5 thứ người EQ thấp thường mang theo khi đi du lịch

Du lịch là dịp để chúng ta “sạc lại năng lượng”, mở lòng với thế giới. Nhưng kỳ lạ là, có những người đi du lịch xong về lại cảm thấy mệt hơn lúc chưa đi. Không phải vì họ đi quá nhiều nơi, mà vì họ “mang theo” quá nhiều thứ không nên mang trong hành lý cảm xúc của mình.

Những người có EQ (trí tuệ cảm xúc) thấp thường không nhận ra rằng chính họ đang khiến chuyến đi trở nên nặng nề. Dưới đây là 5 “món đồ” phổ biến mà người EQ thấp thường mang theo mỗi khi du lịch, và cũng là 5 nguyên nhân khiến hành trình của họ ít khi thật sự thư giãn.

1. Mang theo “cái tôi” quá khổ

Một trong những thứ cồng kềnh nhất mà người EQ thấp luôn mang theo trong hành trang du lịch chính là cái tôi. Họ dễ cảm thấy bị bức xúc chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như: Bực bội vì bạn đồng hành đến muộn vài phút, nổi cáu khi nhà hàng quá đông khách, giận dỗi vì người khác chọn món không đúng ý mình…

Với họ, chuyến đi không còn là để trải nghiệm, mà để “mọi thứ phải theo ý tôi”. Họ quên mất rằng du lịch là hành trình chung, không phải cuộc trình diễn của riêng mình. Điều đáng nói, người EQ thấp hiếm khi nhận ra vấn đề nằm ở chính mình. Họ đổ lỗi cho người khác, cho thời tiết, cho “vận xui”, mà không thấy rằng sự khó chịu ấy xuất phát từ cái tôi chưa được kiểm soát.

(Ảnh minh họa)

2. Mang đầy kỳ vọng phi thực tế

Người EQ thấp thường vẽ trong đầu một phiên bản hoàn hảo của chuyến đi, nơi mọi thứ phải diễn ra đúng như họ tưởng tượng. Họ kỳ vọng khách sạn đẹp như mơ, đồ ăn ngon đúng gu, trời nắng nhẹ, ảnh chụp lên phải lung linh…

Nhưng thực tế thì: Máy bay có thể delay, trời có thể mưa, nhà hàng được review 5 sao vẫn có ngày không như ý. Khi kỳ vọng không được đáp ứng, họ nhanh chóng rơi vào tâm trạng thất vọng, bực dọc. Thay vì thích nghi, họ than phiền: “Đi du lịch mà như cực hình!”, “Xui xẻo quá!”, “Chẳng vui nổi!”

Điều này khiến năng lượng tiêu cực lan ra cả nhóm, biến không khí vốn đang vui thành nặng nề. Trong khi đó, người có EQ cao sẽ chấp nhận việc không hoàn hảo mới là đời thực và tìm cách tận hưởng điều tốt nhất của hiện tại.

3. Mang theo câu cửa miệng: “Tôi không cần hiểu người khác”

Người EQ thấp thường chỉ nhìn sự việc từ góc nhìn của bản thân, và hiếm khi đặt những câu hỏi như: “Người kia đang cảm thấy thế nào?”, “Liệu mình có đang quá khắt khe không?”.

Họ dễ nổi nóng với hướng dẫn viên, cằn nhằn phục vụ, hoặc bực bội khi những người bạn đồng hành muốn dừng lại chụp ảnh. Đôi khi, chỉ một lời nói vô tình cũng khiến họ mất bình tĩnh. Hậu quả là việc đó khiến người xung quanh họ phải thu mình lại, tránh giao tiếp, không khí đoàn trở nên gượng gạo. Du lịch vốn là dịp để mở lòng, để kết nối. Nhưng khi người EQ thấp lên tiếng, cánh cửa cảm xúc mà những người khác vừa mở ra đó đã phải lập tức đóng lại.

4. Mang theo “chiếc máy khuếch đại cảm xúc tiêu cực”

Người EQ thấp thường không biết cách điều tiết cảm xúc. Một chuyện nhỏ cũng có thể biến thành vấn đề to. Ví dụ, họ có thể than vãn cả buổi sáng vì mất 1 chiếc dép ở homestay, chê bai khi người phục vụ quên mang món hay chiến tranh lạnh với bạn đồng hành. Họ mang theo một “máy khuếch đại” trong đầu: phóng đại mọi lỗi lầm, lặp lại cảm xúc tiêu cực nhiều lần cho đến khi chính họ kiệt sức.

(Ảnh minh họa)

Người EQ cao thì khác, họ nhìn thấy cảm xúc nhưng không bị cuốn theo. Còn người EQ thấp, họ càng cố giải phóng năng lượng tiêu cực và đổ thêm dầu vào lửa. Thay vì hỏi “Làm sao để vui hơn?”, họ lại hỏi “Sao ai cũng làm tôi bực thế này?”. Và thế là, dù đi đến đâu, cơn mưa u ám trong lòng vẫn đi cùng họ.

5. Chiếc điện thoại - công cụ chạy trốn cảm xúc

Một đặc điểm dễ nhận ra ở người EQ thấp khi du lịch là họ luôn dán mắt vào điện thoại. Họ check mạng xã hội liên tục, so sánh chuyến đi của mình với người khác, hoặc bận tâm tới những chuyện không liên quan đến hiện tại.

Khi người khác đang ngắm hoàng hôn, họ cúi đầu chỉnh filter cho ảnh. Khi ngồi ăn cùng bạn bè, họ lại lướt TikTok “giết thời gian”. Và khi cảm thấy cô đơn hay khó chịu, họ không đối diện với cảm xúc mà trốn vào màn hình.

Trong trường hợp này, chiếc điện thoại không còn là công cụ kết nối mà là tấm khiên che cảm xúc yếu đuối cho người EQ thấp. Càng trốn tránh, họ càng xa cách chính mình và người xung quanh.