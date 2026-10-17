5 thứ nhiều gia đình vẫn để trong nhà có thể làm tăng nguy cơ ung thư, bác sĩ: "Tôi sẽ không bao giờ để chúng trong nhà mình"

Theo tờ Daily Mail, bác sĩ ung thư và huyết học người Anh, Sudarson Vishnu Kollimuttathuillam, cho biết có một số vật dụng mà mọi người sẽ chọn tránh sử dụng tại nhà, chủ yếu là để giảm "tiếp xúc không cần thiết". Ông khẳng định: "Tôi sẽ không bao giờ để những thứ này trong nhà mình" Tuy nhiên, mức độ bằng chứng khoa học khác nhau đối với các sản phẩm khác nhau; một số đã được nghiên cứu, trong khi những sản phẩm khác vẫn đang được điều tra.

1. Máy làm thơm không khí bằng điện và các sản phẩm khác có mùi hương quá nồng

Các bác sĩ chỉ ra rằng một số sản phẩm tạo mùi thơm có thể giải phóng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) vào không khí trong nhà, và tác động lâu dài đến sức khỏe do tiếp xúc vẫn đang được nghiên cứu. Tuy nhiên, hiện tại chưa có đủ bằng chứng chứng minh rằng việc sử dụng bình thường các sản phẩm này trực tiếp gây ung thư, vì vậy không cần quá lo lắng về việc sử dụng chất làm thơm không khí tại nhà. Để giảm tiếp xúc, bạn có thể mở cửa sổ, cải thiện thông gió hoặc chọn các sản phẩm có mùi hương nhẹ hơn.

2. Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa cũ hoặc bị hư hỏng

Các hộp nhựa có dấu hiệu trầy xước, mờ đục hoặc biến dạng sẽ không được sử dụng nữa. Khi hâm nóng thức ăn, điều quan trọng là phải kiểm tra xem hộp đựng có phù hợp để hâm nóng hay không; nếu không, hộp thủy tinh hoặc gốm sứ sẽ được sử dụng thay thế. Mặc dù một số hóa chất có thể ngấm từ bao bì hoặc hộp nhựa vào thực phẩm, hiện tại chưa có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy việc chỉ sử dụng hộp nhựa để bảo quản thực phẩm gây ung thư.

3. Viên long não, viên chống mối mọt có chứa naphthalene

Naphthalene bay hơi ở nhiệt độ phòng và có thể hít phải trong quá trình sử dụng. Hiện nay, naphthalene được phân loại là "có thể gây ung thư cho người", một phân loại chủ yếu dựa trên các nghiên cứu trên động vật, với bằng chứng trực tiếp hạn chế liên kết nó với ung thư ở người. Ông tin rằng vì có những phương pháp khác như dọn dẹp tủ quần áo, sắp xếp không gian lưu trữ và giặt quần áo trước khi cất giữ, nên không cần thiết phải tăng cường tiếp xúc với các hóa chất này.

4. Các chất tẩy rửa gia dụng và hóa chất quá mạnh

Hầu hết các sản phẩm tẩy rửa gia dụng đều được coi là an toàn khi sử dụng theo hướng dẫn, nhưng "mạnh hơn" không nhất thiết có nghĩa là tốt hơn. Một số chất tẩy rửa hoặc dung môi có thể giải phóng các hóa chất gây kích ứng da, mắt và đường hô hấp, đặc biệt là trong môi trường sử dụng thường xuyên hoặc thông gió kém. Do đó, ông khuyên nên chọn các sản phẩm có khả năng làm sạch nhà cửa hiệu quả, tuân thủ hướng dẫn và đảm bảo thông gió tốt, đồng thời tránh trộn lẫn các chất tẩy rửa khác nhau một cách tùy tiện.

5. Thuốc trừ sâu và thuốc diệt côn trùng không cần thiết

Một số loại thuốc trừ sâu đã được nghiên cứu về mối liên hệ tiềm tàng với bệnh ung thư, nhưng những lo ngại hiện nay chủ yếu tập trung vào việc tiếp xúc lâu dài, lặp đi lặp lại hoặc ở mức độ cao, bao gồm cả tiếp xúc nghề nghiệp. Do đó, điều này không có nghĩa là công chúng có thể hoàn toàn tránh sử dụng thuốc trừ sâu. Thay vào đó, nên ưu tiên các phương pháp kiểm soát dịch hại không dùng hóa chất khi điều kiện cho phép, và tuân thủ cẩn thận hướng dẫn sử dụng sản phẩm khi cần thiết, tránh sử dụng quá liều.

Tuy nhiên, các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng mọi người không cần phải hoảng sợ về các vật dụng gia đình vì thông tin này. Thay vì lo lắng về từng sản phẩm tẩy rửa, hộp đựng bằng nhựa hay nước hoa riêng lẻ, những thói quen sinh hoạt thực sự có tác động đáng kể đến nguy cơ ung thư bao gồm không hút thuốc, duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục thường xuyên, hạn chế uống rượu, tránh tiếp xúc quá nhiều với tia cực tím và tầm soát ung thư theo khuyến cáo.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: TW Yahoo)