Sếp giao việc vào cuối tuần, người EQ thấp ‘bơ tin nhắn’, người EQ cao làm 3 điều ghi điểm tuyệt đối

Trong môi trường làm việc hiện đại, không phải lúc nào sếp cũng có thể chọn thời điểm “hoàn hảo” để giao việc. Và đôi khi, điều đó rơi đúng vào… cuối tuần, khi bạn đang nghỉ ngơi, cà phê với bạn bè hay dành thời gian cho gia đình.

Phản ứng của bạn trong khoảnh khắc ấy nói rất nhiều về EQ (trí tuệ cảm xúc), thứ có thể quyết định bạn là người được tin tưởng hay bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp.

1. Người EQ thấp: "Bơ tin nhắn", viện lý do, hoặc phản ứng cảm xúc

Phản xạ đầu tiên của nhiều người là… không trả lời. Họ nghĩ: “Cuối tuần mà, để thứ Hai rồi tính”.

Thực tế, “bơ tin nhắn” không giúp bạn bảo vệ quyền nghỉ ngơi, mà chỉ khiến sếp cảm thấy bạn thiếu tinh thần trách nhiệm và hợp tác. Một tin nhắn không trả lời có thể làm mất đi sự tin tưởng mà bạn đã gây dựng suốt thời gian dài.

2. Người EQ cao: Biết phản hồi thông minh và đúng chừng mực

Người có EQ cao không phải là người “chịu thiệt” hay “làm nô lệ công việc”. Họ chỉ hiểu cách phản hồi khéo léo để vừa giữ được ranh giới cá nhân, vừa thể hiện thái độ chuyên nghiệp.

Họ thường làm 3 điều sau:

Thứ nhất: Phản hồi nhanh, thể hiện sự tôn trọng

Ngay cả khi không thể xử lý ngay, họ vẫn trả lời: “Em đã nhận được việc, sẽ xem kỹ và phản hồi sớm nhất có thể, sếp nhé” hoặc “Em đang ở ngoài, đầu tuần em gửi anh bản hoàn chỉnh ạ.”

Một phản hồi ngắn gọn, lịch sự, thể hiện sự chủ động và tôn trọng, thay vì im lặng.

Thứ hai: Đặt ranh giới rõ ràng nhưng tinh tế

Người EQ cao hiểu giá trị của thời gian cá nhân, nhưng họ truyền đạt điều đó bằng cách khéo léo, như: “Em có thể xem qua ngay để nắm nội dung, chi tiết em hoàn thiện vào sáng thứ Hai nhé.”

Cách nói này vừa cam kết, vừa không để sếp cảm thấy bị từ chối.

Thứ ba: Biết đề xuất giải pháp thay vì từ chối thẳng

Thay vì nói “Em bận cuối tuần”, họ đưa ra lựa chọn giúp công việc không bị gián đoạn: “Nếu cần gấp, em có thể xử lý phần A trong hôm nay, phần B em hoàn thiện đầu tuần”.

Đó là cách họ biến “không thể” thành “có thể hợp lý”, khiến sếp yên tâm và đánh giá cao.

3. EQ trong công việc: Biết đặt mình vào vị trí người khác

Sếp giao việc cuối tuần có thể vì nhiều lý do: Khách hàng thay đổi deadline, sự cố phát sinh, hay chỉ đơn giản là họ muốn ghi chú lại để không quên. Người EQ cao không vội phán xét, họ chọn cách hiểu bối cảnh trước khi phản ứng.

Bởi trong môi trường làm việc, điều quan trọng không chỉ là “bạn giỏi đến đâu”, mà còn là “bạn ứng xử thế nào khi gặp tình huống khó xử".

Kết luận

Cuối tuần là để nghỉ ngơi, nhưng phản ứng của bạn trước tin nhắn công việc lại phản ánh rất rõ EQ và tinh thần chuyên nghiệp. Giữa im lặng và khéo léo, giữa khó chịu và tinh tế, chỉ cần một câu phản hồi đúng mực, bạn có thể ghi điểm tuyệt đối trong mắt sếp và đồng nghiệp.



