Người EQ cao sợ làm 5 việc

Người có EQ cao thường khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở bên. Họ không nói lời khó nghe, không áp đặt, không cố chứng minh mình đúng. Họ đọc vị cảm xúc tốt, biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Nhưng đằng sau sự điềm tĩnh đó, họ lại có những nỗi sợ rất riêng – không phải vì yếu đuối, mà vì họ hiểu sức nặng của cảm xúc và luôn muốn giữ gìn mối quan hệ xung quanh mình. Dưới đây là 5 điều người EQ cao luôn “sợ” làm nhất.

1. Sợ làm tổn thương người khác

Đây là nỗi sợ lớn nhất và phổ biến nhất. Người EQ cao luôn nghĩ trước khi nói, vì họ biết lời nói có thể chữa lành, nhưng cũng có thể khiến người khác đau lòng suốt đời. Họ sợ mình vô ý, sợ giọng nói hoặc thái độ của mình khiến ai đó tổn thương. Khi lỡ làm ai buồn, họ sẽ nhớ rất lâu, thậm chí tự trách bản thân nhiều ngày. Đó là lý do họ thường chọn cách nói nhẹ nhàng, chọn sự im lặng thay vì phản ứng gay gắt. Không phải họ không biết phản kháng, mà vì họ không muốn biến mình thành nguyên nhân khiến người khác đau.

2. Sợ làm mất mặt người khác

Người EQ cao rất tinh tế trong cách cư xử. Họ hiểu rằng ai cũng có lòng tự trọng, ai cũng muốn được tôn trọng trước mặt người khác. Vì thế, họ tránh phê bình công khai, tránh bóc lỗi người khác giữa đám đông. Ngay cả khi không hài lòng, họ sẽ góp ý riêng tư, lựa lời nói sao cho người nghe không cảm thấy bị xúc phạm. Họ biết rằng, đôi khi giữ thể diện cho người khác cũng chính là giữ gìn mối quan hệ cho chính mình. Và nếu vô tình khiến ai đó xấu hổ, họ sẽ day dứt, thậm chí tự dằn vặt vì cảm thấy mình thiếu tinh tế.

3. Sợ trở thành gánh nặng cảm xúc

Người EQ cao có xu hướng luôn là người lắng nghe, là nơi để người khác trút bầu tâm sự. Họ biết cách an ủi, biết nói đúng lời cần nói. Nhưng chính vì thế, họ lại hiếm khi chia sẻ nỗi buồn của bản thân. Họ sợ mình than thở quá nhiều, sợ người khác mệt mỏi, sợ trở thành “vấn đề” của người khác. Thế là họ giấu nỗi buồn, giấu sự tổn thương, tươi cười ngay cả khi mệt mỏi. Bên ngoài họ mạnh mẽ, nhưng bên trong lại chất đầy những điều chưa kịp nói. Họ có thể an ủi cả thế giới, nhưng lại hiếm khi có ai nhận ra rằng họ cũng cần được an ủi.

4. Sợ bị hiểu lầm

Vì quá tinh tế và giàu cảm xúc, người EQ cao thường đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Nhưng cũng vì vậy, họ dễ bị tổn thương khi hành động của mình bị hiểu sai. Họ giúp đỡ ai đó bằng lòng tốt, nhưng sợ người khác nghĩ mình có mục đích riêng. Họ quan tâm một cách chân thành, nhưng lo người ta thấy phiền. Họ nói thật lòng, nhưng lại sợ bị cho là giả tạo. Chính sự nhạy cảm khiến họ suy nghĩ nhiều, tự hỏi “Có phải mình nói quá?”, “Liệu họ có nghĩ sai về mình không?”. Đôi khi, chỉ một cái nhăn mặt hay tin nhắn trả lời hờ hững cũng khiến họ băn khoăn cả buổi.

5. Sợ làm mất mối quan hệ

Người EQ cao coi trọng tình cảm hơn lý lẽ. Họ không sợ thua trong tranh cãi, mà sợ thua trong mối quan hệ. Họ hiểu rằng, đôi khi giữ hòa khí quan trọng hơn đúng sai. Vì thế, họ sẵn sàng nhường nhịn, sẵn sàng nhận lỗi dù không sai, chỉ để người kia thấy nhẹ lòng hơn. Khi mối quan hệ có dấu hiệu rạn nứt, họ là người cố gắng hàn gắn trước, vì sợ mất đi người mình trân trọng. Tuy nhiên, cũng chính vì sợ mất, họ thường chịu thiệt, chịu im lặng, chịu tổn thương mà không nói ra.

Điểm chung của năm nỗi sợ trên là đều bắt nguồn từ sự đồng cảm sâu sắc. Người EQ cao luôn cảm nhận được cảm xúc của người khác, nên họ thận trọng trong từng hành động. Họ không muốn gây ra bất kỳ tổn thương nào, dù là vô tình. Nhưng sống quá tinh tế cũng khiến họ mệt mỏi. Họ luôn cố giữ hòa khí, cố làm mọi người vui, đôi khi quên mất rằng mình cũng xứng đáng được lắng nghe và thấu hiểu.

Người EQ cao thường bị xem là “người mạnh mẽ”, nhưng thực chất họ chỉ đang cố gắng cân bằng cảm xúc cho cả mình và người khác. Họ biết giận, biết buồn, biết thất vọng, chỉ là họ không muốn lan truyền năng lượng tiêu cực. Họ chọn giữ im lặng để bảo vệ người khác, nhưng im lặng lâu lại khiến họ bị hiểu sai. Có lẽ, điều họ cần học nhất chính là cho phép bản thân được yếu đuối, được nói ra những điều chất chứa, và được đặt cảm xúc của mình lên trước một lần.

Người EQ cao sợ làm người khác đau, nhưng ít khi sợ bản thân bị tổn thương. Họ có thể chịu thiệt thòi, chỉ cần người khác vui. Họ có thể im lặng, chỉ để giữ cho mối quan hệ bình yên. Đó là sự bao dung và cũng là điểm yếu của họ. Nhưng chính nỗi sợ ấy khiến họ trở nên đặc biệt vì giữa một thế giới nhiều tranh cãi và vô cảm, họ vẫn chọn cách sống tử tế, chọn không làm tổn thương ai, dù phải gánh nỗi mệt mỏi về phần mình.