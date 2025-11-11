5000 khách Tây đồng loạt xin thua trước “con tướng” này của Việt Nam

Nhiều du khách quốc tế đến với Việt Nam nhờ những địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh hay những món ăn đặc sản độc đáo, khiến ai ghé thăm cũng phải nhớ thương. Tuy nhiên Việt Nam lại có một “con tướng” khiến cho khách Tây phải xin "đầu hàng".

Đó chính là món cà phê Việt Nam, làm cho 1000 khách Tây phải đồng loạt lên tiếng về hương vị mà đặc sản này mang lại. Đa số họ đều cho rằng món cà phê của Việt Nam đậm đặc và mạnh hơn so với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Điều này được lý giải là do Việt Nam chủ yếu sử dụng hạt Robusta, đây là loại hạt chứa hàm lượng caffeine cao gấp đôi so với Arabica, loại hạt thường thấy ở các nước Châu Âu. Chính điều này khiến chỉ một ly nhỏ cà phê Việt cũng đủ khiến nhiều khách Tây đã phải trợn tròn mắt, ngỡ ngàng và thậm chí là bật ngửa trước sức mạnh mà “con tướng” này mang lại.

Trên mạng xã hội, cũng xuất hiện nhiều video do những vị khách Tây đăng tải về phản ứng của mình khi uống cà phê Việt, thu hút hàng triệu lượt xem. Một TikToker nổi tiếng với những video du lịch chia sẻ: “Cà phê Việt Nam không đùa được đâu”. Trong suốt video dài hơn 1 phút, anh kể lại hành trình đi mua cà phê của mình tại một cửa hàng của người Việt ở Mỹ, ngay khi uống xong, tay của người đàn ông này đã run không ngừng nghỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Quá ngạc nhiên, anh thậm chí còn phải lên video hỏi cộng đồng người Việt rằng: “Mọi người bỏ cái gì vào cà phê vậy?”

Không ít khách Tây cũng có trải nghiệm tương tự: tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, cảm giác hưng phấn quá mức dù chỉ mới uống vài ngụm. Một số người còn đùa rằng “chỉ cần một ly và phê Việt là đã đủ để thức cả đêm không cần nước tăng lực”.

Đặc biệt, hashtag #vietnamesecoffee trên TikTok đã có hơn 40 nghìn bài đăng và đa số là của những vị khách Tây ghi lại những phản ứng có 1 không 2 của mình khi thưởng thức món này. Trong đó, không ít video đạt gần triệu lượt xem nhờ biểu cảm chân thật và loạt bình luận đến từ những du khách khác chia sẻ về cảm xúc của mình khi uống cà phê.

Một video của nam khách Tây đã thu hút hơn 5 nghìn bình luận về phản ứng của mình sau khi uống cà phê, mọi thứ như được tăng thêm năng lượng, làm việc cũng nhanh hơn và gấp gáp hơn. Dưới bình luận, nhiều người khác đồng loạt chia sẻ trải nghiệm tương tự:

- Bạn tôi ở đại học cho tôi uống cà phê Việt trong tuần thi cuối kỳ. Tôi làm xong hai bài luận, một đề cương ôn tập và cả dự án mỹ thuật chỉ trong 6 tiếng. Tim tôi đập loạn xạ nên giờ thi thoảng tôi mới dám uống thôi.

- Bạn cùng phòng giới thiệu tôi uống cà phê Việt. Kết quả là tôi thức trắng đêm, hoàn thành hết hai tháng bài tập tồn đọng, dọn sạch căn hộ rồi vẫn đủ sức đi học lúc 7 giờ sáng và làm thêm 6 tiếng trước khi ngủ luôn.

- Tôi uống một ly cà phê Việt sau khi mang thai 9 tháng không đụng đến caffeine, và tôi thề là người tôi như bị đứng hình vậy đó.

Tuy nhiên, người bản địa khi nhìn thấy cảm xúc của khách nước ngoài lại được một phen cười nghiêng ngả. Với họ, một ly cà phê phin buổi sáng là điều quá đỗi bình thường, thậm chí còn được xem là món nước tinh thần giúp khởi động ngày mới nhẹ nhàng và tỉnh táo làm việc hiệu quả.

Có thể nói, giữa vô vàn đặc sản của Việt Nam, cà phê không chỉ là thức uống mà còn là một “văn hóa”, thứ khiến cho du khách vừa tò mò, vừa nể phục. Và “con tướng” này của Việt Nam, dù không cần cầu kỳ trong cách pha chế, vẫn đủ sức khiến cả nghìn khách Tây phải đồng loạt “xin hàng” sau một ngụm đầu tiên.