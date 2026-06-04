55-65 tuổi là "giai đoạn vàng" quyết định tuổi thọ: Làm được 5 việc này thì yên tâm sống lâu, khỏe mạnh

Tuổi 55-65: Giai đoạn bản lề quyết định sức khỏe tuổi già

Một nghiên cứu của Bệnh viện Brigham and Women's (Mỹ) theo dõi phụ nữ trung niên trong suốt 20 năm cho thấy khoảng 20% người tham gia đã có dấu hiệu suy giảm sức khỏe rõ rệt khi bước sang tuổi 55. Các nhà nghiên cứu nhận định đây là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với sức khỏe lâu dài.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), độ tuổi 60 được xem là cột mốc bước vào giai đoạn tuổi già. Vì vậy, khoảng thời gian từ 55-65 tuổi chính là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, khi nhiều thay đổi sinh lý bắt đầu diễn ra mạnh mẽ.

Ở nam giới, nồng độ testosterone suy giảm đáng kể, kéo theo tình trạng mệt mỏi, giảm trí nhớ, tăng cân, giảm khối lượng cơ và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ hoặc các vấn đề về tuyến tiền liệt.

Trong khi đó, phụ nữ đang bước vào hoặc đã trải qua thời kỳ mãn kinh. Sự sụt giảm estrogen khiến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, loãng xương và nhiều rối loạn chuyển hóa tăng cao.

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Các nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận khoảng tuổi 60 là thời điểm hệ miễn dịch, quá trình trao đổi chất, chức năng tim mạch và thận có những thay đổi đáng kể, từ đó ảnh hưởng đến tốc độ lão hóa cũng như nguy cơ mắc bệnh.

Người sau 55 tuổi cần đặc biệt cảnh giác với 3 nhóm bệnh

1. Bệnh tim mạch

Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu. Nhiều nghiên cứu cho thấy nhóm tuổi từ 60 trở lên có nguy cơ mắc các bệnh như tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, suy tim và đột quỵ cao hơn đáng kể so với người trẻ.

2. Ung thư

Nguy cơ mắc ung thư tăng dần theo tuổi tác. 50-64 tuổi được chỉ ra là giai đoạn nhiều loại ung thư phổ biến như ung thư phổi, đại trực tràng, dạ dày hay gan bắt đầu xuất hiện.

3. Các bệnh mãn tính

Tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, viêm khớp hay bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là những bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Dù không phải lúc nào cũng đe dọa tính mạng ngay lập tức, các bệnh này có thể làm suy giảm chất lượng cuộc sống và làm tăng nguy cơ tử vong nếu không được kiểm soát tốt.

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Các chuyên gia cho rằng giai đoạn 55-65 tuổi chính là "cửa sổ vàng" để phòng ngừa bệnh tật. Việc chủ động chăm sóc sức khỏe ở thời điểm này hiệu quả và ít tốn kém hơn nhiều so với điều trị khi bệnh đã xuất hiện.

6 việc góp phần nâng cao sức khoẻ, kéo dài tuổi thọ

1. Kiểm soát cân nặng hợp lý

Mỡ bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng bao quanh các cơ quan, được xem là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và nhiều loại ung thư. Duy trì vòng eo và cân nặng ở mức hợp lý giúp giảm đáng kể nguy cơ bệnh tật khi về già.

2. Tăng cường tập luyện để duy trì khối cơ

Tuổi càng cao, khối lượng cơ càng suy giảm. Điều này làm giảm sức mạnh, khả năng vận động và tăng nguy cơ té ngã. Các chuyên gia khuyến nghị người trung niên và cao tuổi nên kết hợp các bài tập sức bền, tập kháng lực cùng các bài tập giữ thăng bằng để bảo vệ hệ cơ xương khớp và duy trì khả năng vận động.

3. Hạn chế ăn đồ thừa để qua đêm

Thực phẩm để lâu có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn nếu bảo quản không đúng cách. Duy trì chế độ ăn đa dạng, tươi mới giúp cơ thể nhận đủ dưỡng chất cần thiết.

4. Tránh lo âu, suy nghĩ quá mức

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Ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy sức khỏe tinh thần có mối liên hệ chặt chẽ với tuổi thọ. Nhiều người khi bước vào tuổi già thường lo lắng quá mức về những thay đổi của cơ thể. Trong khi đó, căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ miễn dịch, giấc ngủ và sức khỏe tim mạch.

Người duy trì thái độ sống tích cực, có các mối quan hệ xã hội tốt và thường xuyên tham gia các hoạt động yêu thích thường có sức khỏe thể chất tốt hơn.

5. Khám sức khỏe định kỳ

Nhiều bệnh lý nguy hiểm như ung thư, tim mạch hay tiểu đường có thể không biểu hiện triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các bất thường và can thiệp kịp thời.

Theo Toutiao