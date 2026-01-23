Cen Cuckoo sắp ra mắt hệ sinh thái kiến tạo bất động sản dòng tiền tại Phú Quốc

Sự thay đổi này mở ra nhiều cơ hội cho thị trường bất động sản (BĐS), đồng thời cũng bộc lộ rõ những "nút thắt" chưa được giải quyết, đặc biệt ở phân khúc nhà ở cho thuê và quản lý tài sản bất động sản. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Cen Cuckoo với vai trò quản lý, khai thác và vận hành BĐS chuyên nghiệp được xem là một lời giải nhằm đưa các tài sản để trống trở lại guồng vận hành, tạo dòng tiền bền vững.

Phú Quốc giàu tiềm năng BĐS và những "nút thắt" thị trường

Phú Quốc liên tục góp mặt trong top những điểm đến hấp dẫn toàn cầu, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Theo số liệu Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, năm 2024, lượng khách đến Phú Quốc ước xấp xỉ 6 triệu lượt - gấp đôi so với thời hoàng kim năm 2019 và gấp 10 lần so với năm 2014. Việc chính thức trở thành đặc khu, cùng loạt dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027 như mở rộng sân bay quốc tế, nâng cấp giao thông và không gian đô thị, đang tạo cú hích rõ nét cho kinh tế địa phương.

Những chuyển động này kéo theo làn sóng người trẻ, chuyên gia, kỹ sư, lao động kỹ thuật và nhân sự dịch vụ đến Phú Quốc sinh sống, làm việc trong trung và dài hạn. Song song với đó, lượng khách quốc tế lưu trú dài ngày, nghỉ đông hoặc làm việc từ xa ngày càng gia tăng. Thực tế, nhiều thời điểm cao điểm ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cơ sở lưu trú ở mức cao, phản ánh sức hút ổn định của đảo Ngọc với cả khách ngắn ngày và lưu trú dài hạn.

Trong khi nhu cầu ở thực ngày càng rõ nét, thị trường BĐS Phú Quốc lại tồn tại một nghịch lý: số lượng nhà ở, căn hộ, shophouse không hề nhỏ, nhưng tỷ lệ hoàn thiện để khai thác và vận hành hiệu quả còn thấp. Nhiều tài sản rơi vào tình trạng bỏ trống hoặc vận hành kém hiệu quả, không tạo ra dòng tiền ổn định cho chủ sở hữu.

Thực tế cho thấy, phần lớn chủ sở hữu, các nhà đầu tư BĐS tại Phú Quốc không sinh sống tại địa phương. Việc tự quản lý tài sản gặp nhiều khó khăn, từ hoàn thiện nhà, bảo trì, sửa chữa đến kiểm soát chất lượng khách thuê, khiến không ít tài sản dù ở vị trí tốt vẫn không thể vận hành hiệu quả.

Cen Cuckoo và lời giải cho bài toán BĐS dòng tiền tại Phú Quốc

Xuất phát từ những "nỗi đau" chung của thị trường, Cen Cuckoo được phát triển với định hướng trở thành giải pháp tích hợp trong quản lý, khai thác và vận hành BĐS. Mục tiêu của mô hình này là "giải phóng" các tài sản đang để trống hoặc vận hành kém hiệu quả, đưa bất động sản trở thành nguồn tạo dòng tiền bền vững thay vì chỉ là tài sản nắm giữ thụ động.

Cen Cuckoo đã và đang vận hành hiệu quả nhiều sản phẩm BĐS tại Phú Quốc

Cen Cuckoo đã có kinh nghiệm vận hành thực tế với hai mảng dịch vụ chính: không gian làm việc chung (coworking) và khai thác cho thuê BĐS. Ở mảng coworking, Cen Cuckoo hướng tới phục vụ nhóm làm việc linh hoạt, chuyên gia, startup và người lao động tự do, những đối tượng đang ngày càng gia tăng tại các đô thị du lịch – dịch vụ. Trong khi đó, mảng khai thác cho thuê tập trung vào nhà ở, căn hộ và các sản phẩm phù hợp với mọi nhu cầu thuê ngắn, trung, dài hạn, đặt trọng tâm vào hiệu quả vận hành và trải nghiệm người thuê.

Đón đầu cơ hội, Cen Cuckoo ra mắt tại Phú Quốc và kỳ vọng sẽ trở thành một mảnh ghép quan trọng trong việc định hình thị trường BĐS cho thuê tại đây theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững hơn. Điểm khác biệt của Cen Cuckoo nằm ở việc mô hình này được đặt trong hệ sinh thái của Cen Land, đơn vị sở hữu giỏ hàng bất động sản lớn cùng tệp khách hàng đa dạng đã và đang sở hữu BĐS. Nhờ đó, Cen Cuckoo không chỉ giải quyết bài toán cho thuê đơn lẻ, mà còn hỗ trợ trực tiếp các chủ nhà, khách hàng đã mua BĐS nhưng chưa có điều kiện tự vận hành.

Tùy theo nhu cầu của chủ sở hữu, Cen Cuckoo có thể tham gia quản lý, khai thác, vận hành tài sản hoặc thực hiện các hình thức mua lại, thuê lại để tổ chức vận hành chuyên nghiệp. Cách tiếp cận này giúp giảm áp lực cho chủ nhà, hạn chế tình trạng tài sản bỏ trống và từng bước hình thành dòng tiền ổn định trong dài hạn.

Với lợi thế hệ sinh thái, Cen Cuckoo kết nối các hoạt động đào tạo, cung ứng nhân lực và dịch vụ hỗ trợ đời sống, qua đó đưa dòng người đến Phú Quốc sinh sống và làm việc. Việc hình thành chuỗi giá trị việc làm – chỗ ở – vận hành không chỉ tạo công ăn việc làm cho địa phương, mà còn tạo sức sống ổn định cho các khu đô thị, góp phần nâng cao hiệu quả và giá trị bất động sản.

Cen Cuckoo sẽ chính thức khai trương văn phòng tại Phú Quốc vào ngày 28/01/2026, đặt tại Đại lộ trung tâm An Thới, KĐT Meyhomes Capital (Khu phố 7, Đặc khu Phú Quốc), đồng thời từng bước mở rộng hoạt động ra các tỉnh, thành phố phía Nam trong giai đoạn tiếp theo.

