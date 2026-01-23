Lợi thế tăng giá của bất động sản Khu Tây TP HCM

Trong nhiều năm, khu Đông và Nam là tâm điểm phát triển bất động sản của TP HCM nhờ lợi thế hạ tầng đi trước. Hiện nay, bức tranh thị trường đang dần chuyển dịch khi khu Tây, gồm Bình Chánh cũ và khu vực Long An cũ bước vào chu kỳ đầu tư hạ tầng lớn. Các dự án vành đai, cao tốc, trục hướng tâm được đẩy nhanh tiến độ, tạo nền tảng cho làn sóng giãn dân và dịch chuyển dòng vốn bất động sản ra khu vực này.

Nổi bật ở khu Tây là Vành đai 3 - được xem như "trục xương sống", kết nối TP HCM với Long An, Đồng Nai và Bình Dương cũ. Dự án này sắp về đích, với quy mô 8 làn xe, tạo hành lang giao thông mới cho khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố. Song song, cao tốc Bến Lức – Long Thành giữ vai trò kết nối trực tiếp khu Tây TP HCM với khu Đông và sân bay Long Thành. Vành đai 4 đang được giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng vào đầu năm 2026.

Ngoài các tuyến vành đai và cao tốc, khu Tây còn hưởng lợi từ hệ thống trục hướng tâm và đường đô thị mở rộng. Việc kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt về phía Bình Chánh, kết nối sang Long An cũ, mở ra không gian phát triển đô thị mới dọc theo các tuyến giao thông này.

Theo báo cáo thị trường bất động sản khu Tây TP HCM của nền tảng Batdongsan công bố cuối năm 2025, hạ tầng trở thành yếu tố định hình mặt bằng giá mới tại các khu vực ven đô.

Để lý giải tiềm năng của khu Tây TP HCM, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc miền Nam Batdongsan nêu ví dụ từ mô hình phát triển tương tự tại Thủ đô. Quá trình phát triển hệ thống vành đai đã kéo giãn không gian đô thị, hình thành các đô thị vệ tinh và tạo mặt bằng giá mới cho bất động sản vùng ven.

Dữ liệu từ nền tảng cho thấy, chỉ số giá bất động sản tại các khu vực gắn với vành đai Hà Nội tăng rõ rệt trong giai đoạn 2021–2025. Cụ thể, khu vực dọc Vành đai 3 ghi nhận mức tăng giá từ 54 lên 162 triệu đồng mỗi m2, tương đương gấp ba lần. Vành đai 2 tăng từ 89 lên 243 triệu đồng, còn Vành đai 1 tăng từ 124 lên 288 triệu đồng mỗi m2. Đáng chú ý, Vành đai 4, dù ở giai đoạn đầu triển khai, cũng tăng từ 15 lên 47 triệu đồng, tương đương hơn ba lần trong vòng bốn năm. Những con số này cho thấy giá bất động sản tăng mạnh nhất tại các khu vực hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng giao thông, thay vì tăng đồng đều theo địa giới hành chính.

Hình ảnh thực tế thi công tại dự án (Tháng 01/2026)

LA Home đang hoàn thiện công trình nhà ở tại phân khu LA Sol, đã lên tầng 3

Theo đánh giá từ đơn vị, hạ tầng thường đi trước một bước so với giá bất động sản. Khi các tuyến đường hoàn thiện, dòng dân cư và dòng vốn mới bắt đầu dịch chuyển, kéo theo nhu cầu nhà ở, thương mại và dịch vụ. Hà Nội đã trải qua giai đoạn này trong khoảng 5–7 năm, từ lúc khởi động đầu tư hạ tầng đến khi các đô thị vệ tinh hình thành rõ nét.

Khu Tây TP HCM hiện được đánh giá đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ tương tự. Hạ tầng đang được "đặt nền", trong khi quỹ đất còn tương đối lớn so với khu Đông và khu Nam. Mặt bằng giá tại nhiều khu vực phía Tây vẫn ở mức dễ chịu, tạo dư địa cho sự điều chỉnh tăng trong trung và dài hạn khi các dự án giao thông đi vào khai thác.

Khu thể thao tại LA Home đã vận hành, đón khách thường xuyên.

Trong bức tranh này các khu đô thị được quy hoạch bài bản, nằm gần các trục giao thông chiến lược, được xem là nhóm hưởng lợi. Trong đó, ông Đinh Minh Tuấn dẫn ví dụ về khu đô thị LA Home như một trong những dự án nổi bật tại khu vực cửa ngõ phía Tây TP HCM. Dự án này có quy mô 100 ha, nằm trên mặt tiền đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh (kết nối trực tiếp đến TP HCM trong 5 phút). Khu đô thị cũng nằm gần Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành và TP HCM – Trung Lương thuận lợi để kết nối đa khu vực.

Dự án này còn nằm đối diện khu công nghiệp Prodezi quy mô 400 ha, quy hoạch theo hướng sinh thái. Khu công nghiệp dự kiến đón hàng chục nghìn lao động, chuyên gia, tạo tiềm năng khai thác dòng tiền từ nhu cầu tìm kiếm chỗ ở. Xa hơn, khi hạ tầng về đích, bất động sản kề cận thành phố, thuận tiện kết nối được đánh giá giữ được đà tăng trưởng.