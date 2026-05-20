554 chủ phương tiện có tên trong trong danh sách này khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Các chủ phương tiện khẩn trương rà soát danh sách và tiến hành nộp phạt theo đúng quy định của pháp luật.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, trong tuần từ 02/5/2026 đến 08/5/2026, qua hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn, lực lượng chức năng đã ghi nhận 442 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý theo hình thức phạt nguội. Con số này cho thấy tình trạng vi phạm giao thông vẫn diễn biến phức tạp, trong đó có nhiều lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn và mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Trong số các lỗi bị phát hiện, vi phạm vạch kẻ đường của ô tô chiếm tỷ lệ cao nhất với 192 trường hợp, cho thấy tình trạng không tuân thủ quy định về làn đường, điểm dừng và hướng di chuyển vẫn diễn ra khá phổ biến. Tiếp đến là lỗi ô tô vượt đèn đỏ với 140 trường hợp, một hành vi được đánh giá đặc biệt nguy hiểm vì dễ gây va chạm nghiêm trọng tại các nút giao.
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng ghi nhận 14 trường hợp mô tô, xe máy vượt đèn đỏ, 71 trường hợp dừng, đỗ sai quy định, cùng 5 trường hợp rẽ trái hoặc quay đầu tại nơi có biển cấm. Đây đều là những hành vi vi phạm không chỉ ảnh hưởng đến trật tự giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, cản trở các phương tiện khác và đe dọa an toàn của chính người điều khiển.
Danh sách các phương tiện vi phạm bao gồm:
Bên cạnh đó, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, trong tuần từ 11/5/2026 đến 17/5/2026, lực lượng chức năng đã ghi nhận 132 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý thông qua hình thức phạt nguội và tuần tra, kiểm soát trực tiếp.
Cụ thể, qua hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng chức năng phát hiện 35 lượt phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Đây là một trong những lỗi được đánh giá đặc biệt nguy hiểm bởi hành vi vượt đèn đỏ hoặc không tuân thủ tín hiệu điều khiển tại các nút giao có thể dẫn đến va chạm bất ngờ, gây hậu quả nghiêm trọng cho cả người điều khiển phương tiện lẫn những người tham gia giao thông khác.
Bên cạnh đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục ghi nhận 97 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ, trong đó có 46 xe ô tô và 51 xe mô tô. Đây là nhóm hành vi vi phạm chiếm tỷ lệ lớn trong đợt xử lý lần này, cho thấy tình trạng người điều khiển phương tiện chưa tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ lưu thông vẫn còn diễn ra khá phổ biến.
Theo cơ quan chức năng, việc vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ đều là những lỗi tiềm ẩn nguy cơ rất cao, không chỉ khiến người vi phạm đối mặt với mức xử phạt nặng mà còn có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vì vậy, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, chấp hành nghiêm tín hiệu đèn, biển báo, quy định về tốc độ cũng như các quy tắc an toàn khác để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
Đặc biệt, người dân cần lưu ý, theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, nhiều hành vi vi phạm hiện bị áp dụng mức xử phạt tăng mạnh so với trước. Với hành vi điều khiển ô tô vượt đèn đỏ có thể bị phạt từ 18-20 triệu đồng, đồng thời bị áp dụng quy định về trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định hiện hành.
Việc tăng mức xử phạt được đánh giá là biện pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, qua đó góp phần hạn chế tai nạn, giảm ùn tắc và xây dựng văn hóa giao thông an toàn hơn. Để triển khai hiệu quả các quy định mới, lực lượng Cảnh sát giao thông tại nhiều địa phương đang đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Cơ quan công an cũng yêu cầu các trường hợp bị phạt nguội chủ động đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm hoặc công an nơi cư trú để giải quyết theo đúng quy định, tránh phát sinh khó khăn khi đăng kiểm phương tiện hoặc thực hiện các thủ tục liên quan sau này.
