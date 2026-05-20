554 chủ phương tiện có tên trong trong danh sách này khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, trong tuần từ 02/5/2026 đến 08/5/2026, qua hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn, lực lượng chức năng đã ghi nhận 442 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý theo hình thức phạt nguội. Con số này cho thấy tình trạng vi phạm giao thông vẫn diễn biến phức tạp, trong đó có nhiều lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn và mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Trong số các lỗi bị phát hiện, vi phạm vạch kẻ đường của ô tô chiếm tỷ lệ cao nhất với 192 trường hợp, cho thấy tình trạng không tuân thủ quy định về làn đường, điểm dừng và hướng di chuyển vẫn diễn ra khá phổ biến. Tiếp đến là lỗi ô tô vượt đèn đỏ với 140 trường hợp, một hành vi được đánh giá đặc biệt nguy hiểm vì dễ gây va chạm nghiêm trọng tại các nút giao.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng ghi nhận 14 trường hợp mô tô, xe máy vượt đèn đỏ, 71 trường hợp dừng, đỗ sai quy định, cùng 5 trường hợp rẽ trái hoặc quay đầu tại nơi có biển cấm. Đây đều là những hành vi vi phạm không chỉ ảnh hưởng đến trật tự giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, cản trở các phương tiện khác và đe dọa an toàn của chính người điều khiển.

Danh sách các phương tiện vi phạm bao gồm:

Bên cạnh đó, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, trong tuần từ 11/5/2026 đến 17/5/2026, lực lượng chức năng đã ghi nhận 132 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý thông qua hình thức phạt nguội và tuần tra, kiểm soát trực tiếp.