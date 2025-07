571 nạn nhân trong vụ lừa đảo quy mô lớn liên hệ ngay với Công an Hà Nội để được trả lại tiền

Tại Họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2025 do Bộ Công an tổ chức vào chiều qua (7/7), Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin liên quan về vụ lừa đảo trên không gian mạng Mr Pips (Phó Đức Nam).

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 44 bị can liên quan vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã quốc tế 4 bị can.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: Bộ Công an).

Cơ quan Công an đã thu giữ thêm nhiều bất động sản, 7 xe ô tô hạng sang; làm rõ 1,2 triệu đô la Singapore (khoảng 40 tỷ đồng) mà Phó Đức Nam đã gửi vào ngân hàng tại Singapore và phối hợp với Interpol Singapore để phong tỏa, thu giữ số tiền này.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP Hà Nội đã thu giữ tổng số tiền lên đến 5.315 tỷ đồng, xác định 571 bị hại và triệu tập, làm rõ gần 1.100 đối tượng liên quan.

Giám đốc Công an an Hà Nội cũng đề nghị các bị hại trong vụ lừa đảo liên quan đến các trang web, sàn giao dịch của Phó Đức Nam liên hệ với Công an TP Hà Nội để được tiếp nhận, xác minh và được trả lại tiền theo quy định của pháp luật.