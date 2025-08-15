Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

6 loại trái cây chứa nhiều ký sinh trùng nhất mùa hè, ăn nhiều chẳng khác nào nuốt "cả ổ trứng sâu"

15-08-2025 - 14:55 PM

Mùa hè là mùa của trái cây - ngọt ngào, mát lạnh, giải nhiệt. Nhưng giữa cái thú ăn trái cây thỏa thích, có một điều không thể xem nhẹ là ký sinh trùng.

Nghe đến 3 chữ "ký sinh trùng", nhiều người vội “tẩy chay” ngay, nhưng thực tế không đến mức phải bỏ hẳn hoa quả. Chỉ cần biết cách xử lý, bạn vẫn có thể ăn ngon mà không lo nuốt… “vị khách không mời”.

Các loại trái cây dễ nhiễm ký sinh trùng thường liên quan đến giống, hình thái và môi trường sinh trưởng. Dưới đây là 6 loại trái cây được nhiều chuyên gia “xếp hạng” dễ nhiễm ký sinh trùng nhất và bạn có thể đang ăn chúng mỗi tuần.

1. Dâu tằm

Dâu tằm có màu tím đen, vị ngọt mềm. Nhưng hương thơm đặc trưng khiến chúng thu hút nhiều ruồi giấm. Bề mặt lồi lõm khiến trứng côn trùng dễ ẩn nấp, khó nhận ra bằng mắt thường.

6 loại trái cây chứa nhiều ký sinh trùng nhất mùa hè, ăn nhiều chẳng khác nào nuốt "cả ổ trứng sâu"- Ảnh 1.

2. Quả thanh mai

Giống dâu tằm, thanh mai không có lớp vỏ bảo vệ, hương thơm mạnh thu hút ruồi giấm đẻ trứng, ấu trùng có thể len vào bên trong quả.

6 loại trái cây chứa nhiều ký sinh trùng nhất mùa hè, ăn nhiều chẳng khác nào nuốt "cả ổ trứng sâu"- Ảnh 2.

3. Dâu tây

Vẻ ngoài đỏ mọng không đảm bảo sạch. Dâu tây dễ bị ruồi giấm, tuyến trùng, rệp tấn công và đẻ trứng ngay trên bề mặt. Ăn ngay khi vừa hái có thể đồng nghĩa với việc… ăn cả ký sinh trùng.

6 loại trái cây chứa nhiều ký sinh trùng nhất mùa hè, ăn nhiều chẳng khác nào nuốt "cả ổ trứng sâu"- Ảnh 3.

4. Cherry

Có câu “mười quả cherry thì chín quả có sâu” không phải vô cớ. Ruồi giấm thường đẻ trứng vào bên trong quả. Dù ấu trùng sẽ chết trong dạ dày và trở thành… protein, cảm giác “ăn phải” vẫn khiến nhiều người ái ngại.

6 loại trái cây chứa nhiều ký sinh trùng nhất mùa hè, ăn nhiều chẳng khác nào nuốt "cả ổ trứng sâu"- Ảnh 4.

5. Củ năng

Sống trong môi trường nước, củ năng có thể nhiễm sán lá gan nhỏ. Cả bề mặt lẫn phần ruột đều có nguy cơ chứa ký sinh trùng. Muốn an toàn, phải nấu chín kỹ.

6 loại trái cây chứa nhiều ký sinh trùng nhất mùa hè, ăn nhiều chẳng khác nào nuốt "cả ổ trứng sâu"- Ảnh 5.

6. Sung ngọt

Do cấu trúc đặc biệt, sung được thụ phấn nhờ ong nhỏ. Nhưng không ít trường hợp ong bị kẹt và chết bên trong quả, hoặc đẻ trứng ngay trong đó.

6 loại trái cây chứa nhiều ký sinh trùng nhất mùa hè, ăn nhiều chẳng khác nào nuốt "cả ổ trứng sâu"- Ảnh 6.

Cách rửa trái cây “đuổi” ký sinh trùng

Bạn hãy rửa trái cây theo các bước sau:

- Rửa dưới vòi nước chảy.

- Ngâm nước muối loãng 20 phút để ký sinh trùng “bò” ra.

- Pha nước với chút bột mì, khuấy nhẹ để bột hút hết cặn bẩn, trứng sâu.

- Rửa lại nhiều lần với nước sạch.

Chỉ vài phút chuẩn bị, bạn đã biến món trái cây mùa hè thành bữa ăn vừa ngon vừa an toàn.

Nguồn và ảnh: QQ

Muốn da đẹp luôn ẩm mịn, trắng sáng vào mùa hè? Ăn ngay 5 loại trái cây "thần kỳ" này!

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

loại trái cây

