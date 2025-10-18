54 tuổi Giáng My vẫn xứng danh Hoa hậu không tuổi: Bí quyết trẻ hóa từ ăn uống gói gọn trong 3 từ đơn giản, ít tốn kém

Ở tuổi 54, Hoa hậu Giáng My vẫn khiến công chúng phải trầm trồ mỗi lần xuất hiện. Làn da căng mịn, gương mặt rạng rỡ và vóc dáng gọn gàng khiến cô được mệnh danh là "Hoa hậu không tuổi" của showbiz Việt. Dù đã nhiều năm rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật, mỗi lần Giáng My góp mặt tại sự kiện, cô vẫn luôn trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ là sắc vóc mà còn là lối sống nhẹ nhàng, tinh tế và bí quyết trẻ hóa từ ăn uống mà cô kiên trì suốt nhiều năm qua.

"Ăn cơm nhà" - Bí quyết trẻ lâu gói gọn trong 3 từ của Hoa hậu Giáng My

Không phải phòng gym, cũng chẳng phải mỹ phẩm đắt tiền, Giáng My cho rằng "ăn cơm nhà" mới chính là chìa khóa giúp cô giữ được nhan sắc tươi trẻ và vóc dáng cân đối. Dù công việc có bận rộn đến đâu, Hoa hậu vẫn cố gắng trở về nhà ăn cơm cùng mẹ.

Bữa cơm nhà là điều không thể thiếu trong cuộc sống của Giáng My. Ở đó, cô được ăn những món mình thích, an tâm về độ sạch. Quan trọng hơn là cảm nhận được năng lượng tích cực từ người thân.

Thực đơn của "quý cô không tuổi" không phải là sơn hào hải vị mà toàn là những món thuần Việt, giản dị nhưng cân đối. Cô tuân thủ nguyên tắc "7 phần rau - 3 phần đạm", nghĩa là trong mỗi bữa ăn, rau xanh và củ quả chiếm đa số, còn đạm được bổ sung vừa đủ để cơ thể không bị thiếu chất.

Ngoài ra, Giáng My cũng duy trì thói quen ăn nhiều trái cây đa dạng màu sắc, từ dâu tây, việt quất, cam, ổi đến thanh long, đu đủ... Cô đặc biệt hạn chế trái cây nhiều đường như sầu riêng, mít hay xoài chín để tránh tăng đường huyết và giữ da sáng khỏe.

Ăn cơm nhà không chỉ trẻ lâu mà còn tốt sức khỏe

Không chỉ là một thói quen truyền thống, việc ăn cơm nhà thường xuyên mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và nhan sắc.

1. Kiểm soát được nguyên liệu và cách chế biến

Khi tự nấu, chúng ta có thể lựa chọn thực phẩm tươi, sạch, không qua tẩm ướp hóa chất hay chiên rán nhiều dầu. Điều này giúp giảm lượng chất béo xấu và muối, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, đồng thời giữ cơ thể nhẹ nhõm, ít tích mỡ.

2. Giúp giữ dáng, giảm cân bền vững

Thực đơn "7 phần rau - 3 phần đạm" của Giáng My thực chất là tỷ lệ vàng trong ăn uống lành mạnh. Rau xanh và trái cây chứa nhiều chất xơ giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Trong khi đó, lượng đạm vừa đủ giúp duy trì cơ bắp và tăng cường trao đổi chất, giúp cơ thể đốt năng lượng hiệu quả hơn.

3. Trẻ hóa làn da từ bên trong

Rau củ, trái cây tươi chứa vitamin C, E, beta-carotene và chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa da. Chế độ ăn nhiều rau xanh, ít dầu mỡ còn giúp làn da sáng mịn, ít mụn và săn chắc hơn, nhờ lượng collagen tự nhiên trong cơ thể được bảo vệ.

4. Cân bằng tâm lý, giảm stress

Nhiều nghiên cứu cho thấy, bữa cơm gia đình giúp cải thiện tinh thần, mang lại cảm giác bình yên và gắn kết. Với Giáng My, việc ăn cùng mẹ không chỉ là chuyện dinh dưỡng mà còn là liệu pháp tinh thần, giúp cô giữ được năng lượng tích cực, tâm thế vui vẻ - điều quan trọng nhất để giữ gìn thanh xuân.

Không có sắc đẹp nào tồn tại nếu bạn không nuôi dưỡng nó mỗi ngày. Quả thật, vẻ trẻ trung của cô không đến từ phép màu mà là kết quả của lối sống kỷ luật, ăn uống khoa học và tinh thần lạc quan.

Giữa nhịp sống bận rộn, nhiều người phụ nữ hiện đại chọn những bữa ăn nhanh vì tiện lợi. Nhưng nhìn Giáng My, có lẽ ai cũng phải thừa nhận rằng: Đôi khi, bí quyết trẻ lâu chỉ đơn giản nằm trong mâm cơm nhà, nơi có canh rau, thịt luộc và một nụ cười thân thương từ người thân.

(Nguồn ảnh: Internet)