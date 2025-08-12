Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

6 kiểu người CHỚ DẠI mà ăn nhiều trứng gà, cẩn thận nhập viện lúc nào không hay!

12-08-2025 - 09:06 AM | Sống

Trứng gà ngon, bổ và rẻ nhưng không phải lựa chọn tuyệt vời với tất cả mọi người. Một số người ăn nhiều còn “rước họa vào thân”.

Trứng gà từ lâu được xem là "siêu thực phẩm" giàu protein, vitamin D, B12, sắt… giúp cung cấp năng lượng và hỗ trợ sức khỏe. Thế nhưng, không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều trứng. Một số nhóm người nếu tiêu thụ quá mức thậm chí có thể khiến bệnh nặng hơn, nhập viện lúc nào không hay. Dưới đây là 6 nhóm người cần hạn chế hoặc tránh ăn trứng gà chúng ta cần lưu ý:

1. Người đang sốt cao

Protein trong trứng là loại hoàn chỉnh, khi tiêu hóa sẽ sinh nhiệt lớn (hiệu ứng nhiệt đặc biệt của protein có thể làm tăng 30% lượng calo). Với người đang sốt, điều này chẳng khác nào "đổ thêm dầu vào lửa". Bởi khiến nhiệt độ cơ thể càng tăng và khó hạ sốt hơn, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ.

6 kiểu người CHỚ DẠI mà ăn nhiều trứng gà, cẩn thận nhập viện lúc nào không hay!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. Người mắc bệnh gan, nhất là viêm gan

Trứng giàu dinh dưỡng nhưng khó tiêu, khiến gan phải làm việc nhiều hơn. Bệnh nhân viêm gan, xơ gan hoặc ung thư gan nếu ăn nhiều dễ làm gan suy yếu, bệnh tiến triển nhanh. Lòng đỏ chứa nhiều chất béo và cholesterol - những thành phần gan phải chuyển hóa – càng gây áp lực lên cơ quan này, vì vậy người bệnh nên hạn chế tối đa.

3. Người mắc bệnh thận

Với người viêm thận hoặc suy thận, khả năng lọc và đào thải độc tố giảm rõ rệt. Ăn nhiều trứng khiến lượng urê trong máu tăng nhanh, làm bệnh nặng thêm và có thể gây nhiễm độc đường tiết niệu. Bệnh nhân thận nên kiêng hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn.

6 kiểu người CHỚ DẠI mà ăn nhiều trứng gà, cẩn thận nhập viện lúc nào không hay!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

4. Người đang điều trị bệnh tim mạch

Nghiên cứu của Đại học Western (Canada) chỉ ra, ăn 3 quả trứng/tuần có thể làm dày mảng bám trong động mạch, tăng nguy cơ tắc nghẽn, dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ. Hàm lượng cholesterol cao trong trứng cũng bất lợi cho người bị xơ vữa động mạch, mạch vành. Các chuyên gia khuyến cáo bệnh nhân tim mạch nên hạn chế tối đa hoặc tránh hẳn.

5. Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi

Hệ tiêu hóa của trẻ dưới 6 tháng còn non yếu. Ăn trứng - đặc biệt là lòng đỏ trứng quá sớm dễ gây dị ứng hoặc rối loạn tiêu hóa. Cha mẹ chỉ nên cho trẻ làm quen với trứng khi bé đủ 6 tháng, bắt đầu từ lượng nhỏ và theo dõi phản ứng của bé.

6. Người có cơ địa dị ứng

6 kiểu người CHỚ DẠI mà ăn nhiều trứng gà, cẩn thận nhập viện lúc nào không hay!- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Một số người sau khi ăn trứng có thể bị đau bụng, tiêu chảy hoặc phát ban do dị ứng với protein trong lòng trắng. Dị ứng trứng là nguyên nhân phổ biến thứ hai gây dị ứng thực phẩm ở trẻ, ảnh hưởng khoảng 1,5% trẻ nhỏ, nhưng 80% sẽ hết khi lên 6 tuổi. Người đã từng dị ứng trứng gà cũng nên tránh các loại trứng khác như vịt, ngan… để phòng phản ứng chéo.

Loại vải hơn 10.000đ/quả, to bằng trứng gà: Người ăn nhận xét "Chưa bao giờ ăn vải nào ngon thế này"

Theo Chiến My

Đời sống & pháp luật

