518 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện 518 trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát

Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, qua hệ thống camera giám sát, tuần tra kiểm soát, đơn vị đã ghi nhận 518 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Danh sách được ghi nhận từ ngày 26/9 đến ngày 2/10, với 217 trường hợp xe ô tô và và 301 xe mô tô vi phạm.

Với 217 trường hợp xe ô tô vi phạm, lực lược chức năng ghi nhận 37 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 99A-528.89; 38C-193.55; 99A-921.69; 99A-520.81; 99C-200.92; 99A-760.77; 99A-795.83; 30E-295.12; 98A-591.27; 30G-687.44; 98B-040.04; 98LD-006.31; 98A-389.33; 98C-368.14; 98A-569.38;

98A-761.76; 98C-228.29; 98A-450.34; 98A-453.07; 98A-202.54; 99A-980.72; 98A-254.46; 14A-975.48; 88A-787.80; 98A-661.14; 15K-223.10; 29A-574.57; 30H-152.83; 98A-426.99; 98A-860.48; 34H-030.04; 98A-174.31; 99A-692.43; 30K-4074; 98A-146.00; 51K-073.67; 34A-327.27.

5 trường hợp vi phạm lỗi rẽ trái tại nơi có biển cấm rẽ trái, gồm các chủ xe ô tô mang biển số: 17C-121.71; 20A-690.18; 98A-470.71; 20A-690.18; 98A-393.29.

85 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường, gồm các xe ô tô có biển số: 14B-044.07; 99A-685.42; 14A-786.86; 30K-368.59; 99A-684.03; 99A-769.99; 98A-851.48; 12A-207.68; 12F-001.09; 29D-082.30; 99A-338.83; 24F-002.31; 20H-033.37; 99A-354.91; 99A-170.99; 29D-083.77; 29D-567.92; 99A-120.48; 99C-176.71; 99A-288.00; 98A-052.71; 99A-923.67; 99A-086.59; 98A-502.09; 36C-334.16; 98A-199.45; 98A-338.17; 89A-342.83; 99C-252.84; 98A-649.12; 98C-130.51; 88A-250.11; 99A-364.94;

99C-125.03; 99A-828.62; 30M-363.39; 98A-180.52; 30H-002.62; 98B-159.90; 88A-446.77; 30G-509.46; 29B-008.24; 99A-075.03; 98C-370.12; 99C-199.58; 98A-571.93; 98G-004.22; 98A-508.84; 98A-832.68; 98A-395.69; 98A-520.16; 14H-012.09; 98H-042.46; 30L-968.11; 98A-432.65; 98A-526.35; 61C-413.63; 29F-009.05; 98A-693.97;

98A-584.46; 98A-094.24; 98A-461.80; 98A-056.27; 98A-691.30; 29K-185.21; 98A-034.27; 98C-275.75; 99A-791.35; 30E-266.65; 20C-070.80; 30M-1262; 30A-785.84; 34A-722.75; 98A-427.58; 30A-555.45; 36C-331.47; 98A-187.56; 98C-324.61; 98A-189.20; 98A-862.87; 30G-393.70; 99A-601.08; 98A-504.78; 99A-520.69; 98G-004.71.

90 trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, gồm các xe ô tô mang biển số sau: 29B-616.67; 29C-967.23; 29D-544.03; 29H-901.29; 30G-286.49; 30L-059.65; 30L-753.71; 30L-982.92; 30M-782.18; 34A-348.04; 51C-673.40; 98A-461.45; 98A-686.57; 98A-696.17; 98B-037.30; 98B-162.76; 98D-014.44; 98H-015.91; 99A-355.39; 99A-673.67; 99A-687.23; 99A-774.56; 99A-823.54; 99A-837.58; 99A-851.44; 99A-952.07; 99C-290.50;

99F-008.17; 14A-490.98; 29C-203.44; 29E-348.24; 29H-448.78; 29LD-056.60; 30A-904.08; 30L-537.58; 30L-878.89; 34C-120.02; 34F-004.91; 34R-001.92; 51F-818.85; 89A-665.72; 98C-207.83; 98H-060.76; 99A-339.80; 98A-458.09; 99A-462.95; 99B-084.12; 99B-092.67; 99E-011.52; 99LD-031.07; 99LD-024.72; 99RM-003.35; 99B-074.84; 99A-778.40;

99A-436.34; 30E-107.32; 30H-183.30; 30K-210.87; 29H-615.46; 30E-863.23; 30L-315.92; 29H-918.95; 99A-651.75; 29K-278.16; 89E-000.42; 98C-338.27; 99A-787.13; 29E-000.66; 89H-039.92; 18A-465.42; 30K-181.67; 30K-738.61; 30M-054.28; 30M-484.27; 30M-576.43; 99C-222.33; 17D-010.86; 29D-507.27; 30K-437.87; 17A-034.81; 89H-087.22; 29E-120.15; 29H-626.76; 15A-985.39; 98C-350.35; 30H-516.02; 99C-215.03; 99A-228.04; 29H-858.46; 99A-576.38.

Với tổng số 301 trường hợp xe mô tô vi phạm, lực lượng chức năng phát hiện 22 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông: 98B3-716.66; 99E1-225.05; 99H8-3007; 29T2-140.24; 99V1-3576; 99MĐ5-055.64; 99AE-081.79; 98B1-531.83; 99E1-377.16; 98B2-217.24; 98K1-110.35; 98B2-181.44; 98M1-111.84; 20K1-005.80; 98B1-296.61; 98B3-432.38; 98F1-329.20; 98K1-289.53; 99H1-072.87; 98H1-424.88; 98F1-066.77; 98K1-378.90.

279 trường hợp chủ xe mô tô có biển kiểm soát sau không đội mũ bảo hiểm: 98AA-175.03; 98AB-038.07; 98AA-034.75; 98E1-818.21; 98B2-371.89; 98AK-072.18; 98F1-331.89; 98B3-927.98; 98AF-084.03; 98B1-966.14; 99B1-527.17; 99E1-110.10; 99B1-575.08; 99D1-550.62; 99D1-594.96; 99C1-597.13; 99G1-299.50; 99B1-448.40; 99B1-250.06;

99AB-086.82; 99B1-015.83; 29S1-612.59; 29N2-018.21; 99B1-034.08; 20L9-2473; 29AH-031.58; 99B1-498.70; 99B1-349.80; 99B1-407.76; 99AA-131.37; 99B1-317.66; 99B1-088.11; 99B1-169.48; 99B1-322.36; 99D1-391.17; 99AB-060.83; 99B1-466.88; 99B1-211.62; 99B1-574.59; 99AD-054.43; 99AB-078.90; 29G1-141.19; 99B1-258.08; 99B1-248.45;

99B1-129.84; 21B1-645.94; 99MĐ3-091.08; 22SA-056.77; 99E1-580.69; 99B1-019.74; 99S2-3217; 29AD-397.04; 29N7-4252; 98H1-008.17; 99AB-081.69; 98B2-677.93; 29P1-856.33; 98B2-478.80; 99B1-287.68; 99V1-6666; 29N1-807.91; 99B1-404.44; 99B1-564.77; 60Z3-2916; 99AB-061.95; 29E2-577.80; 99B1-560.17; 29AH-023.76; 99C1-313.55; 99B1-006.13; 34B3-692.73; 99AB-063.23; 99E1-202.81; 21B2-278.65; 99B1-001.29; 12T1-101.52; 29L1-198.10;

99MĐ4-099.75; 99H1-182.42; 99AB-083.60; 11B1-060.27; 99C1-012.49; 29AH-050.21; 99C1-488.86; 99S2-6386; 99B1-525.17; 29N1-906.25; 99AB-074.79; 29AA-999.70; 99B1-327.65; 99B1-445.69; 99AB-019.00; 99C1-118.41; 99B1-552.93; 99G1-612.62; 29D1-761.92; 29X1-192.92; 99B1-495.03; 99C1-453.80; 30P2-0798; 99B1-565.09; 99B1-500.68; 99V2-2421; 99S1-3302; 98F6-8551; 99H6-8590; 99AB-066.45; 14Y1-151.07; 99B1-305.34; 20F6-7228; 99MĐ1-103.05; 99B1-270.20; 99G1-541.66; 29D1-178.42; 35B2-183.59; 99B1-360.07;

29S7-025.48; 99B1-445.69; 99D1-560.44; 99D1-144.46; 99B1-538.55; 19AD-051.62; 22YA-077.00; 99B1-567.16; 99B1-248.45; 29N1-973.83; 99MĐ3-082.41; 99D1-500.23; 29AC-108.17; 29BH-145.64; 19F1-402.22; 99B1-493.49; 29X1-226.99; 29N1-908.45; 99C1-444.66; 99B1-271.37; 29N1-737.47; 99B1-355.63; 29N1-888.19; 99D1-573.93; 29S2-031.86; 99AA-262.03; 99AB-073.87; 99AB-053.31; 30K2-1270; 29N1-640.18; 99B1-494.77; 99B1-426.93; 99C1-450.53; 99AD-040.25; 99C1-192.89; 99D1-100.14; 99B1-502.73; 99C1-588.15;

29N1-594.08; 29E1-221.04; 14MĐ3-048.01; 99B1-092.80; 99B1-566.07; 29N1-027.74; 29S6-912.74; 99B1-387.30; 28B1-082.02; 99AB-063.02; 29AH-102.50; 99B1-514.42; 99B1-498.27; 88H7-9841; 99C1-320.25; 29S1-464.65; 99B1-410.22; 99AB-073.87; 29L5-395.39; 99AB-020.06; 15B4-121.43; 29P1-388.25; 99C1-604.20; 29K1-956.66; 99AB-031.57;

99G1-094.58; 99G1-299.50; 99B1-537.05; 36E1-352.46; 99B1-026.29; 99B1-110.64; 99S2-4865; 99B1-397.32; 29K1-379.85; 99B1-397.32; 29L1-294.47; 99F1-430.77; 98B2-677.93; 99B1-306.80; 99AB-053.36; 99B1-559.95.

Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đến hết ngày 31/12

Bên cạnh thông báo về phạt nguội tại các tỉnh thành, theo thông báo của Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí của các cá nhân nước ngoài, các doanh nghiệp thay thế cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để kết nối với tài khoản giao thông đến trước thời điểm 31/12, trong thời gian hoàn thiện giải pháp cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp để kết nối với tài khoản giao thông.

Trước đó, tại Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ 1/10, chủ xe ô tô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Tuy nhiên, Cục Đường bộ Việt Nam nhận thấy việc kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt kết nối với tài khoản giao thông còn có một số tồn tại. Cụ thể, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp khi kết nối với tài khoản giao thông gặp khó khăn hơn so với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của cá nhân. Ngoài ra, một số cá nhân, đặc biệt là người nước ngoài gặp khó khăn trong việc định danh cá nhân để kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán này.

Do đó, để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trên, đặc biệt để không xảy ra tình trạng ùn tắc tại trạm thu phí và gián đoạn hoạt động vận tải đường bộ, ảnh hưởng tới việc vận chuyển, cung ứng các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân, Cục Đường bộ quyết định lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đến hết ngày 31/12.

Trong thời gian này, Cục yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ chủ động phối hợp với VEC và các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án BOT xây dựng các kịch bản, phương án xử lý đối với các sự cố có thể xảy ra; tăng cường nhân sự trực tiếp tại các trạm thu phí để hướng dẫn, hỗ trợ chủ phương tiện trong việc kết nối tài khoản giao thông với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.