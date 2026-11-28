Thực phẩm tẩm ướp quá nhiều gia vị

Nồi chiên không dầu hoạt động bằng cách tạo luồng khí nóng tuần hoàn để làm chín thức ăn. Nếu tẩm ướp quá nhiều gia vị, phần nước này sẽ không bay hơi kịp, chảy xuống đáy nồi, gây cháy khét, khói và mùi khó chịu. Khác với các phương pháp nấu có nước, nồi chiên không dầu cần thực phẩm khô ráo hoặc có lớp dầu mỏng để làm giòn.

Ảnh minh họa.

Thực phẩm quá ướt sẽ khiến bề mặt nhão, không giòn và kém hấp dẫn. Gia vị chảy xuống và bám vào bộ phận gia nhiệt hoặc quạt gió có thể gây chập mạch, cháy linh kiện, hoặc phát sinh khói độc nếu gia vị cháy ở nhiệt độ cao. Điều này ảnh hưởng đến độ bền và an toàn khi sử dụng. Phần sốt cháy khét và bám vào đáy nồi, lưới chiên hoặc khe gió sẽ rất khó vệ sinh, lâu ngày còn gây ám mùi.

Thực phẩm có lớp bột ướt

Theo bà Gina Rancourt, thạc sĩ - chuyên gia dinh dưỡng (Mỹ), các loại thực phẩm phủ lớp bột lỏng có thể không phù hợp với nồi chiên không dầu. Luồng khí nóng từ quạt có thể thổi bay lớp bột trước khi chúng kịp chín, khiến thực phẩm không được phủ đều, đồng thời làm bẩn lòng nồi.

Khác với phương pháp chiên ngập dầu, nồi chiên không dầu không có dầu nóng để nhanh chóng làm đông lớp bột bên ngoài. Phần bột lỏng còn có thể chảy qua các khe của giỏ chiên, bám xuống đáy nồi và gây khó khăn khi vệ sinh. Thay vào đó, nên sử dụng lớp bột khô hoặc công thức được thiết kế riêng cho nồi chiên không dầu.

Các loại rau lá xanh

Chuyên gia dinh dưỡng Allison Tepper (Mỹ) và Gina Rancourt lưu ý các loại rau lá nhẹ như rau bina, cải xoăn cắt nhỏ có thể bị luồng khí nóng thổi bay khi chế biến riêng trong nồi chiên không dầu.

Bà Tepper cho biết những loại rau này có thể không chín đều, thậm chí bị cuốn lên gần bộ phận gia nhiệt và cháy. Vì vậy, nên sử dụng rau lá xanh như một nguyên liệu trong các món ăn kết hợp, thay vì cho riêng vào giỏ chiên. Nếu muốn làm món cải xoăn sấy giòn, lò nướng thông thường có thể là lựa chọn phù hợp hơn.

Bắp rang (bỏng ngô)

Ảnh minh họa.

Chuyên gia Allison Tepper cho biết nồi chiên không dầu không được thiết kế để làm bắp rang.

Luồng khí bên trong có thể khiến các hạt ngô bị thổi bay, không nổ hết hoặc lọt vào bộ phận gia nhiệt, tiềm ẩn nguy cơ cháy. Người dùng nên chọn lò vi sóng hoặc thiết bị chuyên dụng để làm bắp rang, đồng thời tuân thủ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Những miếng thịt quá lớn

Miếng thịt quá lớn so với dung tích giỏ chiên có thể cản trở luồng khí nóng lưu thông, khiến thực phẩm chín không đều.

Chuyên gia Rancourt lưu ý người dùng nên kiểm tra dung tích nồi và hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi chế biến những miếng thịt lớn.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, nên sử dụng nhiệt kế chuyên dụng kiểm tra phần dày nhất của miếng thịt, thay vì chỉ dựa vào màu sắc bên ngoài.

Phô mai tươi hoặc các món có thực phẩm dễ chảy

Phô mai tươi hoặc bơ, kem, nước sốt đặc… khi gặp nhiệt độ cao sẽ chảy lỏng nhanh, đặc biệt trong môi trường luồng khí nóng liên tục của nồi chiên không dầu.

Nếu không có khay lót hoặc món ăn không được cố định chắc chắn, chất lỏng này dễ chảy xuống đáy nồi, gây cháy khét, ám khói và mùi khó chịu. Nồi chiên không dầu không kiểm soát chính xác vị trí nhiệt độ như lò nướng, nên các thực phẩm mềm, dễ chảy có thể bị cháy bên ngoài nhưng chưa kịp chín bên trong. Ví dụ, phô mai chưa kịp tan đều đã bị cháy hoặc khô cứng lại, làm mất độ ngon.

Khi những thực phẩm dễ chảy, chảy xuống phần quạt gió hoặc thanh nhiệt, cặn thực phẩm bám vào linh kiện rất khó làm sạch. Điều này có thể gây nóng quá mức, cháy nổ linh kiện; tạo ra khói độc từ dầu hoặc chất béo bị cháy khét; giảm tuổi thọ nồi và nguy cơ mất an toàn điện.