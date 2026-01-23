Khám phá hệ tiện ích "All-in-One" chuẩn resort tại tổ hợp căn hộ cao cấp Alumi

Sau sự kiện ra mắt 4 tòa tháp Alumi Premium, tổ hợp Alumi nhanh chóng trở thành tọa độ sôi động tại khu Đông Hà Nội, thu hút đông đảo sự quan tâm của giới đầu tư lẫn người mua ở thực. Bên cạnh lợi thế vượt trội về vị trí, kiến trúc tháp đa cánh độc đáo đi cùng chuẩn mực thiết kế hoàn hảo kết hợp với hệ nội thất cao cấp nhập khẩu châu Âu, Alumi còn ghi dấu ấn khác biệt với hệ tiện ích đa tầng thời thượng, nơi chuẩn sống hiện đại và những trải nghiệm đắt giá nhất được thu trọn chỉ trong vài bước di chuyển.

Đa tầng trải nghiệm All-in-One: Từ nhịp sống khối đế sầm uất đến "tọa độ xanh" giữa tầng không

Tại đây, chuỗi tiện ích được tổ chức liền mạch theo chiều thẳng đứng, bắt đầu từ 3 tầng khối đế thiết kế theo mô hình semi-compound kết hợp hài hòa không gian sống riêng tư và chuỗi tiện ích thương mại dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của cư dân cao cấp, đảm bảo an ninh nhưng vẫn tích hợp hệ thống dịch vụ nội khu đa dạng.

Ngay từ sảnh đón, Alumi đã mở ra không gian sang trọng tựa như một khu nghỉ dưỡng resort cao cấp

Nếu như tầng 1 và tầng 2 khối đế thương mại quy tụ hệ thống siêu thị, nhà hàng và các dịch vụ cao cấp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt thường nhật thì không gian tầng 3 mở ra cả "một thế giới đặc quyền" đầy cảm hứng với: bể tắm onsen, bể sục Jacuzzi, hệ thống hồ bơi hiện đại cùng khu vui chơi trẻ em, thư viện, phòng tập golf, cafe hay game center…

Tiện ích khối đế tại Alumi đáp ứng hoàn hảo mọi yêu cầu của cư dân hiện đại

Đặc biệt, hiện diện như một nét vẽ kiêu hãnh giữa tầng không, cầu cảnh quan liên tòa Sky Ring là nơi cư dân có thể an nhiên dạo bước, tận hưởng làn gió trong lành, ánh sáng chan hòa và tầm nhìn rộng mở ra khuôn viên nội khu hoặc cảnh quan xung quanh. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để gặp gỡ, kết nối cộng đồng, tập yoga, thiền hay đơn giản là tận hưởng những phút giây yên bình giữa thiên nhiên.

Cầu cảnh quan liên tòa Sky Ring - điểm nhấn cấu trúc độc đáo tại Alumi

Chưa dừng lại ở đó, hành trình trải nghiệm của cư dân Alumi tiếp tục được nối dài lên cao điểm tầng 20 với Sky Garden thông tầng cao 8m. Giữa độ cao khoáng đạt, khu vườn xanh mát này không chỉ là dấu ấn kiến trúc độc bản mà còn là nơi cư dân lắng nghe hơi thở của thiên nhiên và tìm lại sự cân bằng trọn vẹn trong tâm hồn.

Sky Garden tầng 20 – "Khoảng thở" giữa tầng không, nơi thiên nhiên giao hòa cùng tầm nhìn panorama hướng trục cảnh quan sông Hồng

"Ốc đảo" xanh kết nối nội khu, thừa hưởng trọn vẹn đặc quyền từ đại đô thị Alluvia City

Ngay dưới chân các tòa tháp, Alumi cũng cho thấy sự đầu tư đáng nể của Xuân Cầu Holdings khi kiến tạo lõi cảnh quan xanh và mặt nước quy mô lớn. Tâm điểm là Alumi Garden Pool – nơi cư dân thảnh thơi thả mình dưới làn nước mát lành, nhâm nhi những thức uống tuyệt hảo hay hòa mình vào các buổi giao lưu ngoài trời đầy cảm hứng.

Alumi Garden Pool - Điểm chạm gắn kết cư dân giữa không gian nghỉ dưỡng chuẩn resort cao cấp

Đáng chú ý, hệ tiện ích tại Alumi không tồn tại biệt lập, mà được quy hoạch bài bản để kết nối trực tiếp và liền mạch với hệ sinh thái quy mô lớn từ Thành phố khoáng nóng bên sông Hồng - Alluvia City. Từ Alluvia Onsen Center, Alluvia Gallery, Clubhouse, bến du thuyền thượng lưu, chuỗi không gian giải trí - nghỉ dưỡng ven sông cho đến hệ thống giáo dục quốc tế, trung tâm thương mại sầm uất…, tất cả cùng hòa quyện để thiết lập một chuẩn sống đa trải nghiệm, nơi mọi nhu cầu từ nghỉ dưỡng, giải trí, giáo dục đến chăm sóc sức khỏe đều được đáp ứng trọn vẹn ngay trong lòng đại đô thị hiện đại.

Đặc quyền khoáng nóng tự nhiên quý hiếm, mang đến 365 ngày nghỉ dưỡng chuẩn resort

Nổi bật trong hệ sinh thái Alluvia City, mạch khoáng nóng tự nhiên chính là "linh hồn" kiến tạo nên giá trị nghỉ dưỡng độc bản mà Alumi được thừa hưởng trọn vẹn. Khởi nguồn từ độ sâu hơn 400m với nhiệt độ lý tưởng 35,8°C, dòng "vàng trắng" giàu dưỡng chất này không chỉ mang lại hiệu quả thư giãn, trị liệu và phục hồi thể chất mà còn có công dụng làm đẹp da, hỗ trợ tái tạo tế bào, cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi tự nhiên. Từ đó, Alumi định hình phong cách sống Wellness thượng lưu – một giá trị khó có thể tái lập ở bất kỳ vị trí nào khác.

Với đặc quyền khoáng nóng đắt giá, Alumi biến mỗi lần trở về thành một kỳ nghỉ "chuẩn resort" ngay giữa lòng đô thị

Trên nền tảng đó, khoáng nóng tại Alumi không còn là đặc quyền của những kỳ nghỉ xa hoa mà trở thành hơi thở trong nhịp sống mỗi ngày. Ngay bên thềm nhà, cư dân có thể tự do tận hưởng hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, làm dịu tâm trí và nâng niu những khoảnh khắc an yên riêng tư. Đặc biệt, mỗi chủ nhân còn nắm giữ "tấm vé đặc quyền" để chạm đến các liệu trình chuyên sâu tại Alluvia Onsen Center, hoàn thiện chuẩn sống nghỉ dưỡng 365 ngày dành cho các chủ nhân xứng tầm.