21-01-2026 - 08:00 AM | Sống

Trong bức tranh phát triển du lịch khu vực phía Nam, Thành phố Du lịch Sơn Tiên đang từng bước khẳng định vị thế như một đô thị du lịch – sinh thái – giải trí quy mô lớn, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố về hạ tầng, trải nghiệm và xu hướng du lịch bền vững.

Sự ra mắt của Khu du lịch Đông Nam Bộ tiếp tục là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng tầm hệ sinh thái du lịch toàn diện của Sơn Tiên trong giai đoạn mới.

Từ điểm đến mới đến biểu tượng phát triển của đô thị du lịch hiện đại

Không còn đơn thuần là một khu vui chơi – tham quan, Sơn Tiên đang được định hình như một thành phố du lịch đúng nghĩa, nơi mỗi phân khu là một mảnh ghép chiến lược trong bức tranh phát triển dài hạn. Việc đưa Khu du lịch Đông Nam Bộ vào vận hành cho thấy tầm nhìn bài bản của chủ đầu tư trong việc mở rộng không gian trải nghiệm, đưa du lịch sinh thái trở thành trụ cột quan trọng song hành cùng các loại hình giải trí, nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ.

Nhân dịp khai trương, chương trình ưu đãi dành cho du khách với 27.000 voucher vé vào cổng và vé xe lửa miễn phí, trị giá 150.000 đồng/vé, áp dụng từ ngày 10/01/2026 đến hết ngày 16/02/2026, không chỉ mang ý nghĩa kích cầu ngắn hạn mà còn thể hiện chiến lược dài hơi: tạo điều kiện để đông đảo người dân tiếp cận, làm quen và hình thành thói quen trải nghiệm Sơn Tiên như một điểm đến thường xuyên.

Thành phố Du lịch Sơn Tiên – Tâm điểm tăng trưởng mới của du lịch sinh thái phía Nam- Ảnh 1.

Một góc xanh mát tại Khu Đông Nam Bộ

Không gian xanh – giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững

Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng nhanh, những không gian xanh quy mô lớn trở thành "tài sản chiến lược" của các thành phố du lịch. Với hơn 50 hecta diện tích, Khu du lịch Đông Nam Bộ đóng vai trò như "lá phổi xanh" của Sơn Tiên, góp phần định hình bản sắc khác biệt: phát triển du lịch song hành với bảo tồn thiên nhiên.

Hệ thống hồ cảnh quan rộng lớn, các tuyến đường dạo bộ rợp bóng cây cùng khu vườn trái cây sinh thái không chỉ mang đến trải nghiệm thư giãn cho du khách, mà còn phản ánh định hướng phát triển theo mô hình đô thị du lịch sinh thái, nơi con người được kết nối trở lại với thiên nhiên trong chính không gian sống và vui chơi của mình.

Nâng tầm trải nghiệm – từ tham quan đến phong cách sống

Một trong những yếu tố giúp Sơn Tiên tạo dấu ấn khác biệt chính là khả năng chuyển hóa trải nghiệm du lịch thành phong cách sống. Tại Khu du lịch Đông Nam Bộ, du khách không chỉ đến để ngắm cảnh, mà còn được sống trong nhịp điệu của thiên nhiên thông qua các hoạt động vận động và trải nghiệm xanh.

Từ khu vườn quy tụ gần 100 loại trái cây canh tác theo mô hình organic – hữu cơ, đến chuỗi hoạt động trên mặt nước như chèo kayak, đạp thuyền, lái cano, mỗi trải nghiệm đều hướng đến giá trị cốt lõi: du lịch không chỉ là giải trí, mà còn là sự tái tạo năng lượng thể chất và tinh thần.

Thành phố Du lịch Sơn Tiên – Tâm điểm tăng trưởng mới của du lịch sinh thái phía Nam- Ảnh 2.

Du khách tham quan sen vào mùa

Đặc biệt, cầu đi bộ trên không dài 8,2 km – công trình xác lập kỷ lục cầu đi bộ trên không dài nhất Việt Nam – đã nhanh chóng trở thành biểu tượng mới cho tinh thần phát triển của Sơn Tiên: dám nghĩ lớn, làm lớn và kiến tạo những trải nghiệm chưa từng có tiền lệ trong hệ thống điểm đến du lịch nội địa.

Thành phố Du lịch Sơn Tiên – Tâm điểm tăng trưởng mới của du lịch sinh thái phía Nam- Ảnh 3.

Thong dong đạp xe trên cầu đi bộ trên không dài nhất Việt Nam

Hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh – nền tảng cho tăng trưởng dài hạn

Không dừng ở việc thu hút du khách trong ngày, Sơn Tiên đang từng bước xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh, từ vui chơi, trải nghiệm đến ẩm thực và nghỉ dưỡng. Riêng tại Khu du lịch Đông Nam Bộ, hơn 10 nhà hàng với thực đơn kết hợp giữa ẩm thực miệt vườn Nam Bộ và món Âu – Á hiện đại đã tạo nên chuỗi giá trị khép kín, giúp kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Thành phố Du lịch Sơn Tiên – Tâm điểm tăng trưởng mới của du lịch sinh thái phía Nam- Ảnh 4.

Ẩm thực phong phú, tươi mới làm say lòng du khách

Đây cũng là nền tảng quan trọng để Sơn Tiên hướng tới mô hình "destination city" – thành phố điểm đến, nơi du khách không chỉ ghé thăm một lần mà có thể quay trở lại nhiều lần, mỗi lần là một trải nghiệm mới.

Sơn Tiên – động lực mới cho bản đồ du lịch khu vực

Trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ, Thành phố Du lịch Sơn Tiên đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới, góp phần phân bổ lại dòng khách vốn tập trung lâu nay vào các trung tâm du lịch truyền thống.

Với lợi thế hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, vị trí kết nối thuận lợi cùng định hướng phát triển bài bản, Sơn Tiên không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi – nghỉ dưỡng của người dân khu vực phía Nam, mà còn có tiềm năng trở thành điểm trung chuyển trải nghiệm trong các hành trình du lịch liên vùng.

Sự ra đời và không ngừng mở rộng của những phân khu như Khu du lịch Đông Nam Bộ cho thấy Sơn Tiên không phát triển theo chiều rộng đơn thuần, mà đang đi theo con đường nâng cao chất lượng điểm đến, đặt nền móng cho một đô thị du lịch có chiều sâu, có bản sắc và có sức cạnh tranh dài hạn.

