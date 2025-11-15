Ở thành phố mệt quá thì về quê

Từ quê ra thành phố học Đại học rồi ở lại làm việc, kiếm tiền mua nhà và ổn định cuộc sống. Đó là lộ trình của không ít người, nhưng có lẽ đến lúc này - khi giá nhà vượt xa tầm với, nhiều người lại băn khoăn: Có nhất thiết phải lập nghiệp ở thành phố không?

Công việc cạnh tranh áp lực, chi phí sống đắt đỏ, cố gắng mãi cuối cùng cũng chỉ đủ tiêu, không dư dả được mấy, chứ chưa bàn tới chuyện mua được nhà. Thế nên, về quê trở thành phương án vẹn cả đôi đường: Đỡ mệt, đỡ áp lực, dễ thở và cũng dễ tiết kiệm hơn.

Ảnh minh họa

Về quê là một sự dũng cảm?

Trong các hội nhóm trên MXH, không khó để bắt gặp những lời tâm sự về quyết định bỏ phố về quê. Có người về quê ở độ tuổi U50 nhưng cũng có người trẻ hơn, mới vừa ra trường đã tính “quay xe” vì ở thành phố sao thấy áp lực quá.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một bạn trẻ 23 tuổi cũng trải lòng để xin lời khuyên về việc nên ở lại thành phố kiếm tiền, hay về quê cho thoải mái, dễ thở, dễ an cư. Bản thân còn trẻ, ở thành phố sẽ có nhiều cơ hội học hỏi, phát triển và thăng tiến hơn nhưng sau cùng, vẫn không thể dứt suy nghĩ về quê ra khỏi tâm trí. Dù thu nhập có giảm 10% đi chăng nữa, vẫn thấy về quê ok hơn…

Tâm sự của bạn trẻ 23 tuổi về việc bỏ phố về quê (Ảnh chụp màn hình)

Trên MXH Thread, cũng không khó để bắt gặp những bài đăng cùng nội dung. Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh nhưng điểm chung đều là: Về quê cho dễ thở! Ngày xưa, nhiều người có thể nghĩ bỏ phố về quê là kém cỏi, không có chí tiến thủ, lười phấn đấu nhưng giờ thì khác rồi. Dám bỏ phố về quê là một sự dũng cảm!

Người bỏ phố về quê không hẳn là thiếu bản lĩnh, chỉ là họ biết đủ với chính mình (Ảnh chụp màn hình)

“Giờ thấy về quê mới là chân ái, vì cuộc sống ở thành phố thực sự áp lực quá mà không phải ai cũng có tâm lý đủ vững để một mình bươn chải, một mình phấn đấu. Mình sinh năm 2001, cũng mới về quê được 3 tháng, được ở nhà của mình, được ở với bố mẹ nữa, mỗi ngày đi làm rồi đi về đều thấy vui, thấy bình yên hơn hẳn so với lúc còn ở Hà Nội. Không biết vài năm nữa có chán nhịp sống này không, nhưng trước mắt thì mình không hối hận” - Một bạn trẻ bình luận.

“Thế hệ 8x hoặc 9x đời đầu như mình thì đúng là ai cũng muốn lao ra thành phố cả, vì tư tưởng là mất 4-5 năm học Đại học rồi về quê thì phí. Nhưng giờ mình thấy ở đâu cũng phát triển rồi, việc làm ở quê cũng đa dạng, nên không nhất thiết cứ phải ở thành phố mới được” - Một người bày tỏ.

“Thực ra ở thành phố hay về quê đều có mặt này, mặt kia. Quan trọng là mình biết định hướng của chính mình, chứ nếu mà bản thân còn mông lung thì ở đâu cũng mệt như nhau cả thôi” - Một người khác nhận định.

“Mình 39 tuổi rồi, dạo này cũng hay nói với bạn bè và với chồng là với giá nhà như hiện nay, nếu mình trẻ lại tầm 2 chục tuổi thì mình không bám trụ ở thành phố nữa, về quê lập nghiệp luôn. Tầm U40 như mình, có gia đình, con cái cũng đang quen nhịp sống và bạn bè ở đây rồi, bản thân cũng có tuổi nên lười thay đổi, cái tuổi này mình thấy nó lỡ dở, nên thôi cố ở đây tới năm con học hết cấp 3 là vợ chồng mình cũng về quê. Tầm 5 năm trước thì còn đặt mục tiêu mua nhà Hà Nội, chứ giờ thì đặt mục tiêu mua đất ở quê, sau này về xây nhà ở” - Một người chia sẻ.

Cần chuẩn bị những gì trước khi quyết định bỏ phố về quê?

1. Tính thật kỹ bài toán thu nhập, chi tiêu mới

Nhiều người khi rời phố về quê thường mặc định rằng “ở quê thì rẻ hơn”, nhưng thực tế không hẳn vậy. Chi phí sinh hoạt có thể giảm, nhưng song song với đó là thu nhập cũng có thể giảm theo, chưa kể còn có không ít khoản khác phát sinh mà ở thành phố trước đây không có, ví dụ như sửa sang nhà cửa, sắm đồ đạc, phương tiện đi lại,... các chi phí sinh hoạt xóm, phường.

Ảnh minh họa

Nếu không tính toán kỹ vấn đề thu nhập và chi tiêu sau khi về quê, số tiền để dành được có thể cũng không hơn là bao so với khi ở thành phố, thậm chí còn ít hơn.

Thế nên một trong những điều quan trọng nhất, cần ưu tiên là phải áng chừng mức thu nhập, lập lại bảng dự trù chi tiêu khi sống ở quê, từ đó lên kế hoạch tiết kiệm, dự phòng. Bởi suy cho cùng, dù sống ở đâu, tài chính cũng cần sự ổn định.

2. Làm rõ định hướng sự nghiệp của bản thân

Với những bạn trẻ quyết định về quê ngay sau khi tốt nghiệp đại học, việc làm rõ định hướng sự nghiệp của bản thân là vô cùng quan trọng. Bởi nếu không, lựa chọn về quê có thể nhanh chóng biến thành cảm giác bế tắc. Bế tắc vì không biết mình có thể phát triển sự nghiệp theo cách nào, không biết sẽ làm gì để vừa kiếm sống vừa tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng.

Thế nên trước khi về quê, hãy tự hỏi chính mình: Công việc nào phù hợp với khả năng và sở thích của mình? Có thể làm từ xa cho công ty cũ hay phải tìm kiếm cơ hội mới? Nếu dự định khởi nghiệp, thị trường quê hương có nhu cầu gì, mức độ cạnh tranh ra sao và cần chuẩn bị những gì?

Khi trả lời được những câu hỏi này, quyết định về quê sẽ không chỉ là tạm nghỉ hay chạy trốn áp lực, mà trở thành bước đi có ý thức để xây dựng cuộc sống ổn định.

3. Xây dựng quỹ dự phòng

Không có quỹ dự phòng khi thay đổi môi trường sống, chẳng khác nào tự đặt bản thân và gia đình vào thế khó. Bởi không có gì đảm bảo bạn sẽ ngay lập tức kiếm được việc khi về quê, và sẽ gắn bó được với công việc đó lâu dài. Kể cả đã tìm được việc ở quê rồi mới quyết định về quê, quỹ dự phòng vẫn là thứ bắt buộc phải có. Công việc, cứ phải làm mới biết mình có thực sự phù hợp hay không. Cũng không ai dám chắc bản thân qua được 2 tháng thử việc, chứ chưa bàn tới chuyện lâu dài.

Thế nên nếu chưa có quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng sinh hoạt phí, tốt nhất đừng tính chuyện thay đổi môi trường sống.