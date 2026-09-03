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50 con voi đột kích một ngôi làng giữa đêm

| | Tài chính quốc tế

Theo lời dân làng địa phương, 20 năm qua họ chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ.

Mới đây, tại một ngôi làng ở Tây Song Bản Nạp, Vân Nam, Trung Quốc, một đàn voi châu Á hoang dã khoảng 50 con đã rầm rộ tiến vào làng giữa đêm để kiếm ăn và nghỉ ngơi. Theo lời các dân làng địa phương, trong suốt gần 20 năm qua, họ chưa từng thấy đàn voi rừng nào có quy mô lớn đến vậy.

Theo báo chí Trung Quốc đưa tin, vào một đêm muộn, đàn voi rừng đông đúc này đã xuất hiện tại thôn Thượng Dũng, thị trấn Ma Hãn, Tây Song Bản Nạp. Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phát cảnh báo an toàn, nhắc nhở người dân đóng chặt cửa nẻo và ở yên trong nhà để tránh rủi ro.

Đàn voi lần này khá hiền lành, không tông vào nhà dân hay quấy nhiễu mọi người

Chính quyền địa phương cũng lập tức kích hoạt hệ thống cảnh báo khẩn cấp, sử dụng máy bay không người lái (drone) để theo dõi toàn bộ hành trình của đàn voi. Rất may, đàn voi lần này khá hiền lành, không tông vào nhà dân hay quấy nhiễu mọi người.

Đến rạng sáng ngày 25 tháng 8, đàn voi đã bình an trở lại rừng núi, toàn bộ quá trình không ghi nhận bất kỳ thương vong nào về người.

Nguồn: HK01

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Theo Chi Chi

Sức khỏe 24h

Từ Khóa:
ngôi làng

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