528 chủ ô tô, xe máy dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Các chủ phương tiện có tên trong danh sách chủ động liên hệ để nộp phạt nguội theo Nghị định 168. Các trường hợp cố tình chậm trễ sẽ bị xử lý nghiêm theo luật định.
- 20-01-2026243 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 19-01-2026699 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 19-01-2026367 chủ xe máy, ô tô bị phạt nguội trong tuần qua nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, theo thống kê từ hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 01 - 10/01/2026, ghi nhận 247 trường hợp xe ô tô vi phạm bị phạt nguội.
Trong đó, lỗi ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường chiếm nhiều nhất với 154 trường hợp, 37 trường hợp ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm, 31 trường hợp ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và 06 trường hợp ô tô dừng xe dưới gầm cầu vượt.
Ngoài ra, từ ngày 10 - 16/1/2026, hệ thống camera phát hiện 245 trường hợp vi phạm lỗi vượt tốc độ và 36 lỗi vượt đèn đỏ.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
Cách tra cứu phạt nguội
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.
Phụ nữ mới