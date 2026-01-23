6 giải pháp thiết kế phòng ngủ không có cửa sổ vẫn thoáng mát

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thông gió, ánh sáng, màu sắc và bố cục, phòng ngủ không cửa sổ có thể trở thành không gian nghỉ ngơi thoáng mát và dễ chịu.

Với nhà phố, căn hộ diện tích nhỏ hay nhà ống dài sâu, phòng ngủ không có cửa sổ là điều khó tránh. Thiếu ánh sáng tự nhiên và thông gió khiến không gian dễ bí bách, ẩm mốc, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe lâu dài.

Tuy nhiên, với những giải pháp thiết kế thông minh, phòng ngủ không cửa sổ vẫn có thể trở nên thoáng mát, sáng sủa và dễ chịu không kém phòng ngủ thông thường.

Tận dụng thông gió gián tiếp

Với những phòng ngủ không có cửa sổ, giải pháp phổ biến nhất là tạo kết nối với những khu vực có cửa sổ như phòng khách, hành lang hoặc giếng trời.

Phòng ngủ có thể tận dụng thông gió gián tiếp qua các không gian khác. (Ảnh: KDesign)

Thay vì tường kín hoàn toàn, có thể sử dụng vách ngăn lửng, cửa chớp, cửa lá sách hoặc vách kính mờ phía trên để không khí lưu thông. Các ô thông gió cao sát trần vừa giúp trao đổi khí, vừa đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho phòng ngủ.

Với nhà ống, việc bố trí phòng ngủ cạnh giếng trời hoặc thông tầng sẽ giúp lấy gió và ánh sáng tự nhiên gián tiếp, hạn chế cảm giác ngột ngạt vốn có của phòng không cửa sổ.

Chọn màu sắc phù hợp

Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảm giác thoáng đãng cho phòng ngủ không cửa sổ. Các gam màu sáng như trắng, kem, be, xám nhạt hay pastel giúp phản xạ ánh sáng tốt, giúp không gian có cảm giác rộng và sáng hơn.

Tránh sử dụng màu quá đậm hoặc tương phản mạnh vì dễ tạo cảm giác bí bách.

Gam màu pastel giúp phòng ngủ trở nên thoáng đãng hơn. (Ảnh: Doctor Nội Thất)

Tận dụng gương và bề mặt phản chiếu

Gương là “trợ thủ” hiệu quả giúp phòng ngủ không cửa sổ trông rộng và sáng hơn. Đặt gương ở vị trí phản chiếu nguồn sáng hoặc mảng tường sáng màu sẽ tạo cảm giác không gian được nhân đôi.

Gương giúp phòng ngủ trông rộng hơn. (Ảnh: Nội thất Lam Sơn)

Ngoài gương, các bề mặt như kính, kim loại mờ, sơn bóng nhẹ cũng góp phần tăng hiệu ứng ánh sáng, giảm cảm giác kín bưng.

Chọn gạch ốp phù hợp

(Ảnh: Doctor Nội Thất)

Để phòng ngủ đạt hiệu ứng thông thoáng tối đa, nên chọn gạch ốp trong phòng ngủ có màu sắc đồng điệu với sơn tường và nội thất.

Bên cạnh đó, nên ưu tiên gạch kích thước lớn để bề mặt sàn liền mạch hơn đồng thời hạn chế cảm giác chia cắt không gian.

Trang trí cây xanh

Một số loại cây xanh chịu bóng, lọc không khí tốt như lưỡi hổ, trầu bà, lan ý...có thể đặt trong phòng ngủ không cửa sổ để tăng độ ẩm và tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên.

Thiết kế hệ thống thông gió cơ học

Khi không thể lấy gió tự nhiên, thông gió cơ học là yếu tố bắt buộc. Quạt hút gió gắn tường hoặc trần giúp đẩy khí nóng, ẩm ra ngoài, giữ không khí trong phòng luôn được lưu thông.

Đối với phòng ngủ sử dụng điều hòa, nên kết hợp quạt cấp gió tươi hoặc máy trao đổi khí để tránh tình trạng “phòng kín” thiếu oxy.

Theo PV (Tổng hợp)

Báo VTCNews

