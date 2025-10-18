Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

54 tuổi Giáng My vẫn xứng danh Hoa hậu không tuổi: Bí quyết trẻ hóa từ ăn uống gói gọn trong 3 từ đơn giản, ít tốn kém

18-10-2025 - 11:05 AM | Lifestyle

Phụ nữ trung niên rất nên học hỏi thói quen này để trẻ lâu ít tốn kém.

Ở tuổi 54, Hoa hậu Giáng My vẫn khiến công chúng phải trầm trồ mỗi lần xuất hiện. Làn da căng mịn, gương mặt rạng rỡ và vóc dáng gọn gàng khiến cô được mệnh danh là "Hoa hậu không tuổi" của showbiz Việt. Dù đã nhiều năm rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật, mỗi lần Giáng My góp mặt tại sự kiện, cô vẫn luôn trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ là sắc vóc mà còn là lối sống nhẹ nhàng, tinh tế và bí quyết trẻ hóa từ ăn uống mà cô kiên trì suốt nhiều năm qua.

54 tuổi Giáng My vẫn xứng danh Hoa hậu không tuổi: Bí quyết trẻ hóa từ ăn uống gói gọn trong 3 từ đơn giản, ít tốn kém- Ảnh 1.
54 tuổi Giáng My vẫn xứng danh Hoa hậu không tuổi: Bí quyết trẻ hóa từ ăn uống gói gọn trong 3 từ đơn giản, ít tốn kém- Ảnh 2.
54 tuổi Giáng My vẫn xứng danh Hoa hậu không tuổi: Bí quyết trẻ hóa từ ăn uống gói gọn trong 3 từ đơn giản, ít tốn kém- Ảnh 3.

"Ăn cơm nhà" - Bí quyết trẻ lâu gói gọn trong 3 từ của Hoa hậu Giáng My

Không phải phòng gym, cũng chẳng phải mỹ phẩm đắt tiền, Giáng My cho rằng "ăn cơm nhà" mới chính là chìa khóa giúp cô giữ được nhan sắc tươi trẻ và vóc dáng cân đối. Dù công việc có bận rộn đến đâu, Hoa hậu vẫn cố gắng trở về nhà ăn cơm cùng mẹ.

Bữa cơm nhà là điều không thể thiếu trong cuộc sống của Giáng My. Ở đó, cô được ăn những món mình thích, an tâm về độ sạch. Quan trọng hơn là cảm nhận được năng lượng tích cực từ người thân.

Thực đơn của "quý cô không tuổi" không phải là sơn hào hải vị mà toàn là những món thuần Việt, giản dị nhưng cân đối. Cô tuân thủ nguyên tắc "7 phần rau - 3 phần đạm", nghĩa là trong mỗi bữa ăn, rau xanh và củ quả chiếm đa số, còn đạm được bổ sung vừa đủ để cơ thể không bị thiếu chất.

54 tuổi Giáng My vẫn xứng danh Hoa hậu không tuổi: Bí quyết trẻ hóa từ ăn uống gói gọn trong 3 từ đơn giản, ít tốn kém- Ảnh 4.
54 tuổi Giáng My vẫn xứng danh Hoa hậu không tuổi: Bí quyết trẻ hóa từ ăn uống gói gọn trong 3 từ đơn giản, ít tốn kém- Ảnh 5.

Ngoài ra, Giáng My cũng duy trì thói quen ăn nhiều trái cây đa dạng màu sắc, từ dâu tây, việt quất, cam, ổi đến thanh long, đu đủ... Cô đặc biệt hạn chế trái cây nhiều đường như sầu riêng, mít hay xoài chín để tránh tăng đường huyết và giữ da sáng khỏe.

Ăn cơm nhà không chỉ trẻ lâu mà còn tốt sức khỏe

Không chỉ là một thói quen truyền thống, việc ăn cơm nhà thường xuyên mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và nhan sắc.

1. Kiểm soát được nguyên liệu và cách chế biến

Khi tự nấu, chúng ta có thể lựa chọn thực phẩm tươi, sạch, không qua tẩm ướp hóa chất hay chiên rán nhiều dầu. Điều này giúp giảm lượng chất béo xấu và muối, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, đồng thời giữ cơ thể nhẹ nhõm, ít tích mỡ.

54 tuổi Giáng My vẫn xứng danh Hoa hậu không tuổi: Bí quyết trẻ hóa từ ăn uống gói gọn trong 3 từ đơn giản, ít tốn kém- Ảnh 6.

2. Giúp giữ dáng, giảm cân bền vững

Thực đơn "7 phần rau - 3 phần đạm" của Giáng My thực chất là tỷ lệ vàng trong ăn uống lành mạnh. Rau xanh và trái cây chứa nhiều chất xơ giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Trong khi đó, lượng đạm vừa đủ giúp duy trì cơ bắp và tăng cường trao đổi chất, giúp cơ thể đốt năng lượng hiệu quả hơn.

3. Trẻ hóa làn da từ bên trong

Rau củ, trái cây tươi chứa vitamin C, E, beta-carotene và chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa da. Chế độ ăn nhiều rau xanh, ít dầu mỡ còn giúp làn da sáng mịn, ít mụn và săn chắc hơn, nhờ lượng collagen tự nhiên trong cơ thể được bảo vệ.

54 tuổi Giáng My vẫn xứng danh Hoa hậu không tuổi: Bí quyết trẻ hóa từ ăn uống gói gọn trong 3 từ đơn giản, ít tốn kém- Ảnh 7.

4. Cân bằng tâm lý, giảm stress

Nhiều nghiên cứu cho thấy, bữa cơm gia đình giúp cải thiện tinh thần, mang lại cảm giác bình yên và gắn kết. Với Giáng My, việc ăn cùng mẹ không chỉ là chuyện dinh dưỡng mà còn là liệu pháp tinh thần, giúp cô giữ được năng lượng tích cực, tâm thế vui vẻ - điều quan trọng nhất để giữ gìn thanh xuân.

Không có sắc đẹp nào tồn tại nếu bạn không nuôi dưỡng nó mỗi ngày. Quả thật, vẻ trẻ trung của cô không đến từ phép màu mà là kết quả của lối sống kỷ luật, ăn uống khoa học và tinh thần lạc quan.

Giữa nhịp sống bận rộn, nhiều người phụ nữ hiện đại chọn những bữa ăn nhanh vì tiện lợi. Nhưng nhìn Giáng My, có lẽ ai cũng phải thừa nhận rằng: Đôi khi, bí quyết trẻ lâu chỉ đơn giản nằm trong mâm cơm nhà, nơi có canh rau, thịt luộc và một nụ cười thân thương từ người thân.

(Nguồn ảnh: Internet)

Ngỡ ngàng nét đẹp không tuổi của Hoa hậu Giáng My, U60 vẫn giữ 3 thói quen khiến hội chị em nể phục

Theo Tuấn Minh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
giáng my

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ nhân Việt làm dâu tỷ phú: Người ở biệt thự xa hoa, người được rước dâu bằng xe 83 tỷ đồng

Mỹ nhân Việt làm dâu tỷ phú: Người ở biệt thự xa hoa, người được rước dâu bằng xe 83 tỷ đồng Nổi bật

Lão nông Việt là giám đốc của công ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng: Từng là thợ lặn nghèo, nay thu về 150 tỷ đồng/năm nhờ nuôi con nhả ngọc

Lão nông Việt là giám đốc của công ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng: Từng là thợ lặn nghèo, nay thu về 150 tỷ đồng/năm nhờ nuôi con nhả ngọc Nổi bật

Quán ăn Hà Nội được Bảo Anh khen ngon "xỉu lên xỉu xuống", chấm tận 10 điểm nhưng sự thật thế nào?

Quán ăn Hà Nội được Bảo Anh khen ngon "xỉu lên xỉu xuống", chấm tận 10 điểm nhưng sự thật thế nào?

10:45 , 18/10/2025
Bình rượu mơ nhà "anh hai" Lam Trường và vợ kém 17 tuổi: Mới 8 tuổi đã cao vổng, chân dài thẳng tắp, tóc đen tuyền xinh yêu vô cùng!

Bình rượu mơ nhà "anh hai" Lam Trường và vợ kém 17 tuổi: Mới 8 tuổi đã cao vổng, chân dài thẳng tắp, tóc đen tuyền xinh yêu vô cùng!

10:24 , 18/10/2025
8 thiết kế nhà "nhất của Nhật", đỉnh đến nỗi Google cạn từ khen

8 thiết kế nhà "nhất của Nhật", đỉnh đến nỗi Google cạn từ khen

10:05 , 18/10/2025
Điều tự hào của NSND Xuân Bắc

Điều tự hào của NSND Xuân Bắc

09:59 , 18/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên