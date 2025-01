6 loại trái cây sấy khô KHÔNG NÊN mua trong dịp Tết, dù có miễn phí cũng chớ dùng

Là một phần quan trọng trong các mặt hàng ngày Tết, trái cây sấy khô đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình vì những ưu điểm như dễ bảo quản, hương vị hấp dẫn, dễ sử dụng. Trái cây sấy khô không chỉ ngon mà còn giàu chất dinh dưỡng và là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Các loại trái cây sấy khô thông thường như nho khô, kỷ tử, hạnh nhân, óc chó... rất giàu chất xơ, protein, chất béo lành mạnh và các nguyên tố vi lượng như canxi, sắt, kali... Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong trái cây sấy khô còn có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da, tăng cường chức năng hệ miễn dịch và thậm chí có tác dụng chống lão hóa.

Tuy nhiên, hàm lượng dinh dưỡng và giá trị sức khỏe của trái cây sấy khô cũng bị ảnh hưởng bởi các phương pháp chế biến và môi trường bảo quản. Trong quá trình sản xuất và chế biến, để tăng sự hấp dẫn và tính thẩm mĩ, nhiều loại trái cây sấy khô có thể được thêm đường, phẩm màu nhân tạo, muối hoặc dầu quá mức. Những loại trái cây sấy khô như vậy có thể mất đi giá trị sức khỏe ban đầu hoặc thậm chí có tác động tiêu cực đến cơ thể con người. Dưới đây là 6 loại trái cây sấy khô bạn không nên mua trong dịp Tết Nguyên đán.

Trái cây sấy khô bị tẩm ướp, không còn nguyên bản

Nhiều người thích mua trái cây sấy khô có thêm đường, muối hoặc các gia vị khác. Tuy nhiên, những loại trái cây sấy khô này thường chứa hàm lượng đường, muối và hóa chất cao hơn mức thông thường. Những thành phần bổ sung này không chỉ làm tăng lượng calo mà còn có thể gây ra nguy cơ cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những bệnh nhân bị huyết áp cao, tiểu đường, bệnh thận và các bệnh khác. Lượng muối và đường nạp vào quá nhiều có thể gây ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Mặc dù trông bắt mắt và có hương vị hấp dẫn hơn, nhưng chúng không lành mạnh bằng trái cây sấy khô nguyên bản.

Cách nhận biết: Khi chọn trái cây sấy khô, hãy lưu ý đọc kỹ những thông tin trên sản phẩm để đảm bảo rằng thành phần chỉ bao gồm trái cây sấy khô, không thêm bất kỳ hương liệu hoặc thành phần hóa học nào khác.

Trái cây khô có bề mặt bị hư hỏng

Một số loại trái cây sấy khô có thể bị hư hỏng hoặc nứt trong quá trình vận chuyển, đặc biệt là các loại hạt. Nếu có hư hỏng rõ ràng trên bề mặt trái cây sấy khô, điều đó không chỉ có nghĩa là chúng có thể đã được xử lý không đúng cách trong quá trình bảo quản mà còn có thể ảnh hưởng đến hương vị và độ an toàn thực phẩm của chúng. Trái cây sấy khô bị hỏng dễ bị ẩm thậm chí là nấm mốc, có thể gây khó chịu cho đường tiêu hóa sau khi tiêu thụ.

Cách phân biệt: Khi mua, bạn hãy chọn những loại quả sấy còn nguyên vẹn bề mặt, không có vết nứt, không bị thay đổi màu sắc.

Trái cây sấy khô đã tách vỏ, không có nguồn gốc rõ ràng

Một số loại trái cây sấy khô (như quả hồ trăn, quả óc chó, v.v.) có thể được tẩy trắng trong quá trình chế biến để màu sắc của chúng sáng hơn và hấp dẫn hơn. Mặc dù trái cây sấy khô tẩy trắng trông hấp dẫn hơn trên thị trường, nhưng chúng thường chứa một số dư lượng hóa chất có hại cho sức khỏe con người. Sử dụng thực phẩm có chứa thuốc tẩy trắng trong thời gian dài có thể gây dị ứng, khó tiêu và thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe gan, thận.

Cách phân biệt: Cố gắng chọn loại trái cây sấy khô tự nhiên, còn vỏ bên ngoài. Nhìn chung, màu sắc của trái cây sấy khô tự nhiên thường không quá sáng.

Trái cây sấy khô bị lưu trữ quá lâu

Trái cây sấy khô hết hạn hoặc lưu trữ quá lâu sẽ mất đi chất dinh dưỡng ban đầu. Chúng cũng có thể dễ dàng sinh sôi vi khuẩn sau khi hỏng. Vào dịp Tết Nguyên đán, trên thị trường thường xuất hiện một số loại "trái cây sấy khô để lâu" được bán với giá rẻ, tuy nhiên những loại trái cây sấy khô này không chỉ không có mùi vị như ban đầu, chất dinh dưỡng nghèo nàn mà còn tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khoẻ.

Cách phân biệt: Khi mua trái cây sấy khô, hãy kiểm tra ngày sản xuất và thời hạn sử dụng để đảm bảo trái cây sấy khô mới được sản xuất. Khi mua, hãy nhớ kiểm tra hình thức của trái cây sấy khô và tránh chọn những sản phẩm đã biến đổi màu sắc, hương vị.

Trái cây sấy khô, hạt khô bán với số lượng lớn

Trái cây và các loại hạt khô là món khoái khẩu để nhâm nhi trong dịp Tết của nhiều người. Trên thị trường, có nhiều nơi bán trái cây và hạt khô theo kilogram, số lượng lớn và không có nhãn mác, địa chỉ sản xuất cụ thể. Những sản phẩm này có thể không được bảo quản đúng cách, hấp thụ độ ẩm và mất đi độ giòn ban đầu do tiếp xúc lâu với không khí, đồng thời, người tiêu dùng cũng khó có thể biết được độ đảm bảo vệ sinh an toàn của chúng.

Cách phân biệt: Nên chọn các loại hạt, quả khô nguyên bao bì, trên bao bì phải ghi rõ ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và các thông tin khác. Nếu bạn mua trái cây sấy khô với số lượng lớn, tốt nhất nên chọn một nhà sản xuất có uy tín.

Các loại hạt khô quá bóng bẩy

Trong quá trình rang hạt, nhiều gian thương sẽ thêm sáp hoặc phẩm màu để tăng độ bóng và màu sắc của sản phẩm, đặc biệt là với các loại như hạt dẻ, hạt macca, hạt thông, hạt dưa... Mặc dù điều này làm cho hạt trở nên bóng bẩy hấp dẫn, nhưng các hoá chất để tăng độ bóng này có thể gây hại tới sức khoẻ con người, nếu tiêu thụ trong thời gian dài có thể gây ra các vấn đề như dị ứng hay ngộ độc.

Cách phân biệt: Khi mua hạt khô, nếu bạn thấy bề mặt hạt nhẵn và có độ trơn bóng như sáp thì tốt nhất không nên mua. Hạt khô do các nhà sản xuất có uy tín thông thường không có độ bóng quá mức trên bề mặt mà có vẻ ngoài tự nhiên. Các an toàn nhất là hãy chọn mua hạt khô tại các cơ sở sản xuất lớn, đã được cấp phép và có chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm.

