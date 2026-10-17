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Thầy giáo 33 tuổi dạy học trên YouTube trở thành tỷ phú trẻ nhất Ấn Độ

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Tính đến ngày 16/10/2026, tạp chí Forbes ghi nhận khối tài sản ròng của thầy giáo Alakh Pandey đạt mốc 1,5 tỷ USD.

Từng bỏ học đại học giữa chừng, Alakh Pandey bắt đầu dạy Vật lý miễn phí trên YouTube trước khi xây dựng công ty PhysicsWallah thành nền tảng giáo dục trực tuyến hàng đầu Ấn Độ, đưa anh trở thành tỷ phú trẻ nhất nước này ở tuổi 33.

Tính đến ngày 16/10/2026, tạp chí Forbes ghi nhận khối tài sản ròng của Alakh Pandey đạt mốc 1,5 tỷ USD. Thành quả này đến sau đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) thành công của PhysicsWallah - startup do anh đồng sáng lập vào tháng 11/2025.

Tỷ phú Alakh Pandey trên trang bìa tạp chí Forbes

Ở một góc độ, đây là câu chuyện về thành công trên thị trường chứng khoán. Nhưng ở góc độ khác, đó là hành trình của một người thầy lựa chọn con đường khác biệt, xây dựng doanh nghiệp tiếp cận hàng triệu học sinh trên khắp Ấn Độ.

Là người thầy trước khi trở thành doanh nhân

Alakh Pandey lớn lên tại Prayagraj, bang Uttar Pradesh, anh bắt đầu dạy thêm từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau đó, khi theo học ngành kỹ thuật, anh vẫn tiếp tục công việc này nhưng quyết định bỏ học vào năm thứ ba đại học.

Quyết định rời giảng đường không khép lại hành trình giáo dục của Pandey. Năm 2014, anh lập kênh YouTube mang tên “Physics Wallah-Alakh Pandey”, đăng tải các bài giảng Vật lý miễn phí. Theo thời gian, kênh thu hút gần 14 triệu người đăng ký.

Khối tài sản ròng của Alakh Pandey đạt mốc 1,5 tỷ USD

Phong cách giảng dạy gần gũi, trực tiếp là một trong những yếu tố giúp Pandey tạo được dấu ấn. Anh sử dụng sự hài hước, những ví dụ quen thuộc trong đời sống và cả hình ảnh trực quan như hình xăm để giải thích các khái niệm phức tạp. Cách truyền đạt này giúp anh kết nối với đông đảo học sinh, trong đó có những người đang ôn thi vào các trường đại học nhưng không đủ khả năng chi trả cho các khóa luyện thi đắt đỏ.

PhysicsWallah - bước ngoặt đổi đời

Công ty PhysicsWallah được thành lập vào năm 2020, khi Pandey hợp tác với Prateek Boob, người đã phát triển một ứng dụng học trực tuyến mang tên PenPencil. Cả hai cùng theo đuổi ý tưởng cung cấp giáo dục với chi phí hợp lý, dễ tiếp cận và có thể phục vụ số lượng lớn người học.

Ban đầu, PhysicsWallah cung cấp các khóa luyện thi đầu vào ngành kỹ thuật và y khoa. Sau đó, nền tảng mở rộng sang giáo dục phổ thông và nhiều lĩnh vực luyện thi khác. Doanh nghiệp phát triển đồng thời hai mô hình trực tuyến và trung tâm đào tạo trực tiếp.

Quá trình mở rộng được hỗ trợ bởi các vòng huy động vốn. Năm 2022, công ty huy động 9 tỷ rupee; đến năm 2024, số vốn huy động đạt 18,6 tỷ rupee. Các nhà đầu tư tham gia gồm WestBridge Capital và Lightspeed Venture Partners.

PhysicsWallah cũng mở rộng hoạt động thông qua các thương vụ mua lại và đầu tư. Năm 2022, công ty mua lại Knowledge Planet, doanh nghiệp có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhằm tiếp cận cộng đồng người Ấn Độ sinh sống ở nước ngoài. Một năm sau, công ty mua 50% cổ phần Xylem Learning, doanh nghiệp giáo dục có trụ sở tại bang Kerala, với giá khoảng 5 tỷ rupee. Năm 2025, PhysicsWallah tiếp tục mua 40% cổ phần một công ty chuyên luyện thi các kỳ tuyển dụng công chức.

Thành công của Pandey diễn ra trong bối cảnh ngành công nghệ giáo dục Ấn Độ vẫn đang điều chỉnh sau một thời kỳ phát triển quá nóng. Sự trỗi dậy của những doanh nghiệp như Byju's và Unacademy cho thấy định giá các công ty trong lĩnh vực này có thể tăng nhanh đến mức nào, nhưng cũng có thể lao dốc mạnh ra sao.

Bối cảnh đó khiến hành trình phát triển của PhysicsWallah được theo dõi sát sao hơn. Vấn đề không chỉ nằm ở cách doanh nghiệp tăng trưởng, mà còn ở khả năng duy trì đà phát triển trong dài hạn.

Chặng đường phía trước của tỷ phú trẻ

Với Alakh Pandey, danh hiệu “tỷ phú trẻ nhất Ấn Độ” đánh dấu một cột mốc, chứ không phải đích đến cuối cùng. Dù PhysicsWallah đã hoạt động trên quy mô toàn quốc, hình ảnh của anh vẫn gắn liền với công việc giảng dạy.

Hiện công ty vận hành hơn 200 kênh YouTube, với tổng cộng gần 100 triệu lượt đăng ký. Doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hệ thống trung tâm đào tạo, đầu tư vào công nghệ và thực hiện các thương vụ mua lại bằng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.

PhysicsWallah ra đời từ ý tưởng rằng giáo dục chất lượng cao có thể được cung cấp với chi phí hợp lý và tiếp cận đông đảo người học. Với học sinh, thành công của nền tảng không được đo bằng việc lên sàn chứng khoán hay mức định giá doanh nghiệp, mà bằng khả năng tiếp tục tiếp cận các bài giảng, mức học phí có phù hợp với điều kiện kinh tế và chất lượng dịch vụ có đáp ứng cam kết ban đầu hay không.

Theo nghĩa đó, hành trình từ một sinh viên bỏ học đến tỷ phú chỉ là một phần câu chuyện. Điều quan trọng hơn là những gì diễn ra tiếp theo tại các lớp học, nơi học sinh có thể không biết nhiều về thị trường chứng khoán nhưng sẽ cảm nhận được tác động từ những quyết định của doanh nghiệp.

Theo ET Education, Forbes

Theo Giả Hủ

Phụ Nữ Mới

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