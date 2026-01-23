Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng Tháp “được mùa” nhiều dự án lớn

23-01-2026 - 18:08 PM | Bất động sản

Năm 2025 là năm "được mùa" nhiều dự án lớn khi tỉnh Đồng Tháp thu hút 52 dự án đầu tư mới với tổng vốn đắng ký hơn 22.700 tỉ đồng

Chiều 23-1, tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 1-2026, ông Văn Công Minh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết trong năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức 8%. Đáng chú ý, giá trị sản xuất công nghiệp đã cán mốc 206.589 tỉ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng Tháp “được mùa” nhiều dự án lớn- Ảnh 1.

Quang cảnh cuộc họp giao ban báo chí chiều 23-1

Sự sôi động của nền kinh tế tỉnh Đồng Tháp còn thể hiện qua con số 2.730 doanh nghiệp thành lập mới, vượt xa kế hoạch đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh đạt hơn 85.500 tỉ đồng, cho thấy môi trường đầu tư của Đồng Tháp đang ngày càng hấp dẫn.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Đồng Tháp tiếp tục khẳng định vị thế với giá trị tăng thêm khu vực nông - lâm - thủy sản đạt hơn 101.000 tỉ đồng. Đặc biệt, chương trình OCOP đã lan tỏa mạnh mẽ với 1.102 sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho hàng ngàn hộ kinh doanh và hợp tác xã.

Năm 2025 cũng là năm "được mùa" của nhiều dự án lớn khi tỉnh Đồng Tháp thu hút 52 dự án đầu tư mới với tổng vốn hơn 22.700 tỉ đồng, trong đó có dự án xây dựng Nhà máy Điện gió Tân Thành (4.700 tỉ đồng), Trung tâm Thương mại Aeon Mall (1.116 tỉ đồng), hệ thống trạm biến áp 110kV và các nhà máy chế biến công nghệ cao…

Song song với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội và chăm lo cho người lao động được tỉnh đặc biệt chú trọng. Theo đó, tỉ lệ lao động qua đào tạo đã đạt 72%, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm sâu chỉ còn 0.70%.

Bước sang năm 2026, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp xác định mục tiêu tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững. Trong đó, các chỉ tiêu về an sinh xã hội và đời sống người lao động được đặt lên hàng đầu.


Theo Hải Đường

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Đại gia phố núi" nợ ngập đầu, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ tham vọng xóa sạch nợ xấu, làm cao tốc 77.000 tỷ đồng và tập trung vào năng lượng "con gà đẻ trứng vàng"

"Đại gia phố núi" nợ ngập đầu, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ tham vọng xóa sạch nợ xấu, làm cao tốc 77.000 tỷ đồng và tập trung vào năng lượng "con gà đẻ trứng vàng" Nổi bật

Sun Group nói về màn pháo hoa “khủng” nhất từ trước tới nay: Hàng loạt chủng loại pháo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, công nghệ lập trình chính xác đến 0,0001 giây

Sun Group nói về màn pháo hoa “khủng” nhất từ trước tới nay: Hàng loạt chủng loại pháo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, công nghệ lập trình chính xác đến 0,0001 giây Nổi bật

Mẫu tủ bếp chữ U độc đáo được ưa chuộng hiện nay

Mẫu tủ bếp chữ U độc đáo được ưa chuộng hiện nay

18:06 , 23/01/2026
Cen Cuckoo sắp ra mắt hệ sinh thái kiến tạo bất động sản dòng tiền tại Phú Quốc

Cen Cuckoo sắp ra mắt hệ sinh thái kiến tạo bất động sản dòng tiền tại Phú Quốc

17:30 , 23/01/2026
Lợi thế tăng giá của bất động sản Khu Tây TP HCM

Lợi thế tăng giá của bất động sản Khu Tây TP HCM

17:30 , 23/01/2026
Khám phá hệ tiện ích "All-in-One" chuẩn resort tại tổ hợp căn hộ cao cấp Alumi

Khám phá hệ tiện ích "All-in-One" chuẩn resort tại tổ hợp căn hộ cao cấp Alumi

17:00 , 23/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên