5 vị trí tuyệt đối không nên để điện thoại di động!

Điện thoại di động đã trở thành vật bất ly thân, nhưng thói quen đặt điện thoại vô tội vạ lại tiềm ẩn những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng mà ít người nhận ra. Dưới đây là 5 vị trí quen thuộc bạn nên loại bỏ ngay lập tức, bởi những lý do khoa học và sức khỏe đằng sau sẽ khiến nhiều người phải "xin chừa".

1. Để điện thoại trong túi quần

Thói quen bỏ điện thoại vào túi quần (đặc biệt túi quần trước) là phổ biến nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất đối với nam giới. Điện thoại di động phát ra sóng điện từ (RF-EMR) và còn có thể tăng nhiệt độ vùng tiếp xúc khi máy nóng.

Ảnh minh họa

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc để điện thoại gần vùng bẹn có thể làm tăng khả năng tinh hoàn tiếp xúc với bức xạ. Sự tiếp xúc này, đặc biệt ở nam giới có vấn đề về sinh sản, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng, số lượng và khả năng vận động của tinh trùng, làm giảm khả năng thụ thai.

Ngoài ra, việc đặt điện thoại trong túi quần sau khi ngồi dù ở nam hay nữ đều có thể gây áp lực lên dây thần kinh hông (thần kinh tọa). Từ đó làm tăng nguy cơ đau thần kinh tọa hoặc cong vẹo cột sống nếu duy trì thói quen lâu dài.

2. Để điện thoại sát đầu khi ngủ

Đặt điện thoại gần đầu khi ngủ gây ra hai mối nguy chính: gián đoạn giấc ngủ và nguy cơ cháy nổ. Đầu tiên, anh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại (thường bị hấp thụ ngay cả khi tắt máy) có thể ức chế sản xuất hormone Melatonin - hormone điều chỉnh chu kỳ ngủ-thức. Việc liên tục bị gián đoạn bởi thông báo, rung hoặc ánh sáng ngay cạnh đầu sẽ làm giảm sâu giấc ngủ REM, gây đau đầu, ù tai và mệt mỏi kinh niên.

Ảnh minh họa

Thứ hai, nếu điện thoại được sạc qua đêm hoặc đặt dưới gối/chăn đệm, nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình sạc và hoạt động bị giữ lại, không thể thoát ra ngoài. Sự quá nhiệt này làm tăng đáng kể nguy cơ cháy nổ pin hoặc làm hư hỏng thiết bị.

3. Để điện thoại trong túi áo ngực

Đây là vị trí nên tránh do mối liên hệ với da liễu và những lo ngại về bức xạ. Bởi vùng ngực và nách là nơi tiết mồ hôi nhiều. Điện thoại để trong túi áo sơ mi hoặc áo bị vùng ngực ẩm ướt sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm men sinh sôi mạnh mẽ. Khi điện thoại tiếp xúc trực tiếp với da, vi khuẩn dễ dàng di chuyển lên bề mặt da, gây ra kích ứng, mụn trứng cá và các vấn đề nhiễm trùng da khác.

Bên cạnh đó, dù chưa có bằng chứng thuyết phục tuyệt đối về mối liên hệ giữa điện thoại và ung thư vú, nhưng việc đặt thiết bị phát bức xạ điện từ (dù ở mức độ thấp) sát gần mô mềm nhạy cảm trong thời gian dài vẫn là một hành vi cần được khuyến cáo nên hạn chế.

4. Để điện thoại sát mặt khi nói chuyện

Ảnh minh họa

Nhiều người có thói quen ép điện thoại sát tai hoặc má khi gọi điện, nhưng đây là một thói quen mất vệ sinh và gây hại cho da. Điện thoại di động được xem là một trong những vật dụng bẩn nhất, chứa lượng lớn vi khuẩn, virus và mầm bệnh tích tụ từ tay, bàn làm việc và các bề mặt khác. Khi áp sát điện thoại vào mặt, các vi khuẩn này sẽ di chuyển trực tiếp lên da, làm tắc nghẽn lỗ chân lông, gây mụn trứng cá, kích ứng da và có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề da liễu sẵn có.

Ngoài ra, để giảm thiểu tiếp xúc với bức xạ RF, các chuyên gia khuyến cáo nên giữ điện thoại cách xa da mặt một khoảng từ 0,5 cm đến 1,5 cm khi đàm thoại (sử dụng loa ngoài hoặc tai nghe).

5. Mang điện thoại vào nhà vệ sinh/nhà tắm

Ảnh minh họa

Mang theo hoặc đặt điện thoại trong nhà vệ sinh vừa là thói quen mất vệ sinh, vừa gây áp lực lên cơ thể. Khi xả nước bồn cầu, vi khuẩn và virus có thể bắn vào không khí dưới dạng các hạt nhỏ, có khả năng lắng đọng trên mọi bề mặt, bao gồm cả điện thoại, trong phạm vi lên đến 1 mét. Việc này làm tăng nguy cơ lây lan các bệnh về đường ruột hoặc nhiễm trùng khác.

Hay sử dụng điện thoại trong nhà vệ sinh làm tăng thời gian ngồi trên bồn cầu. Việc ngồi lâu làm tăng áp lực lên tĩnh mạch hậu môn trực tràng, là một yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra bệnh trĩ.