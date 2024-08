6 biểu hiện nhỏ nhưng chỉ ra con là đứa trẻ tự ti, cha mẹ cần hết sức lưu ý!

Các bậc cha mẹ có bao giờ để ý đến những cử chỉ và biểu hiện nhỏ nhặt của con? Có những chi tiết tưởng chừng không đáng chú ý nhưng lại có thể là dấu hiệu của sự tự ti ẩn sâu trong lòng con trẻ.

Hôm nay, hãy cùng nhau thảo luận về 6 dấu hiệu tuy nhỏ nhưng lại chỉ ra con đang tự ti thế nào:

1. Né tránh giao tiếp xã hội và ngại đến nơi đông người

Bạn có nhận thấy con mình ngày càng không muốn tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí sợ hãi đến những nơi đông người không? Đây có thể là một tín hiệu rõ ràng của tâm lý tự ti. Trẻ tự ti thường lo sợ mình sẽ thể hiện không tốt ở những nơi đông người, sợ bị người khác chế giễu hoặc xa lánh, nên chọn cách tránh né xã hội và tự cô lập mình trong không gian hẹp.

Là cha mẹ, chúng ta nên khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động tập thể, dẫn dắt trẻ dần dần thích nghi với những nơi đông người, tăng cường khả năng giao tiếp và sự tự tin của trẻ.

Ảnh minh họa

2. Quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương

Nếu con bạn trở nên đặc biệt nhạy cảm và phản ứng thái quá trước những lời nhận xét vô tình của người khác, chúng có thể đang có lòng tự trọng thấp. Những đứa trẻ có lòng tự trọng thấp thường khuếch đại lời nói của người khác và phủ nhận bản thân quá mức, dẫn đến tâm hồn mong manh.

Cha mẹ nên kiên nhẫn lắng nghe con cái, quan tâm và hỗ trợ đầy đủ, giúp con thiết lập hệ thống tự đánh giá đúng đắn, học cách nhìn đúng những lời đánh giá và không dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác.

3. Nói nhỏ và tránh ánh mắt của người khác

Nếu trẻ luôn có giọng nói trầm, nhỏ, ánh mắt lảng tránh và không dám nhìn người khác khi giao tiếp thì rất có thể đây là biểu hiện của lòng tự trọng thấp. Trẻ sợ rằng những gì mình nói, làm sẽ bị người khác chế giễu hoặc không tán thành nên chọn cách bảo vệ bản thân bằng cách này.

Cha mẹ nên chú ý đến cách giao tiếp của con, khuyến khích con nói to và giao tiếp bằng mắt với người khác để con dần vượt qua mặc cảm này.

4. Thói quen trốn sau lưng bố mẹ khi ra ngoài

Khi trẻ có thói quen trốn sau lưng cha mẹ ở những nơi công cộng và không muốn tự mình đối mặt với thế giới bên ngoài, nguyên nhân thường là do chúng thiếu cảm giác an toàn bên trong và cảm thấy sợ hãi, bất an về thế giới bên ngoài. Đằng sau hành động này ẩn chứa mặc cảm tự ti của trẻ.

Cha mẹ nên hỗ trợ, động viên con nhiều hơn để dần dần học cách đối mặt với cuộc sống một cách độc lập và nâng cao sự tự tin.

5. Chỉ lấy những thứ người khác để lại

Khi chia sẻ đồ vật, nếu trẻ luôn chọn những thứ người khác để lại thay vì chủ động chọn những thứ mình thích, điều này có thể là do mặc cảm tự ti. Trẻ có thể nghĩ rằng mình không xứng đáng nhận được những điều tốt nhất hoặc sợ bị người khác chê bai, chế giễu lựa chọn của mình.

Với tư cách là cha mẹ, chúng ta phải hướng dẫn con cái nhìn nhận đúng giá trị và quyền lợi của bản thân, khuyến khích chúng mạnh dạn bày tỏ sở thích và nhu cầu của mình chứ không phải lúc nào cũng sai lầm.

6. Sợ thử những điều mới

Nếu trẻ luôn tỏ ra sợ hãi, không sẵn lòng đối diện và luôn rút lui trước những điều mới thì có thể trẻ đang mắc chứng tự ti. Trẻ có lòng tự trọng thấp thường thiếu tự tin, sợ thất bại nên thà trốn chạy hơn là đối mặt với thử thách.

Cha mẹ nên khuyến khích con dũng cảm thử những điều mới, đồng thời thấu hiểu và hỗ trợ ngay cả khi chúng thất bại. Hãy để chúng hiểu rằng thất bại không phải là điều khủng khiếp và điều quan trọng là học hỏi từ thất bại và tiếp tục trưởng thành.