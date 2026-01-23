RISE by Happy Home Cà Mau – nền tảng sống mới cho đô thị kiểu mẫu miền cực Nam

Thông qua RISE by Happy Home Cà Mau – nền tảng sự kiện giải trí, giáo dục tiên phong tại Tây Nam Bộ, dự án đang dần định hình chuẩn sống mới, nơi hạ tầng, tiện ích và đời sống tinh thần được đầu tư đồng bộ.

Đầu tư dự án: từ hạ tầng đến tư duy phát triển đô thị

Dự án Happy Home Cà Mau chính thức bước vào chu kỳ phát triển mới với định hướng phát triển, đầu tư đồng bộ từ đơn vị hợp tác đầu tư phát triển dự án – Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng & Thương mại CIT. Giai đoạn phát triển này không chỉ thể hiện ở tiến độ hạ tầng hay cảnh quan, mà còn ở cách CIT tiếp cận và định hướng kiến tạo không gian sống giàu sức sống cho cộng đồng cư dân.

Thay vì dừng lại ở việc bán đất nền với các tiện ích cơ bản, CIT lựa chọn cách đầu tư đồng bộ, bài bản làm mới toàn bộ hạ tầng nội khu, nâng cấp không gian công cộng, đồng thời đầu tư mạnh cho các tiện ích sống gắn với con người và cộng đồng. Quảng trường trung tâm, lõi hồ cảnh quan, công viên trẻ em hay các tuyến đường nội khu không chỉ được hoàn thiện về mặt kỹ thuật, mà còn được "thổi hồn" bằng ánh sáng, cây xanh và các hoạt động sinh hoạt thường nhật.

Cách tiếp cận này cho thấy Happy Home Cà Mau đang dịch chuyển từ khái niệm "khu dân cư" sang "khu đô thị sống", nơi cư dân không chỉ ở, mà còn tương tác, vui chơi, kết nối và hình thành cộng đồng. Đây cũng chính là nền tảng để CIT triển khai bước đi tiếp theo mang tính chiến lược: đưa RISE trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống tại Happy Home Cà Mau.

RISE by Happy Home Cà Mau – nền tảng sống mới, khơi mở đời sống tinh thần tại Khu đô thị Happy Home Cà Mau

RISE không đơn thuần là một chuỗi sự kiện, mà được định vị là nền tảng sự kiện giải trí – giáo dục tiên phong tại khu vực Tây Nam Bộ, hướng đến việc chăm sóc đời sống tinh thần cho cư dân và người dân địa phương. Thông qua RISE, CIT cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và dài hạn cho giá trị sống tinh thần và cảm xúc của cộng đồng đô thị – yếu tố ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chất lượng sống hiện đại.

Happy Home Cà Mau đang diễn ra nhiều hoạt động trong chuỗi Tết Khởi Sắc 2026.

Chuỗi hoạt động "Tết Khởi Sắc 2026" do RISE tổ chức là minh chứng rõ nét cho chiến lược kích hoạt sức sống đô thị tại Happy Home Cà Mau theo hướng bài bản và dài hạn. RISE được định vị là nền tảng sự kiện giải trí – văn hóa đa dạng do Happy Home Cà Mau khởi xướng, với mục tiêu không chỉ tạo sức hút truyền thông, hình thành thói quen trải nghiệm và tương tác thường xuyên của cộng đồng, từng bước đưa Happy Home Cà Mau trở thành "điểm hẹn đô thị" quen thuộc của người dân, cư dân và du khách.

Trong khuôn khổ chương trình, không gian lõi hồ Happy Home Cà Mau được tổ chức như một trung tâm sinh hoạt cộng đồng mở, nhộn nhịp nhất vào khung giờ vàng từ 16h – 18h mỗi ngày. Các hoạt động do RISE triển khai được xây dựng xoay quanh những trụ cột cốt lõi gồm Cộng đồng – Giải trí – Thể thao – Giáo dục, hướng đến việc tạo ra trải nghiệm thực tế và giá trị sử dụng lâu dài cho không gian đô thị.

Nổi bật trong đó là chương trình "Săn Happy Fish – Mang hạnh phúc về nhà", mang đến trải nghiệm game AR hoàn toàn mới xuất hiện tại Cà Mau. Hoạt động được triển khai tại Khu đô thị Happy Home Cà Mau và Quảng trường Phạm Ngọc Hiển, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần tạo nên không khí vui tươi, hiện đại và giàu tính tương tác. Bên cạnh đó, chương trình "Săn Lì Xì Hạnh Phúc" với hình thức tìm kiếm các phong bao lì xì may mắn, kèm theo nhiều phần quà thiết thực như voucher ăn uống – mua sắm, quà lưu niệm, túi tote và thú bông Happy Fish, đã tạo nên điểm hẹn trải nghiệm sôi động trong những ngày cận Tết.

Điểm kết nối cảm xúc của chuỗi hoạt động là Đại nhạc hội "Tết Khởi Sắc 2026", dự kiến diễn ra vào ngày 24.01.2026, với sự góp mặt của Lam Trường, Isaac, cùng Bùi Lan Hương, Mỹ Mỹ và ban nhạc Chillies. Không chỉ là một đêm nhạc giải trí, sự kiện được kỳ vọng trở thành không gian khởi sinh năng lượng đầu năm, nơi người dân Cà Mau có thể thưởng thức các chương trình nghệ thuật chất lượng cao ngay tại địa phương.

Từ sáng đến tối, người dân có thể tham gia và trải nghiệm các hoạt động đa dạng trong một không gian được đầu tư bài bản, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, thân quen của vùng đất Cà Mau. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi mà RISE hướng tới: đưa trải nghiệm sống tại Happy Home Cà Mau tiệm cận các đô thị lớn, đồng thời nuôi dưỡng bản sắc và đời sống tinh thần địa phương.

Với RISE, Happy Home Cà Mau không chỉ là nơi an cư, mà đang từng bước trở thành một nền tảng sống mới, nơi hạ tầng, tiện ích và các hoạt động văn hóa – giải trí – giáo dục được nuôi dưỡng song song. Sự tái khởi động của dự án vì thế không chỉ là câu chuyện tiến độ, mà là khởi đầu cho một cách sống mới – giàu năng lượng, gắn kết và bền vững tại miền cực Nam Tổ quốc.

