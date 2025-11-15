55 triệu/tháng vẫn không đủ cho gia đình 4 người ở KĐT Ocean Park, Hà Nội: Không tiêu hoang, nhưng mắc một lỗi cơ bản

Gia đình thu nhập 55 triệu ở TP.HCM vẫn "cháy ví" mỗi tháng

"Thu nhập hai vợ chồng mình 55 triệu/tháng, nhưng tháng nào cũng hết sạch tiền, không để dư ra được đồng nào. Nhiều lúc mình cũng tự hỏi tiền cứ đi đâu hết" - chị Huyền tâm sự.

Đó là lời chia sẻ của chị Huyền (32 tuổi, Hà Nội), mẹ của 2 bé. Gia đình chị gồm 4 người: hai vợ chồng và hai con nhỏ. Nhìn từ bên ngoài, đây là một gia đình khá giả: sống trong chung cư xịn, có ô tô, có 2 con đủ nếp đủ tẻ, thuê người giúp việc hỗ trợ thêm. Tuy nhiên, đằng sau lại là áp lực tài chính đè nặng từng tháng.

Chị Huyền tâm sự: "Nhiều người nói 50-60 triệu ở Hà Nội là sống quá ổn, nhưng thật sự chi tiêu cho con, cho gia đình, rồi những khoản linh tinh khác cứ đội lên. Cứ cuối tháng nhìn tài khoản mà chán. Không dám nghĩ đến chuyện ốm đau hay biến cố gì, vì không có khoản dự phòng nào cả".

Với tổng thu nhập 55 triệu, vậy mà mỗi tháng gia đình chị chi tiêu hết hơn 51 triệu, gia đình chỉ còn khoảng 3,6 triệu nhưng lại cần dùng khoản phát sinh: khám bệnh, quà cáp, sửa xe, sinh nhật bạn bè, mua đồ dùng gia đình, cuối tuần đưa con đi chơi… cuối cùng chẳng tiết kiệm được đồng nào.

Không hoang phí nhưng vẫn… hết tiền

Ở những thành phố lớn, câu chuyện của gia đình chị Huyền không phải hiếm. Hai vợ chồng có mức thu nhập tổng cộng 55 triệu/tháng - con số mà nhiều người mơ ước, nhưng đến cuối tháng, tài khoản vẫn trống rỗng.

"Không phải nhà mình tiêu hoang. Ăn uống cũng bình thường, chỉ là ưu tiên cho con. Nhưng rõ ràng nhiều khi mình chưa kiểm soát được chi ly từng khoản" - chị Huyền chia sẻ.

Điều khiến người ta suy nghĩ không phải là họ tiêu hoang hay chạy theo xa xỉ phẩm, mà là ngay cả khi không hề sống sang chảnh, họ vẫn rơi vào cảnh "tiền vừa vào đã bay mất".

Thực tế, chi phí sống ở đô thị lớn ngày càng đắt đỏ, và cái "đắt" này không đến từ những thứ xa hoa, mà từ những nhu cầu hoàn toàn bình thường của một gia đình muốn có chất lượng sống tốt cho con cái.

Một căn chung cư an toàn, sạch sẽ, tiện cho trẻ nhỏ đã tốn gần chục triệu mỗi tháng. Thực phẩm sạch, trái cây nhập, thịt cá chất lượng, sữa và sản phẩm bổ sung cho trẻ… tất cả đều đội giá. Những khoản chi này nghe qua rất hợp lý, bởi nó không phải tiền "ăn chơi", mà là tiền trả cho sự an toàn, dinh dưỡng và tương lai con cái. Nhưng khi cộng dồn lại mỗi tháng, số tiền ấy vượt xa tưởng tượng.

Một vấn đề khác âm thầm nhưng nguy hiểm hơn: thiếu kế hoạch chi tiêu. Phần lớn các gia đình trẻ đều tiêu theo kiểu "có bao nhiêu xài bấy nhiêu", đến cuối tháng hết thì thôi, tháng sau làm lại.

Không lập kế hoạch, không theo dõi chi tiêu, không đặt mục tiêu tiết kiệm cố định. Sống theo dòng chảy của thu nhập, tưởng chừng thoải mái, nhưng lại dễ khiến tài chính rơi vào vùng nguy hiểm. Chỉ cần một biến cố nhỏ như ốm đau, sửa xe, hoặc mất việc tạm thời, mọi thứ lập tức đảo lộn, dẫn đến tình trạng phải vay mượn để chi tiêu, tháng sau trả nợ tháng trước... và cứ thế vòng lặp cứ tuần hoàn như vậy tháng này qua tháng khác.

Cách điều chỉnh lại chi tiêu của gia đình

Trong câu chuyện của gia đình chị Huyền, không có khoản chi nào là "vô lý". Nhưng tất cả cộng lại đã vượt quá khả năng mà vợ chồng chị có thể kiểm soát. Thực tế, chỉ cần tiết kiệm 10 - 20% mỗi khoản, gia đình đã có thể dành ra vài triệu mỗi tháng làm quỹ dự phòng.

Không phải cắt bỏ chất lượng sống, chỉ cần điều chỉnh khéo léo, ví dụ giảm bớt những sản phẩm không cần thiết, mua quần áo theo mùa thay vì mỗi tháng, hoặc đơn giản là lên thực đơn tuần và mua thực phẩm có kế hoạch... cũng đủ tạo khác biệt trong cách chi tiêu của gia đình.

Những khoản chi tiêu nên điều chỉnh lại:

* Ăn uống: 15 triệu/tháng

Đây là khoản chi lớn nhất với gia đình 4 người. Khoản này vẫn có thể duy trì dinh dưỡng tốt với mức 10 - 12 triệu/tháng nếu nấu ăn nhiều hơn, hạn chế ăn ngoài, mua sắm theo kế hoạch.

* Sữa và váng sữa: 5,6 triệu

Khoản này đang ở mức khá cao so, mức bình thường chỉ khoảng 2-3 triệu/tháng. Gia đình có thể điều chỉnh lại, ưu tiên những trường hợp cần uống sữa (ví dụ 2 con nhỏ). Người lớn có thể lược bỏ những thứ không cần thiết.

* Quần áo: 2 triệu/tháng

Quần áo trẻ em mua theo mùa, không nhất thiết tháng nào cũng mua. Người lớn cũng vậy, thực tế cũng không cần chạy theo xu hướng, vừa tốn kém vừa không dùng được lâu.

Ngoài ra ngay từ đầu tháng, gia đình cũng nên để riêng 1 khoản cố định để tiết kiệm. Việc này tránh được tình trạng chi tiêu quá mức mà vẫn giúp gia đình có một khoản phòng thân khi cần. Lúc đầu chưa quen có thể trích 5 - 10% thu nhập và cân đối theo từng tháng để chọn ra được một khoản phù hợp.

Thật ra, chỉ tiêu giữa thành phố lớn, đôi khi không phải quá thắt chặt chi tiêu, chi li từng khoản một, mà cần quản lý tốt các khoản chi tiêu và rõ ràng ngay từ đầu một khoản tiết kiệm cố định trong thu nhập của hai vợ chồng.