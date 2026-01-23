Đồng Tháp “được mùa” nhiều dự án lớn

Chiều 23-1, tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 1-2026, ông Văn Công Minh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết trong năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức 8%. Đáng chú ý, giá trị sản xuất công nghiệp đã cán mốc 206.589 tỉ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Quang cảnh cuộc họp giao ban báo chí chiều 23-1

Sự sôi động của nền kinh tế tỉnh Đồng Tháp còn thể hiện qua con số 2.730 doanh nghiệp thành lập mới, vượt xa kế hoạch đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh đạt hơn 85.500 tỉ đồng, cho thấy môi trường đầu tư của Đồng Tháp đang ngày càng hấp dẫn.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Đồng Tháp tiếp tục khẳng định vị thế với giá trị tăng thêm khu vực nông - lâm - thủy sản đạt hơn 101.000 tỉ đồng. Đặc biệt, chương trình OCOP đã lan tỏa mạnh mẽ với 1.102 sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho hàng ngàn hộ kinh doanh và hợp tác xã.

Năm 2025 cũng là năm "được mùa" của nhiều dự án lớn khi tỉnh Đồng Tháp thu hút 52 dự án đầu tư mới với tổng vốn hơn 22.700 tỉ đồng, trong đó có dự án xây dựng Nhà máy Điện gió Tân Thành (4.700 tỉ đồng), Trung tâm Thương mại Aeon Mall (1.116 tỉ đồng), hệ thống trạm biến áp 110kV và các nhà máy chế biến công nghệ cao…

Song song với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội và chăm lo cho người lao động được tỉnh đặc biệt chú trọng. Theo đó, tỉ lệ lao động qua đào tạo đã đạt 72%, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm sâu chỉ còn 0.70%.

Bước sang năm 2026, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp xác định mục tiêu tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững. Trong đó, các chỉ tiêu về an sinh xã hội và đời sống người lao động được đặt lên hàng đầu.



