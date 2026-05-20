Bậc thầy phong thủy Trung Quốc dự đoán 4 con giáp giàu có nhất tháng 4 Âm lịch: Top 1 dễ thăng chức

Ánh Lê | 20-05-2026 - 22:15 PM | Sống

Theo dự đoán từ các chuyên gia phong thủy Trung Quốc, 4 con giáp dưới đây được đánh giá là có vận trình nổi bật nhất trong tháng 4 Âm lịch.

1. Tuổi Thìn

Đứng đầu danh sách là người tuổi Thìn. Sau khoảng thời gian khá áp lực và nhiều biến động, tháng 4 Âm lịch được xem là giai đoạn “đổi vận” mạnh mẽ của con giáp này.

Nhờ có cát tinh hỗ trợ, tuổi Thìn dễ gặp cơ hội kiếm tiền mới, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, bất động sản hoặc công việc liên quan tới quản lý tài chính. Người làm công ăn lương cũng có khả năng nhận thưởng, tăng lương hoặc được giao dự án quan trọng.

Điểm đáng chú ý là tài sản ròng của tuổi Thìn được dự đoán tăng rõ rệt trong tháng này. Những khoản tiền tưởng chừng khó thu hồi trước đó có thể bất ngờ quay trở lại, trong khi các kế hoạch hợp tác làm ăn cũng diễn ra thuận lợi hơn kỳ vọng.

Không chỉ tài lộc khởi sắc, sự nghiệp của tuổi Thìn cũng có nhiều tín hiệu tích cực. Năng lực cá nhân được công nhận giúp họ dễ lọt vào “tầm ngắm” của lãnh đạo. Với những người đang chờ cơ hội thăng chức hoặc chuyển sang vị trí tốt hơn, đây được xem là thời điểm thuận lợi để tạo bước đột phá.

Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy Trung Quốc cũng lưu ý tuổi Thìn cần tránh tâm lý chủ quan khi tài vận tăng nhanh. Việc kiểm soát chi tiêu và cân nhắc kỹ trước các quyết định đầu tư lớn vẫn rất cần thiết.

2. Tuổi Dậu

Tháng 4 Âm lịch mang tới cho tuổi Dậu nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đây là giai đoạn con giáp này có xu hướng làm việc hiệu quả hơn, đầu óc minh mẫn và dễ đạt thành tích nổi bật.

Những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, truyền thông, thương mại hoặc dịch vụ được dự đoán sẽ có lượng khách hàng tăng lên đáng kể. Một số dự án từng đình trệ trước đó cũng bắt đầu có tín hiệu khởi động trở lại.

Tài lộc của tuổi Dậu trong tháng này thiên về sự ổn định và tích lũy. Dù không phải kiểu “trúng lớn” bất ngờ, nhưng nguồn thu duy trì đều đặn giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm áp lực tài chính.

Ngoài ra, tuổi Dậu còn có vận quý nhân khá mạnh. Trong môi trường làm việc, họ dễ gặp người sẵn sàng hỗ trợ hoặc giới thiệu cơ hội mới. Nếu biết tận dụng tốt các mối quan hệ, con giáp này có thể đạt bước tiến đáng kể trong sự nghiệp vào nửa cuối năm.

3. Tuổi Tý

Người tuổi Tý cũng là một trong những con giáp có khả năng “hái ra tiền” trong tháng 4 Âm lịch nhờ vận may tài chính tăng mạnh.

Ngoài nguồn thu chính, tuổi Tý còn dễ có thêm khoản thu phụ từ nghề tay trái, đầu tư nhỏ hoặc công việc hợp tác bên ngoài. Những người làm tự do, bán hàng online hoặc sáng tạo nội dung có thể ghi nhận doanh thu tăng rõ rệt.

Điểm mạnh của tuổi Tý trong giai đoạn này là khả năng nắm bắt cơ hội nhanh. Chỉ cần chủ động hơn trong công việc, họ có thể biến nhiều ý tưởng nhỏ thành nguồn thu đáng kể.

Về sự nghiệp, tuổi Tý được dự đoán có nhiều thay đổi tích cực liên quan tới vị trí hoặc môi trường làm việc. Một số người có thể nhận được lời mời hợp tác hấp dẫn hoặc cơ hội chuyển việc với mức đãi ngộ tốt hơn.

Tuy nhiên, tháng này tuổi Tý cần tránh nóng vội trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Việc đầu tư theo tâm lý đám đông có thể khiến lợi nhuận không đạt như kỳ vọng.

4. Tuổi Ngọ

Sau thời gian khá chật vật về tài chính và công việc, tuổi Ngọ bước vào tháng 4 Âm lịch với vận khí tích cực hơn đáng kể.

Con giáp này được dự đoán sẽ có cơ hội tháo gỡ khó khăn tồn đọng, đặc biệt trong vấn đề công nợ, hợp đồng hoặc các kế hoạch cá nhân bị trì hoãn trước đó. Một số khoản thu nhập mới bắt đầu xuất hiện, giúp tình hình tài chính dần ổn định.

Người tuổi Ngọ làm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc quản lý có khả năng ký kết được đối tác mới, mở rộng thị trường hoặc tăng doanh số bán hàng. Trong khi đó, người làm văn phòng cũng dễ được ghi nhận nhờ tinh thần trách nhiệm và khả năng xử lý công việc linh hoạt.

Dù tài vận chưa bùng nổ mạnh như tuổi Thìn, nhưng tuổi Ngọ lại có ưu thế ở sự ổn định lâu dài. Nếu biết kiên trì và tập trung vào mục tiêu chính, con giáp này có thể tạo nền tảng tài chính vững chắc trong thời gian tới.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

(Theo Sohu)

Ánh Lê

Phụ nữ mới

