua, nhất là khi chúng xuất hiện ở những vị trí khuất. Bạn cần cảnh giác với bất kỳ nốt ruồi hoặc tổn thương da nào đột nhiên xuất hiện hay thay đổi.

Ảnh minh họa

Bao gồm: Hình dạng không đối xứng, đường viền xuất hiện các đường cong hoặc góc cạnh bất thường, thay đổi nhiều màu trong cùng 1 nốt ruồi (từ nâu, rám nắng sang đỏ hoặc đen) hay đường kính lớn hơn 6mm.

Nhiều người cho rằng đây chỉ là nốt ruồi phát triển bình thường theo thời gian mà không biết rằng sự thay đổi nhanh chóng có thể là dấu hiệu ung thư hắc tố.

2. Mỗi vùng bụng ngày càng to

Việc tăng cân hoặc vòng bụng to lên nhanh chóng dù không ăn nhiều hay tập ít đi có thể là dấu hiệu bất thường của cơ thể. Nhiều người chủ quan nghĩ do béo bụng hoặc giữ nước, nhưng thực tế đây có thể là phản ứng của cơ thể khi có vấn đề nghiêm trọng bên trong.

Ở một số trường hợp, bụng to bất thường là do tích tụ dịch hoặc khối u trong ổ bụng, thường gặp ở ung thư gan, buồng trứng hay đại tràng. Nếu bụng ngày càng căng, nặng tức, kèm chán ăn hoặc mệt mỏi kéo dài, cần đi khám để tìm nguyên nhân sớm.

Ảnh minh họa

3. Đột nhiên xuất hiện sưng hoặc u cục

Một khối u, cục bất thường đột nhiên xuất hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể (như vú, tinh hoàn, cổ, nách...) cần được chú ý. Khối u có thể mềm, cứng, di chuyển được hoặc cố định, và có thể gây đau hoặc không đau khi sờ nắn.

Mặc dù phần lớn các khối u là lành tính, nhưng không có cách nào tự xác định chắc chắn nếu không có sự can thiệp của y tế (ví dụ như sinh thiết). Nhiều người trì hoãn việc đi khám nếu khối u không gây đau, tin rằng "không đau thì không sao" hoặc chờ xem khối u có tự biến mất hay không và điều này rất nguy hiểm.

4. Rối loạn tiêu hóa, phân đen hoặc có máu

Nếu thói quen đường ruột của bạn đột nhiên thay đổi và kéo dài dai dẳng (không phải do nhiễm trùng hay thay đổi ăn uống tạm thời) thì đây là một dấu hiệu đáng lo ngại. Đặc biệt là:

- Táo bón hoặc tiêu chảy không dứt.

- Phân có máu tươi, chất nhầy hoặc phân đen bất thường (do xuất huyết tiêu hóa).

Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư đường tiêu hóa (đại tràng/trực tràng) hay ung thư dạ dày, thậm chí ung thư gan. Nhưng thực tế, không ít người chủ quan và bỏ lỡ ung thư vì cho rằng là bệnh trĩ, ăn uống thất thường hoặc thực phẩm có vấn đề.

5. Những cơn sốt dai dẳng, đồ môi hôi về đêm

Cơ thể bạn có thể phản ứng lại sự phát triển của tế bào ung thư bằng phản ứng viêm, dẫn đến các triệu chứng như sốt hoặc đổ mồ hôi ban đêm, ngay cả khi bạn không bị nhiễm trùng.

Ảnh minh họa

Nếu bạn đột nhiên bị sốt nhẹ kéo dài hoặc đổ mồ hôi đêm nhiều đến mức làm ướt quần áo và ga giường, mà không rõ nguyên nhân, đặc biệt là khi các triệu chứng này không thuyên giảm, hãy coi đây là lời cảnh báo.

Hầu hết các bệnh ung thư đều có thể gây sốt nhẹ dai dẳng. Còn đổ mồ hôi đêm thường liên quan tới u lympho, ung thư máu, ung thư xương, ung thư phổi.

Nguồn và ảnh: Express, Sunday More